escuchar

Apenas 20 puntos. Esa es la diferencia entre los dos mejores jugadores de la temporada. En lo más alto del ranking asoma Carlos Alcaraz, con 9815. Novak Djokovic está sólo un paso por detrás: 9795. Son, por lejos, el 1 y 2 del mundo respectivamente, con más de 3500 puntos de distancia sobre el tercero (Daniil Medvedev), y cerca de 5000 sobre el cuarto hombre de la clasificación (Holger Rune). Es lógico, entonces, que sus nombres asomen en lo más alto en la lista de favoritos, y acaparen los papeles estelares de esta película llamada US Open 2023 que empezará este lunes, en el mediodía argentino, las 11 en el cemento neoyorquino.

Todo es muy parejo entre ellos. Tan igualado como el último choque entre ellos, una batalla tremenda de casi cuatro horas en la final del Masters 1000 de Cincinnati, que se decantó del lado del serbio por el canto de una uña. Un pulso cambiante y de alto vuelo, como la definición que protagonizaron en Wimbledon. Allí celebró el español, en el quinto set. Dentro de dos semanas se verá si esta rivalidad tiene otra cumbre en Nueva York. El US Open, último Grand Slam de la gira, abre este lunes sus puertas, y la expectativa está en la posible batalla generacional. Los 36 años de Djokovic contra los 20 de Alcaraz. La experiencia y el aura de leyenda del serbio frente al talento irresistible del murciano. Ese es el anhelo de muchos. El combate, dentro de dos semanas, por el 24º título de Grand Slam de Nole o el tercer grande y la defensa del título de Alcaraz. Y, por si esto fuera poco, el número 1 del mundo en juego.

La última postal del US Open 2022 ¿; Carlos Alcaraz alza el trofeo de campeón tras vencer a Casper Ruud en la final Charles Krupa - AP

Para Djokovic, es el regreso a un escenario singular. Ganó el US Open en 2011, 2015 y 2018 –inapelable final frente a Juan Martín del Potro-, y fue finalista en 2007 (¡hace 16 años!), 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021, cuando Daniil Medvedev le cerró la puerta al Grand Slam: los cuatro torneos mayores en una misma temporada. En 2020, protagonizó ante gradas vacías por la pandemia aquella insólita descalificación por un pelotazo a una jueza de línea. El año pasado, vale recordarlo, no pudo viajar por el cierre de fronteras a quienes no se vacunaron contra el Covid. Su récord aquí es de 81 triunfos y 13 derrotas, el major en el que menos victorias ostenta (92-11 en Wimbledon, 92-16 en Roland Garros y 89-8 en Australia). Con 36 años, el serbio acotó su calendario. En 2023 suma 38 éxitos y cinco caídas, con cuatro títulos en el bolso (Adelaida, el Australian Open, Roland Garros y Cincinnati), más la derrota en la definición en el All England.

Sentado frente a la prensa en la ronda previa de conferencias, Djokovic se mostró reflexivo: “La primera sensación que tengo es la emoción por volver al estadio más grande de nuestro deporte y el ambiente más divertido y emocionante que tiene el tenis. Estoy muy ansioso. No hay rencor [por no haber podido jugar aquí]. El año pasado, durante el torneo, me daba lástima no poder estar aquí. Estaba triste por no poder participar”.

Y fue claro en su objetivo, su carrera contra el tiempo: “Los Grand Slams son los mayores objetivos que tengo en mi carrera ahora. No sé cuántos me quedan. No tengo un final en mi mente por ahora. Las cosas son diferentes cuando tienes 36 años, así que tengo que disfrutar del presente, y tratar cada Grand Slam como si fuera el último en términos de compromiso. Veo cada Grand Slam en el que juego como una oportunidad de oro para hacer historia”. El regreso a Manhattan le permitió darse un gusto: un encuentro cara a cara con Lionel Messi. Dos gigantes del deporte mundial en la ciudad de los rascacielos. Se presentará el lunes por la noche ante el francés Alexandre Muller en el colosal Arthur Ashe.

Djokovic debutó en el US Open en 2005. Por entonces, Carlos Alcaraz apenas tenía 2 años. En septiembre de 2022, el prodigio español se convirtió en el número 1 más joven de la historia, después de ganarle la final al noruego Casper Ruud. Implacable, lleva un registro de 53 triunfos y apenas 6 derrotas en 2023, con 6 títulos: Buenos Aires, Barcelona, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, Queen’s y Wimbledon, más finales en Río de Janeiro y la más reciente en Cincinnati. ¿Llega como favorito a Flushing Meadows? Sí, aunque mostró algunas dudas en la gira previa: tropezó en los cuartos de final de Toronto contra Tommy Paul, y en los cinco partidos que disputó en Cincinnati debió llegar al tercer set, incluido un match-point salvado en la semifinal frente a Hubert Hurkacz.

