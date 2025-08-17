La agenda de la TV del lunes: Sinner y Alcaraz en la final de Cincinnati, y fútbol en España, Italia y la Premier League
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 18 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21 Talleres vs. San Martín de San Juan. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Premier League
- 16 Leeds vs. Everton. Disney+
Liga de España
- 16 Elche vs. Betis. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Copa de Alemania
- 13 Dynamo Dresden vs. Mainz 05. Disney+
- 15.45 Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund. Disney+
Copa Italia
- 13 Audace Cerignola vs. Hellas Verona. Dsports (614/1614 HD)
- 13.30 Spezia vs. Sampdoria. Dsports+ (613/1613 HD)
- 15.45 Udinese vs. Carrarese. Dsports2 (612/1612 HD)
- 16015 Torino vs. Modena. Dsports+ (613/1613 HD)
Primera Nacional
- 15.30 Nueva Chicago vs. Central Norte. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 16 La final masculina, con Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 19 La final femenina, con Iga Swiatek vs. Jasmine Paolini. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
