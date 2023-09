escuchar

Este fin de semana, la Argentina vuelve a presentarse en la Copa Davis luego de la desilusión de febrero, cuando perdió 3 a 1 ante Finlandia en los Qualifiers, lo que dejó al país fuera de las Finales. Ahora deberá jugar por los playoffs del Grupo Mundial I ante Lituania, rival ampliamente inferior. Se disputarán cuatro partidos de singles y uno de dobles si la serie no concluye en los primeros juegos. El vencedor obtendrá un cupo a los Qualifiers 2024 (la instancia previa a la etapa de grupos de las Finales, que suele disputarse en septiembre); el perdedor, por su parte, descenderá a la zona regional.

Para cumplir con el objetivo, el capitán del seleccionado nacional, Guillermo Coria, decidió no llamar a Diego Schwartzman y Pedro Cachín, entre otros. En pos de apostar por presente y juventud, convocó a los tres principales exponentes de la camada más joven del tenis nacional y mejor ubicados en el escalafón internacional: Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP), Sebastián Báez (28°) y Tomás Etcheverry (35°), quienes estarán acompañados por la experimentada dupla conformada por Andrés Molteni y Máximo ‘Machi’ González (9° y 10° del ranking de dobles, respectivamente).

Diego Schwartzman, quien llegó a estar 8° en el ranking ATP (ahora está 134°), no fue convocado Jean-Francois Badias - AP

“No tenemos mil series de Copa Davis jugadas, pero estamos preparados para asumir el compromiso. Y está bueno que tengamos a ‘Machi’ (de 40 años) y a ‘Molto’ (de 35) dentro del equipo, que tienen millones de partidos y años en el circuito”, aseguró Cerúndolo, quien debutó en el equipo a principios de año ante Finlandia, en una serie en la que derrotó a Otto Virtanen por 6-3, 3-6 y 7-6 (3), consiguiendo el único punto del seleccionado argentino.

El debutante en esta ocasión será Etcheverry, una de las grandes sorpresas de los últimos meses quien, en caso de jugar su primer partido, se convertirá en el tenista número 89 de la historia del equipo argentino en la Davis. El platense de 24 años tuvo grandes actuaciones en este 2023: fue finalista de los ATP 250 de Chile (perdió ante el local Nicolás Jarry) y Houston (cayó ante el estadounidense Frances Tiafoe) y semifinalista del 250 de Kitzbühel (lo eliminó Sebastián Báez, quien luego se consagraría campeón), además de sorprender al alcanzar los cuartos de final de Roland Garros (fue derrotado por el alemán Alexander Zverev).

Tomás Etcheverry, el tenista platense que en los próximos días podría debutar en la Copa Davis FABIAN MARELLI

“Trabajé en ser mucho más agresivo y cambiar pensamientos malos que tenía, que no me llevaban a ningún lado. No pensé que iba a ser tan rápido, esa es la realidad”, aseguró Tomás en diálogo con LA NACION. “Fue un año excelente y, encima, estos son los primeros ocho o nueve meses que compito en el más alto nivel, lo cual me tiene que ayudar a no frustrarme cuando no se dan los resultados (...) En pocos meses hice mucho, entonces me doy cuenta de que estoy preparado para estar ahí y seguir creciendo. Tengo mucha motivación para lo que viene”, agregó.

Este viernes se realizó el sorteo del orden de juego. En la previa del evento realizado en el Salón Jardines del Hotel Marriott Coria anticipó que Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez serían los singlistas. El duelo de dobles lo disputarán Andrés Molteni (9° del ranking ATP de dobles) y Máximo González (10°).

🕵 Conozco un grupo de personas que resuelven todo tipo de problemas. Problemas que nadie más puede resolver 😏#100AñosDavis🇦🇷 pic.twitter.com/CNWsw7kzzn — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 12, 2023

Cronograma de la serie entre la Argentina y Lituania

Sábado 16 de septiembre

Francisco Cerúndolo (21°) vs. Vilius Gaubas (476°) - A las 12. - Buenos Aires Lawn Tennis Club.

vs. Vilius Gaubas (476°) - A las 12. - Buenos Aires Lawn Tennis Club. Sebastián Báez (28°) vs. Ricardas Berankis (231°) - A continuación - Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Domingo 17 de septiembre

Andrés Molteni (9°) y Máximo González (10°) vs. Edas Butvilas (613°) y Tadas Babelis (sin ranking) - A las 11. - Buenos Aires Lawn Tennis Club.

vs. Edas Butvilas (613°) y Tadas Babelis (sin ranking) - A las 11. - Buenos Aires Lawn Tennis Club. Francisco Cerúndolo vs. Ricardas Berankis - A continuación (en caso de ser necesario) - Buenos Aires Lawn Tennis Club.

vs. Ricardas Berankis - A continuación (en caso de ser necesario) - Buenos Aires Lawn Tennis Club. Sebastián Báez vs. Vilius Gaubas - A continuación (en caso de ser necesario) - Buenos Aires Lawn Tennis Club.