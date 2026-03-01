Facundo Díaz Acosta, de menor a mayor para ser campeón del Challenger de Tigre

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del Challenger 2 jugado en Tigre, al derrotar en la final al español Miguel Damas por 1-6, 6-3 y 6-0. Para el argentino significó su sexto título en la categoría, y el primero conquistado en el país en el nivel de Challengers, luego de haber celebrado la obtención del Argentina Open en 2024.

Díaz Acosta pasó, en apenas una semana, de quedar eliminado en los octavos de final del Challenger 1 de Tigre a la posibilidad de no presentarse en el Tigre 2, pero admitió que decidió jugarlo porque “era en el país”, y terminó por consagrarse campeón.

El título no solo le permitió recuperar confianza, sino también subir unas 40 posiciones en el ranking mundial (del 278° al 238° en el ranking en vivo) y asegurarse un lugar directo en el Challenger 75 de Brasilia, que se jugará desde este lunes, certamen en el que debutará frente al español Nikolás Sánchez Izquierdo.

Una postal de la final jugada en el club Hacoaj Prensa Challenger de Tigre

El zurdo porteño, que viene de desvincularse de Mariano Monachesi, el coach que lo acompañó desde el inicio de su carrera, reveló que la decisión de competir en Tigre no fue sencilla: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, que quería jugar, que no, que sí, que no. Tuve un par de charlitas con mi almohada y decidí jugar porque la realidad es que estaba acá en Argentina, que era un torneo para jugar, más allá de cómo venía. Capaz me sacó un poquito de presión con eso, de salir a jugar cada partido, de no darle tanta bola al resultado. A medida que empecé a jugar, el primer partido lo jugué muy bien y encontrándome con buenas sensaciones, y traté de seguir esa línea. Capaz que eso hizo que esta semana pueda jugar así”.

Sobre su primer título Challenger en el país -el 446° trofeo en esta categoría para el tenis argentino- y tras la final perdida en 2022 en el mismo escenario, el club Náutico Hacoaj, el zurdo remarcó: “Bueno, creo que es muy importante por el contexto más que nada. Venía de dos años sin ganar un torneo y con muchas cosas en el medio, lesiones, mucho tiempo parado. Quizás no es en cuanto a números el título más grande, pero considero que es muy importante por esto que digo. Venía hace mucho sin ganar y creo que puede ser un lindo empujón para lo que sigue en todo el año”.

Facundo Díaz Acosta conquistó el sexto Challenger de su carrera, el primero como local OMAR_ERRE - Prensa Challenger de Tigre

Al hacer un balance del tiempo transcurrido desde su última consagración, Facu reflexionó: “Desde el último título me pasaron un montón de cosas. Tuve momentos buenos y malos, y no siempre fue fácil. Pero el tenis tiene eso: seguir compitiendo te da siempre una nueva oportunidad”.

El camino al título para Díaz Acosta incluyó el triunfo en el debut ante el brasileño João Eduardo Schiessl; en los octavos de final frente al barcelonés Nikolás Sánchez Izquierdo; en cuartos de final, contra su compatriota Juan Bautista Torres; en semifinales, ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza; y en la final, frente al español Miguel Damas.

El saludo entre Facundo Díaz Acosta y el español Miguel Damas OMAR_ERRE - Prensa Challenger de Tigre

El porteño, a lo largo de su carrera, se consagró campeón en los Challengers de Coquimbo (2022); Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo (2023), y Tigre II (2026). Además, fue finalista en Tigre y Coquimbo (2022), Heilbronn (2023) y Antofagasta (2025). Con su reciente conquista, Díaz Acosta completó la nómina de títulos en todas las categorías disputadas en el país: fue campeón del nivel Future en un M25 en Hurlingham (2020), se consagró en el ATP 250 de Buenos Aires (2024) y levantó el trofeo en el AAT Challenger IEB+ Tigre II (2026). Además, fue medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018).

