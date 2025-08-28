US Open: Francisco Cerúndolo cayó ante el suizo Leandro Riedi tras estar dos sets a cero arriba

Francisco Cerúndolo, el tenista argentino de mejor posición en el ranking ATP, 19ª, sufrió una durísima derrota en la segunda ronda del US Open. El porteño, que intentaba llegar por primera vez a la tercera rueda del torneo de Grand Slam neoyorquino, cayó ante el suizo Leandro Riedi, actual 435° pero 117° en agosto pasado, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2, en 3h35m.

Con la caída de Cerúndolo se confirma un dato alarmante: ningún tenista argentino varón pisó la segunda semana de un certamen de Grand Slam en singles en esta temporada. Es una estadística que no se daba desde 2015.

Cerúndolo perdió increíblemente ante el suizo Riedi en la segunda ronda, tras ganar los dos primeros sets; la situación inversa se había dado en la primera, contra el italiano Matteo Arnaldi. Kirsty Wigglesworth� - AP�

En el court número 5, con capacidad para 1148 espectadores en la esquina del noroeste del USTA Billie Jean King National Tennis Center, donde se filtran los aplausos, los gritos y los cantos de los árbitros de las canchas contiguas (la 4 y la 6), Cerúndolo se acomodó ante un rival que, más allá de su lugar actual en el ranking, se presentó peligroso. De 1,91 metros, Riedi fue top 6 como junior en 2020 y finalista de Roland Garros en esa categoría y, además, sumaba 41 aces en este certamen. El año pasado, en agosto, sufrió una seria lesión en la rodilla derecha y estuvo nueve meses inactivo; volvió en mayo al tour y superó las clasificaciones de Wimbledon y Cincinnati. Ahora, en Flushing Meadows, entró por ranking protegido a la etapa de clasificación.

Cerúndolo llegó a este partido al remontar milagrosamente un marcador de 3-6, 2-6 y 1-3 frente al italiano Matteo Arnaldi. Tras perder en la segunda rueda del US Open 2024 frente a Tomás Etcheverry y en la misma instancia en 2023 contra Jiri Vesely, el jugador entrenado por Nicolás Pastor y el uruguayo Pablo Cuevas intentaba cruzar la barrera para registrar, hasta ahora, su mejor tarea en el último grande de la temporada. Pero...

Riedi había superado la clasificaicón y derrotado al español Pedro Martínez en el cuadro principal; ahora logró el mejor triunfo de su carrera, contra Cerúndolo. Kirsty Wigglesworth� - AP�

Riedi tenía un registro de 0-3 ante rivales del top 30. En el primer set, después de romperle el saque al europeo en el cuarto game (y adelantarse a 3-1), Cerúndolo sufrió en su turno de servicio, pero al final se defendió tras levantar siete break points (4-1). Ese game, para el argentino de 26 años, resultó un impulso para lo que vendría; para el suizo, en cambio, fue una frustración que se sostuvo durante una buena porción del tiempo, hasta el tercer set...

Riedi había desaprovechado once oportunidades de quiebre, hasta que tomó la número 12. Fue en el cuarto game del tercer set, para equilibrar el score, en 2-2; luego sacó y se adelantó (3-2). Fue el momento en el que más nervios mostró Cerúndolo: de hecho, se dirigió con ásperas palabras a su equipo. El helvético siguió arriba en el marcador y Cerúndolo sacó 4-5, sin margen de error. Riedi, iluminado, le rompió el servicio y, así, firmó el tercer set.

Al igual que en 2023 y 2024, el mayor de los hermanos Cerúndolo se despidió de Flushing Meadows en la segunda etapa. Kirsty Wigglesworth� - AP�

El jugador nacido en la ciudad suiza de Frauenfeld comenzó sacando en el cuarto y, tras defender su servicio, Cerúndolo volvió a dirigirse a sus colaboradores, muy enojado: “Todo mal, b... Todo mal”. En el momento de mayor confusión del argentino, Riedi volvió a quebrar y se adelantó a 3-1; de inmediato, con su saque, quedó 4-1. Sin embargo, el porteño, sin lucidez pero con coraje, siguió luchando, recuperó el quiebre en el séptimo juego (3-4) y equilibró el score enseguida (4-4). Riedi, muy tenso, se dirigió enojado al umpire, pidiéndole que retirara a un espectador que estaba diciéndole cosas: “Debe de ser uno de esos apostadores que después escriben por redes sociales y me dicen que me muera”. Llegaron al décimo game, con Cerúndolo sacando 4-5: pero el argentino terminó cediendo el saque (el último punto, con una doble falta) y, por ende, el set, por 6-4.

Todo lo que se vivió en el quinto set se trató, simplemente, de una suerte de sesión de psicología al aire libre. Cerúndolo quebró en el tercer game y se colocó 2-1, pero entonces entró en un tobogán sin salida. Perdió tres veces su propio saque, terminó el partido con 12 dobles faltas y 52 errores no forzados. Riedi, exultante, se transformó en el segundo tenista masculino de peor puesto en el ranking en llegar a la tercera ronda de un campeonato de Grand Slam en esta década, después de Vesely en el Abierto de Estados Unidos de 2023 (el checo era 437°).

Javier Frana, el capitán del equipo argentino de Copa Davis, fue uno de los presentes en el court 5: Cerúndolo es uno de los convocados para la serie frente a Países Bajos del 12 y el 13 de septiembre en la ciudad neerlandesa de Groningen, por la segunda etapa de los Qualifiers. En el partido también estuvo Federico Gómez, que luego de superar la qualy y caer contra Jack Draper en la primera rueda del main draw, continúa en el torneo porque jugará en dobles, en pareja con Cerúndolo.

La impactante estadística de Swiatek

La polaca Iga Swiatek, número 2 del ranking WTA, avanzó a la tercera ronda del Abierto estadounidense al derrotar por 6-1, 4-6 y 6-4 a la neerlandesa Suzan Lamens (66ª). La jugadora nacida en Varsovia llegó a la tercera etapa de todos los torneos de Grand Slam de 2020 en adelante y es la única mujer en lograrlo. En definitiva, suma 23 majors consecutivos entre las 32 mejores.

La polaca Iga Swiatek brilla en el US Open; venció a la neerlandesa Suzan Lamens y mantuvo su estadística de haber llegado siempre a las terceras ruedas en los cetámenes de Grand Slam desde 2020. CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La próxima rival de Swiatek, ex N° 1 y campeona de seis certámenes de Grand Slam (cuatro Roland Garros, un Wimbledon y un US Open), será la preclasificada 29ª, la rusa Anna Kalinskaya, que batió a Yulia Putintseva por 6-1 y 7-5.

