El Kyrgios "bueno": se quebró por el drama de los incendios en Australia

La emoción de Kyrgios al referirse a los incendios en su país

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 09:50

El tenista Nick Kyrgios suele acaparar las miradas más por sus malos comportamientos y polémicas que por sus conquistas deportivas. Irascible, irónico, desganado y varias veces irrespetuoso, esta vez el australiano exhibió otro costado: lanzó por redes sociales una campaña solidaria para ayudar a los afectados por los incendios en Australia.

En el inicio de la ATP Cup, en la serie de Australia frente a Alemania por la primera fecha del Grupo F, Kyrgios se impuso por 6-4 y 7-6(4) ante Jan-Lennard Struff. Allí anotó 20 puntos con su saque directo y por eso ayudará con 4.000 dólares en su primer compromiso de la temporada 2020. Al finalizar, el jugador de 24 años quebró en llanto al dar una entrevista a pie de cancha. "No me importa el premio del torneo. Nosotros tenemos la capacidad de ayudar. Tenemos el aire más tóxico del mundo. Esto es demasiado triste, es muy duro", expresó.

Australia está sufriendo una serie de incendios forestales debido a las altas temperaturas que azotan la región. Desde el pasado mes de septiembre quedaron calcinadas unas 5 millones de hectáreas. Hasta el momento, fallecieron al menos 19 personas, hay una treintena de desaparecidos y miles de casas quedaron destruidas. Esta semana empeoró la situación, con una decena de muertos desde el lunes. Dentro de este panorama, el estado de Nueva Gales del Sur resulta el más afectado por los incendios.

La iniciativa que comenzó el actual número 30 del mundo dio resultados y sus compatriota Alex de Miñaur, John Millman y John Peers también decidieron unirse a la propuesta. "No estoy a su nivel, chicos, pero quiero involucrarme. Donaré 100 dólares por cada ace que haga en el verano australiano", dijo Millman. Es más, la ATP Cup se plegó y contribuirá con 100 dólares por cada ace que se produzca durante los 10 días de competencia. En el certamen calculan que habrá un promedio de 1500 aces.

Por otro lado, el próximo 15 de enero, cinco días antes del inicio del Abierto de Australia, habrá una exhibición en la Rod Laver Arena en la que participarán presumiblemente algunos de los mejores jugadores del mundo. Por supuesto, Kyrgios ya confirmó que será parte del evento para recaudar más fondos.

La ATP Cup se disputa en Brisbane, Perth y Sídney, sitios donde el aire se vio contaminado por el humo tóxico. Los organizadores anunciaron que expertos médicos vigilarán las condiciones de juego y que los encuentros serán suspendidos, si fuera necesario. "Es muy triste saber que muchas personas y animales perdieron su casa en los incendios. Mis pensamientos y mi apoyo hacia todas las víctimas", escribió Novak Djokovic en Twitter.

No obstante, esta no es la primera vez que Kyrgios -oriundo de Canberra- tiene una actitud solidaria: en 2017 anunció que donaría 10 dólares por cada ace que consiguiera en los torneos, desde octubre hasta fin de año, a los afectados por el huracán Irma. "Tras lo sucedido en Puerto Rico y viendo a tanta gente buena luchar he decidido sumarme y ayudar a mi compañera Mónica Puig en su admirable campaña de recaudación de fondos para ayudar a la gente de Puerto Rico afectada por el huracán", manifestó aquella vez.

Kyrgios tiene el mote de ser uno de los tenistas más polémico del circuito ATP por sus actitudes dentro y fuera de las canchas. Uno de los últimos ejemplos fue durante el Masters 1000 de Cincinnati del año pasado. Allí pidió un tiempo para ir al baño y rompió dos raquetas, además de escupir en dirección a la ubicación del juez de silla Fergus Murphy, lo que le costó una suspensión de 16 semanas de los torneos y una multa de 113.000 dólares.

Con seis títulos individuales ATP, unos US$ 8.000.000 en premios y el Nº 1 junior en 2013, hace un largo rato que Kyrgios se convirtió en un enigma para el circuito. El australiano mezcla sus malos modos y sus frivolidades en la cancha con partidos dignos de un jugador estrella. Dardos contra Roger Federer, Rafael Nadal y Djokovic; pelotazos, raquetazos, insultos, peleas con los hinchas, miles de dólares en multas y partidos "tirados" con desgano forman parte del repertorio por el que el australiano siempre da que hablar.

El Kyrgios rebelde, el indomable, es la cara que más se ve. En esta ocasión, en su casa, dejó atrás la apatía y la indolencia. Ante una catástrofe natural se implicó emocional, física y profesionalmente. Su actitud productiva movilizó al mundo del tenis. También son gestos para resaltar. Punto para el australiano.