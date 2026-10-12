El italiano Lorenzo Musetti volverá a jugar en el ATP de Buenos Aires en 2027

El Argentina Open, único torneo ATP que se juega en nuestro país, anunció una nueva presencia para la próxima edición, en febrero de 2027. El italiano Lorenzo Musetti, actual 25° del ranking mundial, 5° en enero pasado, volverá a competir en el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Será la tercera vez que el jugador de exquisito revés a una mano actúe en Buenos Aires. En 2023, siendo 20° del mundo, alcanzó los cuartos de final. Y en 2025, como 16°, debutó directamente en la segunda ronda venciendo a Corentin Moutet (Francia) y no se presentó en los cuartos de final contra Pedro Martínez (España) por una lesión en el sóleo. “Ojalá que esté sano para que la gente disfrute de su gran tenis”, comentó Martín Jaite, director del torneo.

Lorenzo Musetti, el año pasado en el Argentina Open, junto con el coach Corrado Barazzutti Roberto Castro / Argentina Open

Talentoso, Musetti padeció diversas lesiones en los últimos tiempos. Acumula un balance de 20 triunfos y 12 derrotas en la temporada: se perdió Roland Garros y Wimbledon debido a una lesión en una pierna. Además, no pudo actuar en el torneo de Tokio por una fractura en un dedo de la mano y en el Masters 1000 de Shanghái cayó en su debut, ante el chino Yi Zhou (277°).

IL MAGNIFICO está de vuelta. 🇮🇹🤌

Nos quedó pendiente una cita y unos cuantos revés a una mano. 😮‍💨🎾

Musetti vuelve a Buenos Aires. #IEBMasArgOpen2027 pic.twitter.com/rbTTSsqGiv — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) October 12, 2026

El ATP 250 porteño se jugará del 6 al 14 de febrero próximo. El evento, que se disputa desde 2001, ya anunció a otros jugadores para 2027, como al italiano Flavio Cobolli (actual 7°), al noruego Casper Ruud (24°), al peruano Ignacio Buse (36°) y al argentino Francisco Cerúndolo (20°), campeón defensor. Probablemente en las próximas semanas se harán más anuncios.

Los mismos jugadores que actuarán en Buenos Aires seguirán la gira sudamericana y, unos días después, participarán del Río Open, el ATP 500 que se desarrolla en el Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro.

El italiano Flavio Cobolli competirá en Buenos Aires en 2027 TIMOTHY A. CLARY - AFP

La ATP, nuevo propietario del torneo

El torneo porteño tiene nuevo propietario. Tal como confirmó LA NACION el mes pasado, la firma de la operación se concretó en Nueva York, durante el US Open. De esta manera, el certamen dejará de pertenecer a la empresa Tennium, que era la propietaria mayoritaria desde el segundo semestre de 2017, y la licencia pasará a la propia ATP, que está en un proceso de readaptación del calendario de 2028, a partir del nacimiento del décimo Masters 1000, en Arabia Saudita.

El court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el escenario principal del ATP porteño que se juega desde 2001 Roberto Castro @robycomby

La venta ya estaba “aprobada” y únicamente faltaba la firma, una acción que se aplazó por cuestiones impositivas del calendario en el hemisferio norte. Según distintas fuentes, la transacción se realizó con los fondos que recibe la ATP desde SURJ, la división deportiva del fondo soberano de inversión de Arabia Saudita. Y Tennium, la compañía con sede central en Barcelona, seguirá operando el torneo por cinco años, con una opción de cinco temporadas más.