Argentina en la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar, tras la eliminación en los Qualifiers

Facundo Bagnis cayó este domingo ante el local Emil Ruusuvuori por 7-5 y 6-1 en el cuarto punto de la serie de Copa Davis en la que la Argentina perdió con Finlandia por 3 a 1 en la ciudad de Espoo, por los Qualifiers 2023 del tradicional certamen internacional. No hubo lugar para la hazaña en el Estadio Espoo Metro Arena y el santafesino, ubicado en el puesto 88 del ranking mundial de la ATP, perdió con el mejor tenista de los finlandeses (puesto 43°), al cabo de una hora y 26 minutos, lo que consumó la derrota albiceleste en el mismo día en el que Bagnis hizo su debut en el torneo.

El equipo capitaneado por Guillermo ‘Mago’ Coria, que se quedó sin su principal tenista este domingo, Francisco Cerúndolo (31°), por una lesión en el aductor derecho -lo que derivó en el ingreso de Bagnis-, necesitaba ganar el cuarto punto para forzar un hipotético quinto partido que debían jugar el cordobés Pedro Cachín (68°) y el local Otto Virtanen (181°). La imperiosa necesidad de un triunfo se debía a que el elenco local se adelantó 2 a 1 con una victoria crucial en dobles de Ruusuvuori y Harri Heliovaara sobre Máximo ‘Machi’ González y Andrés Molteni por 7-6 (5), 4-6 y 6-4 en el primer partido del día.

La caída ante los europeos marcó la cuarta serie consecutiva con derrota para la Argentina (vs. Suecia, Italia, Croacia y el mencionado Finlandia) e igualó la peor racha en la historia del combinado albiceleste. Previamente hubo otras cuatro caídas al hilo entre 1967 y 1970. En esa ocasión, las derrotas fueron frente a Ecuador, Venezuela y Chile en dos oportunidades.

De esta manera, Finlandia, uno de los ganadores de los Qualifiers de este fin de semana, avanzó a la etapa de grupos de las Finales 2023 en la que se unirá con los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia) y los dos invitados (Italia y España), más otros 12 países. Los clasificados hasta el momento, además de Finlandia, son: Croacia (3-1 vs. Austria), Francia (3-2 vs. Hungría), Estados Unidos (4-0 vs. Uzbekistán), Suiza (3-2 vs. Alemania), Gran Bretaña (3-1 vs. Colombia), Serbia (4-0 vs. Noruega), Corea del Sur (3-2 vs. Bélgica), Suecia (3-1 va. Bosnia y Herzegovina) y Países Bajos (4-0 vs. Eslovaquia). Los otros dos surgirán entre Chile, Kazajistán, Portugal y República Checa.

¿Cuándo vuelve a jugar la Argentina?

Las Finales de la Copa Davis se jugarán la semana del 11 de septiembre, en cuatro sedes que serán confirmadas más adelante por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y el Grupo Kosmos. En el caso de la Argentina, no participará con los países de la élite del tenis y deberá rearmarse para su próxima misión que será el Repechaje den el mismo mes, para no descender de categoría y mantenerse en el Grupo Mundial, ante un rival que se conocerá el jueves 9 de febrero.

