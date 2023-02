Copa Davis: todos los clasificados a las Finales, tras los Qualifiers

escuchar

Este fin de semana se llevaron a cabo las 12 series de Qualifiers de la Copa Davis 2023. Hubo sorpresas y también resultados esperables. Tenistas que guiaron a sus selecciones hacia las Finales con un nivel elevado y otros que no estuvieron a la altura del desafío o simplemente, por un motivo u otro, no pudieron dejar una buena imagen. La Argentina quedó eliminada a manos de Finlandia en condición de visitante y deberá jugar un Repechaje para no descender. Las Finales, por su parte, se disputarán en Málaga, España, en septiembre de este año.

Finlandia avanzó a la etapa de grupos por primera vez, en la que se unirá con los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia), los dos invitados (Italia y España) y otros 12 países. Los clasificados además del elenco nórdico, son:

Croacia (3-1 vs. Austria).

Francia (3-2 vs. Hungría).

Estados Unidos (4-0 vs. Uzbekistán).

Suiza (3-2 vs. Alemania).

El suizo Stan Wawrinka mostró su mejor nivel para sentenciar la serie ante Alemania Harald Tittel - dpa

Gran Bretaña (3-1 vs. Colombia).

Serbia (4-0 vs. Noruega).

Corea del Sur (3-2 vs. Bélgica).

Suecia (3-1 va. Bosnia y Herzegovina).

Países Bajos (4-0 vs. Eslovaquia).

República Checa (3-1 vs. Portugal).

Chile (3-1 vs. Kazajistán).

Spot secured 🔒



🇨🇱 Chile defeats 🇰🇿 Kazakhstan 3-1 to advance to the Finals!#DavisCup | @Fetech_cl pic.twitter.com/1yvufv7VR6 — Davis Cup (@DavisCup) February 5, 2023

El desempeño de la Argentina en la Copa Davis 2023

La Argentina comenzó la serie de Qualifiers de Copa Davis ante Finlandia con el pie izquierdo, tras la derrota de Pedro Cachín ante Emil Ruusuvuori en el primer turno del sábado por 7-5 y 6-3. Sin embargo, inmediatamente después, Francisco Cerúndolo sacó adelante un duelo complicado ante el local Otto Virtanen por 6-3, 3-6 y 7-6 (3). Ambos partidos se llevaron a cabo el primer día de la serie: el sábado.

El domingo, el elenco nórdico se adelantó 2 a 1 con una victoria crucial en dobles de Ruusuvuori y Harri Heliovaara sobre Máximo ‘Machi’ González y Andrés Molteni por 7-6 (5), 4-6 y 6-4 en el primer partido del día. La derrota por 3 a 1 se consumó luego de la caída de Facundo Bagnis -que disputó el cuarto punto en reemplazo de Francisco Cerúndolo, quien sufrió una lesión en el aductor derecho- ante Ruusuvuori por 7-5 y 6-1.

Facundo Bagnis no logró la hazaña y fue derrotado por Emil Ruusuvuori, la figura de la serie https://twitter.com/tennisfi

Con el traspié en Europa, el ciclo de Guillermo Coria ahora registra una marca negativa: desde su debut en la Copa Davis en 1923, el equipo nacional sólo había perdido cuatro series consecutivas entre 1967 y 1970. El próximo jueves, luego del sorteo en la sede de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres, la Argentina conocerá el rival que tendrá en el Repechaje de septiembre próximo (ante otro país perdedor de los Qualifiers o un ganador de los del Grupo I), un desafío fundamental para tratar de no perder la categoría.

Formato de la Copa Davis 2023

La Copa Davis 2023 puso primera este fin de semana con series en todos sus niveles. En la próxima etapa, los 16 países clasificados se dividirán en cuatro grupos y competirán en un Round Robin todos contra todos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final. Desde entonces, se jugarán series de eliminación directa hasta conocer el campeón.

