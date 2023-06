El tenista Carlos Alcaraz jugará el Argentina Open 2024 y defenderá el título

escuchar

Es oficial, para alegría de los amantes del tenis: Carlos Alcaraz confirmó su presencia para el Argentina Open 2024. El español de 20 años, N°2 del ranking ATP, volverá a Buenos Aires tras haber conquistado el título en febrero de este año. En su primer paso por Argentina, Carlitos, con solo 19 años, se convirtió en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en el tenista más joven en ganar el Argentina Open en toda la historia.

Los recuerdos están muy frescos: Alcaraz (2º del mundo) y Cameron Norrie (12º), primer y segundo preclasificado respectivamente, se midieron este año en una final que se inclinó claramente para el español, que se impuso 6-3 y 7-5 en poco más de una hora y media de juego.

El dirigido por su compatriota Juan Carlos Ferrero y campeón del US Open 2022 tuvo una campaña sin concesiones para con los rivales: eliminó a los serbios Laslo Djere y Dusan Lajovic, y a su compatriota Bernabé Zapata Miralles, antes de derrotar al lbritánico, ex Top Ten y ganador del Masters 1000 de Indian Wells 2022, en la final.

“Aparte del título, me llevo el cariño que recibí desde el primer momento, es único. Sentirme como en casa es super especial. Uno nunca sabe (por un posible regreso), después de esta gran semana, veremos”, había manifestado Carlitos, luego de ganarle la final a Norrie. Finalmente, a más de medio año para una nueva realización del certamen, la organización pudo confirmar su presencia.

Este miércoles, Alcaraz confirmó su presencia para el año próximo a través de la cuenta del Argentina Open: “Hola Argentina, qué tal, ¿cómo estais? Quería anunciaros que voy a jugar de nuevo el Argentina Open en febrero de 2024. La verdad que en el anterior torneo tuve una gran semana ahí con todos vosotros y espero volver a veros el año que viene. Un fuerte abrazo”.

Sus problemas en Roland Garros

Más allá de la noticia de una presencia de lujo para nuestro país, la última aparición de Carlos Alcaraz en el circuito ATP tuvo un sabor amargo: en las semifinales de Roland Garros, Novak Djokovic lo derrotó por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, en un partido en que se sintió muy mermado después de dañarse el gemelo de la pierna derecha.

La presión afectó a Alcaraz cuando había igualado el partido a un set ante Djokovic y se disponía a seguir acelerando y luchando. Una mala caída después de impactar saltando un drive le dio una señal angustiante. Se acalambró y se quedó clavado sobre la tierra naranja. La umpire francesa Aurélie Tourte se bajó de la silla y se acercó a hablarle. Hasta Djokovic cruzó del otro lado para solidarizarse con el último ganador del US Open. Carlitos decidió ser tratado por el fisioterapeuta en ese instante, por lo cual, al no haberse producido la asistencia en el cambio de lado, le costó la penalización de un game.

“No puedo, tío. No puedo. No puede ser”, se lamentaba Carlitos, observando a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, campeón en el Bois de Boulogne hace dos décadas. Más tarde, más desgastado, Alcaraz volvió sobre su equipo: “El problema es que el dolor no es sólo ahí (en el gemelo derecho). Haré el último intento, pero si no se me va … ¡Es increíble! ¡No puede ser!”, sollozó. Finalmente, los dos últimos sets revelan que Alcaraz estuvo por debajo de sus capacidades: perdió 6-1 y 6-1 y se despidió con la tristeza de no haber empujado hasta la final, además de perder su condición de N°1 del mundo ante Nole.

