Francisco Cerúndolo ganó de manera contundente y está en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

Francisco Cerúndolo sigue mostrando su favoritismo en el ATP 500 de Múnich, que se juega sobre polvo de ladrillo. Es el único argentino en actividad esta semana, tras las numerosas eliminaciones en Barcelona. El porteño, 20° del mundo en el ranking en vivo, tuvo un rendimiento contundente y derrumbó al neerlandés Botic van de Zandschulp (49°) por 6-3 y 6-0, en una hora y cuatro minutos de juego, para avanzar a los cuartos de final.

MUNICH, GERMANY - APRIL 13: Francisco Cerundolo of Argentina plays a backhand against Sumit Nagal of India during their Men's Singles match on day three of the BMW Open at MTTC IPHITOS on April 13, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW)

El próximo rival de Cerúndolo (el mejor sudamericano del ranking ATP), para este viernes, saldrá del encuentro que disputarán el local y primer preclasificado, Alexander Zverev (3° del mundo) y el canadiense Gabriel Diallo (37°).

Quinto cabeza de serie en el torneo bávaro, Cerúndolo lidera la clasificación de victorias en polvo de ladrllo desde el inicio de la temporada 2023, con 71. Con el éxito ante Van de Zandschulp se convirtió en el primer argentino en alcanzar los cuartos de final de Múnich dos veces consecutivas desde Franco Squillari en 1999-2001 (el año pasado, Cerúndolo fue semifinalista en Múnich).

Así cerró el partido Cerúndolo

In a hurry 🏃



Francisco Cerundolo takes out Botic van de Zandschulp 6-3 6-0 to reach the last eight in Munich 🎉#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/4BBI9i5ueT — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2026

Para el argentino entrenado por Nicolás Pastor y el uruguayo Pablo Cuevas será su cuarto desafío por los cuartos de final en el ATP Tour de esta temporada, tras Buenos Aires (donde fue campeón), Santiago de Chile y el ATP Masters 1000 de Miami. Además, ya es el tercer jugador en lograr diez victorias en polvo de ladrillo esta temporada, uniéndose al platense Tomás Etcheverry (13) y el chileno Alejandro Tabilo (10).

Frente a Van de Zandschulp tuvo un rendimiento sólido y lúcido. No anotó aces y cometió dos dobles faltas, logró el 50% de los primeros servicios, ganando el 70% de los puntos con el primer saque (14 de 20) y el 65% con el segundo. Le generó once chances de quiebre al jugador de Países Bajos y le rompió el servicio seis veces. Dominó con su drive pesado y, en el segundo set, Van de Zandschulp terminó de derrumbarse: buscaba su victoria número 19 ante un top 20, pero estuvo demasiado lejos de concretarla (su récord quedó en 18-39).

El torneo de Múnich fue tradicionalmente un escenario de éxitos para el tenis argentino. Desde su incorporación al calendario ATP Tour en 1974, fueron campeones Guillermo Vilas (1975 y 1978), Guillermo Pérez Roldán (1987 y 1988), Franco Squillari (1999 y 2000) y David Nalbandian (2005).