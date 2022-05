Fernando Belasteguín: el crack del pádel abre su corazón como nunca y cuenta el secreto de su magia a los 43 años

ROMA.- Fernando Belasteguín es un viejo campeón. Un crack del pádel, pero su huella excede el rectángulo mágico. Qué tiene en la cabeza un hombre que lo ganó todo y, sin embargo, prefiere seguir intentándolo. Una fuente de inspiración, el deseo, la convicción. “Tengo mi cabeza preparada para seguir ganando y en ser competitivo. Por más que haya ganado lo que haya ganado, me apasiona la competencia. Si quiero competir con chicos de 20 años, a mis 43, me tengo que seguir esforzando como lo hice en toda mi carrera. Todos los días del año, las 24 horas del día. Cuando no juegue más, voy a empezar a disfrutar de todo. Mi cabeza y mi corazón, ahora, no me dejan disfrutar de todo esto. Solo en ese momento me voy a dar cuenta de lo que hice. Hoy, no tomo consciencia de lo que conseguí en el deporte. Estoy pensando en mañana”, afirma, sentado en un rincón, impregnado de la mística del Foro Itálico.

-¿Por qué seguís jugando?

-Por mi familia. Fue lo que me llevó hasta acá. Y es la fuente de mi inspiración. Tuve la suerte de ganar durante 16 años consecutivos, ser el número 1 del mundo. En la vida de un deportista tenés la certeza de perder, perdes más de lo que ganás. Yo tuve la suerte de ganar y ser número 1, pero lo más importante es entregarte al máximo todos los días. Todos me preguntaban qué me iba a pasar cuando dejase de ser el 1° y yo te puedo asegurar que lo que más valoro es dejar todo en la cancha, volver a casa y mirar a los ojos a mi familia. Lo que ven, es lo que hay. Trabajar cada día a consciencia, al máximo, es más placentero que ser el mejor durante tantos años. Sigo teniendo esa sensación, eso lo que me mueve.

Fernando Belasteguin y una selfie con su pareja de padel Italy Major Premier Padel

-¿Cómo se logra no bajar nunca los brazos? ¿A qué te aferras?

-Yo te puedo decir palabras lindas, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando llegas a tu casa, siempre hay un momento en el que estamos solos. Y a la noche, cuando te cepillas los dientes, te miras al espejo. Yo invito a la gente a que se esfuerce día a día y, cuando llega la noche, que se miren al espejo y que se puedan ver a los ojos. Yo digo que los ojos, una mirada, dice mucho más que todas las palabras que podamos decir. Yo con la palabra te puedo engañar, con la mirada, no. Cuando estamos solos, no nos podemos engañar. Hay que ser consecuentes con los pensamientos y los actos de todos los días. Ahí está la tranquilidad de cada uno. Podés ser barrendero, vendedor de diarios, heladero… si lo intentas hacer lo mejor posible, hagas lo que hagas, a la noche vas a sentir plenitud. Eso no se compara con nada. Cuando me miro al espejo, siento que hoy hice todo lo posible.

Un homenaje, en su cumpleaños

Hay mil videos de él, pero elegimos éste:

🎾No iba a jugar Valladolid. Pero se recuperó de una lesión muscular en 25 días

🎾3er set de 8vos. Tie break. Match point en contra.

🎾Esa sonrisa final



Feliz cumple y gracias eternas, querido @FBelasteguin pic.twitter.com/V12pP7vzmv — PadelArg (@PadelArg) May 19, 2022

La rutina de lo extraordinario: gana por 6-4 y 6-3 junto con Arturo Coello, frente a Mario Del Castillo y Antonio Luque, todos españoles, se quita la transpiración, recibe una ovación y firma autógrafos, uno a uno. Fotos, videos, lo que sea, con simpatía. Atrás quedó 1 hora y 4 minutos de otra exhibición de su muñeca sutil y su mano caliente. Globos, derechazos, el arte de la complicidad con las paredes vidriadas, al servicio del deporte. A esta altura, lo suyo es paternal: su compañero, alto y zurdo, tiene 20 años. Podría ser su hijo.

El estadio principal del Premier Padel Major de Italia, una suerte de Grand Slam del primo hermano del tenis, se cubre con unos 3000 espectadores. Solo para ver a The Boss, la leyenda de Pehuajó. “No siento presión. A lo largo de mi carrera, no la sentí nunca, por la forma que tengo de vivir el deporte. Mi motivación es mi familia, en Argentina y en Barcelona. Mi motivación es volver a casa y abrazar a mi mujer y mis tres hijos”, asegura, antes de descubrir una declaración de principios: “Me gustan los números: Bien interpretados, valen más que las palabras”.

En la red, con la clase de toda la vida Italy Major Premier Padel

-¿No te duele el cuerpo?

-Sí, pero… Yo tengo 43 años, me fui a vivir a España a los 20, tuve que dejar la Argentina, mi familia, mis amigos. Cuando vos experimentas el dolor del corazón, y lo comparas con el dolor físico…. (le brillan los ojos). Sí, todas las mañanas me duelen los tendones, la cintura, pero el dolor físico pasa, el dolor del corazón, no. Le digo a mi preparador físico que cada día me exija más y él me pone a prueba, pero me da menos.

-Una aventura a los 20 años. Y te fue excelente en tu carrera. Sin embargo, ¿nunca te arrepentiste desde lo humano?

-Me pasa cada vez que dejo la Argentina. Yo despedí a mis abuelos a final de enero y vuelvo en diciembre y les daba un beso. La última vez, tuve que llevar una flor al cementerio. Hasta que no fui padre, extrañaba un poco y se me pasaba. Con los años, me subía a un avión y me preguntaba: ‘¿qué carajo estoy haciendo?’. Después, llegaba a España y la competencia me apasiona tanto, que la rueda empieza a girar y no paro. Hoy, no me arrepiento de haber sido deportista profesional, porque además ayudé a mi familia. Tal vez, cuando no juegue más, te diga que me arrepiento de tantas cosas…

Negro y Blanca, sus abuelos, fueron imprescindibles en su vida. Los suyos, lo son todo: Cristina, su mujer. Federico (13), Sofía (11) y la pequeña Bea. Es el número 1 más joven de la historia, con 22 años. Logró 225 torneos, 11 Olimpia de Plata. Espíritu amateur y campeón mundial. Sus destrezas seguirán, al menos, hasta fines de 2024.

-¿Seguís por los aplausos de la gente? ¿En qué lugar está el ego?

-La gente me da cariño, pero lo que me mueve en seguir es la competencia. La adrenalina, la pasión. Ese bichito de competir. Cuando no juegue más, es probable que la gente me siga dando cariño, pero lo otro, no va a volver nunca más.