La agenda de la TV del lunes: Sinner y Alcaraz en la final de Cincinnati, y fútbol en España, Italia y la Premier League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 18 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

19 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

21 Talleres vs. San Martín de San Juan. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Talleres debe ganar para sumar en la lucha para no descender Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Premier League

16 Leeds vs. Everton. Disney+

Liga de España

16 Elche vs. Betis. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Copa de Alemania

13 Dynamo Dresden vs. Mainz 05. Disney+

15.45 Rot-Weiss Essen vs. Borussia Dortmund. Disney+

Copa Italia

13 Audace Cerignola vs. Hellas Verona. Dsports (614/1614 HD)

13.30 Spezia vs. Sampdoria. Dsports+ (613/1613 HD)

15.45 Udinese vs. Carrarese. Dsports2 (612/1612 HD)

16015 Torino vs. Modena. Dsports+ (613/1613 HD)

Primera Nacional

15.30 Nueva Chicago vs. Central Norte. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

16 La final masculina, con Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

19 La final femenina, con Iga Swiatek vs. Jasmine Paolini. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Iga Swiatek jugará la final de Cincinnati DYLAN BUELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

POLIDEPORTIVO