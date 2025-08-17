LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Sinner y Alcaraz en la final de Cincinnati, y fútbol en España, Italia y la Premier League

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Sinner y Alcaraz se miden en la final de Cincinnati
Sinner y Alcaraz se miden en la final de CincinnatiThibault Camus - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 18 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21 Talleres vs. San Martín de San Juan. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Talleres debe ganar para sumar en la lucha para no descender
Talleres debe ganar para sumar en la lucha para no descenderJuan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Premier League

  • 16 Leeds vs. Everton. Disney+

Liga de España

  • 16 Elche vs. Betis. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Copa de Alemania

  • 13 Dynamo Dresden vs. Mainz 05. Disney+
  • 15.45 Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund. Disney+

Copa Italia

  • 13 Audace Cerignola vs. Hellas Verona. Dsports (614/1614 HD)
  • 13.30 Spezia vs. Sampdoria. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 15.45 Udinese vs. Carrarese. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 16015 Torino vs. Modena. Dsports+ (613/1613 HD)

Primera Nacional

  • 15.30 Nueva Chicago vs. Central Norte. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 16 La final masculina, con Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 19 La final femenina, con Iga Swiatek vs. Jasmine Paolini. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Iga Swiatek jugará la final de Cincinnati
Iga Swiatek jugará la final de CincinnatiDYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Ganó un Mundial, jugó con Messi y, a sus 31, nadie se interesa en él: no juega desde hace un año y medio
    1

    Samuel Umtiti, el francés campeón del mundo y excompañero de Lionel Messi que no consigue club

  2. La noche de la trampa: el Mellizo explotó por una acusación y Vaccari fue experto en sarcasmos
    2

    Guillermo Barros Schelotto explotó por una acusación y Julio Vaccari se volvió experto en sarcasmos en la noche de la trampa

  3. Messi volvió, tuvo una noche mágica, pero encendió las alarmas en Inter y en la selección
    3

    Lionel Messi volvió, aunque su condición física encendió las alarmas en Inter y en la selección argentina

  4. A qué hora juega Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025
    4

    A qué hora juega Independiente Rivadavia vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025

Cargando banners ...