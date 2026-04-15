Carlos Alcaraz sufrió una lesión de muñeca y se bajó de Barcelona antes de jugar los octavos de final

Carlos Alcaraz, el tenista número 2 del mundo, se bajó del ATP 500 de Barcelona antes de disputar los octavos de final (frente al checo Tomas Machac) programados para este jueves, debido a dolencias en la muñeca derecha ya manifestadas este martes, durante su victoria en la primera ronda frente a Otto Virtanen (Finlandia).

El murciano, primer cabeza de serie en el Conde de Godó, había cancelado su entrenamiento de esta mañana y por la tarde convocó a una rueda de prensa para confirmar lo que se sospechaba. Su baja en el torneo catalán no le permitirá defender la final del año pasado, por lo que restará 280 puntos. Así, el italiano Jannik Sinner, campeón el último domingo en Montecarlo, llegará como número 1 del mundo al Masters 1000 de Madrid, la semana próxima, con más ventaja.

Carlos Alcaraz está preocupado por una lesión en la muñeca derecha VALERY HACHE - AFP

No es la primera vez que Alcaraz sufre molestias durante el torneo de Barcelona. El año pasado tuvo dificultades físicas en la definición que perdió frente al danés Holger Rune y, horas después, se borró del torneo de Madrid. Ayer, tras vencer a Virtanen, Alcaraz había declarado que, en otras circunstancias, debió haber descansado esta semana, pero que había decidido actuar únicamente porque se trataba de un torneo en su país. Vale recordar que el último domingo jugó la final en Montecarlo.

“Es una lesión más seria de la que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro. Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible”, expresó Alcaraz durante la rueda de prensa. No es la primera vez que sufre una lesión en la muñeca y en el antebrazo derechos: lo había padecido hace dos años.

Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis!



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Carlos Alcaraz has announced his withdrawal… pic.twitter.com/Zz6QYIsBzX — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2026

“Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis!“, publicaron en las redes sociales del ATP catalán.

Está claro que el gran objetivo de Alcaraz será llegar en buenas condiciones para tratar de defender el título de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará a partir del 24 de mayo.