En la Gran Manzana, Alcaraz encara una misión inusual para alguien de apenas 20 años: defender un título de Grand Slam y ser el centro de los focos. “Mi vida cambió mucho, aunque soy el mismo tipo, un chico normal. Ahora soy, digamos, más famoso. Mucha gente está empezando a conocer mi nombre después del US Open del año pasado”. Subirse a todas las portadas lo ha puesto en una situación que a veces lo incomoda: “Aquí, en Nueva York, hay un montón de españoles, sudamericanos también. Es difícil para mí caminar normalmente a veces. Algunos días me gustaría no ser reconocido en absoluto, pero va a ser imposible. Tengo que disfrutar de esa parte, sí, pero a veces se hace difícil”.

Carlos Alcaraz , en una de las sesiones de entrenamientos del domingo, a horas de su estreno en el US Open CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un año después de aquella consagración con triunfo sobre Casper Ruuds, Alcaraz evalúa: “Obviamente siento que soy más maduro en la pista. Siento que soy mejor jugador que el año pasado. ¿Djokovic? Es obviamente uno de los más grandes de todos los tiempos de nuestro deporte. Todo lo que hace en el juego es increíble. Y su fortaleza mental... Nunca se rinde. En los momentos difíciles parece que va a perder, pero siempre se da la oportunidad de seguir jugando y de ganar. Probablemente eso es lo más importante que tiene, y yo trato de tomarlo para mi juego”. El primer paso será ante el alemán Dominic Koepfer.

En lo previo, el panorama asoma algo más aliviado para Djokovic, que por su lado del cuadro tiene como posibles adversarios a Stefanos Tsitsipas (7º) u Holger Rune (4º). Por la parte alta de la llave, a Alcaraz le aparecen hipotéticos cruces ante Medvedev (3º), el campeón en 2021; Jannik Sinner (6º), reciente campeón en Toronto, y a quien muchos ven como el gran rival de su generación, en un sector en el que también asoman Alexander Zverev y Andy Murray, posibles adversarios de riesgo.

Y con el pie también: Carlos Alcaraz y un poco de fútbol-tenis durante el Arthur Ashe Kids' Day CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el lado femenino, la polaca Iga Swiatek quiere volver a ganar. A los 22 años, cuenta con cuatro títulos de Grand Slam, tres de ellos en Roland Garros. Al acecho estarán Aryna Sabalenka, que en enero pasado conquistó su primer grande en Australia, y fue semifinalista dos veces en Flushing Meadows; la tunecina Ons Jabeur, finalista en 2022 y que busca su primer título mayor, y Coco Gauff la esperanza estadounidense, que apenas tiene 19 años, pero ya cuenta con algunas temporadas en el tour y viene de ganar el torneo de Cincinnati.

La polaca Iga Swiatek, ganadora en 2022, vuelve por otra corona en Nueva York Frank Franklin II - AP

En más de un caso, el US Open, como último gran torneo del año antes del Masters, es también un escenario propicio para aquellos dispuestos a colgar la raqueta. Es el caso de John Isner, que se retirará a los 38 años. El gigante de Greensboro, de 2,08m de altura, protagonizó junto a Nicolas Mahut el partido más largo de la historia, el de las 11 horas y 5 minutos a lo largo de tres días en Wimbledon 2010, con 70-68 en el quinto set. Fue número 8 del mundo, ganó 16 títulos (15 en los Estados Unidos, y sólo el de Auckland 2010 fuera de su país), incluido el Masters 1000 de Miami 2018 como máximo logro. El hombre con más aces en la historia (14.411) comenzará el último torneo de su carrera el martes por la tarde, frente a un argentino: Facundo Díaz Acosta. Buen examen para el zurdo porteño de 22 años, debutante absoluto en el abierto estadounidense.

Sebastian Báez viene de ser campeón sobre el cemento de Winston Salem, el último torneo preparatorio Twitter

A propósito de los argentinos, entrará en acción un grupo heterogéneo, con jóvenes que buscan un salto más en una gran temporada, como Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez –reciente ganador en Winston Salem, llega con 10 triunfos en fila- y Francisco Cerúndolo, más otro debutante en Nueva York como el zurdo Juan Manuel Cerúndolo. A ellos se agregan jugadores con más recorrido en el tour: Guido Pella, Diego Schwartzman, Pedro Cachin, y entre las mujeres, Nadia Podoroska. Todos, con la ilusión de destacarse en dos semanas de acción en las que se combinan entretenimiento, ritmo frenético y grandeza.