Franco Colapinto, lejos de la Fórmula 1 y cerca de la Argentina: a puro karting y empanadas

Mientras disfruta del receso de la Fórmula 1 y se alista para la presentación en Buenos Aires del 26 de abril, Franco Colapinto eligió pasar las Pascuas en Barcelona junto a su amigo Fernando Belasteguín y su familia. El ex número 1 de pádel acogió al joven piloto e hicieron de todo en los feriados: karting, empanadas y mucho deporte.

Belasteguín compartió todos los detalles del encuentro

El piloto de Alpine mantiene una amistad cercana y de admiración mutua con Belasteguín, leyenda del pádel y exnúmero 1 del mundo durante 16 años. Ahora, se volvieron a juntar para pasar la Pascua y dejaron imágenes para el recuerdo. Fernando fue el encargado de mostrar todos los detalles en sus redes sociales y generó una gran cantidad de comentarios en el posteo.

El piloto se divirtió con su amigo (Foto: @fernando_belasteguin)

“Semana Santa. Familia, diversión, aprendizajes y siempre, siempre, siempre, cada día deporte. Castellterçol/Barcelona. Fui muy rápido en la primera curva y salió trompo”, escribió el ex número 1 en la publicación, donde bromeó sobre la competición que hicieron en karting.

Rápidamente, recibió el comentario de Franco en el posteo que, fiel a su estilo, dejó un chiste para la ocasión. “Estaba giradora la máquina ‘trompelio’ Belasteguín. Qué lindo finde como nos reímos, tkm”, escribió el piloto de Fórmula 1.

Colapinto cocinando empanadas en Barcelona

Uno de los momentos más divertidos que compartieron los deportistas se dio cuando cocinaron empanadas. En un corto video que subió Belasteguín se lo ve a Franco pintar con huevo unas empanadas de atún, características de la Semana Santa. Mientras lo filma, el jugador de pádel bromeó: “Esto es lo único que hizo”. Enseguida, Franco respondió al chiste indicando que “el toque final es clave”.

Colapinto haciendo ejercicio en Barcelona

A pesar de estar en el receso de la Fórmula 1, que volverá a competir el 1 de mayo en el Gran Premio de Miami, Estados Unidos, Franco no abandonó el entrenamiento físico. Su amigo lo agarró in fraganti mientras corría a gran velocidad en una cinta en el gimnasio de su casa.

Franco y Fernando se volvieron íntimos en 2023 y desde allí suelen compartir momentos como bicicleta, gimnasio, pádel y ping pong. Belasteguín apoyó a Colapinto en pista, como en Imola 2025, y protagonizaron apuestas divertidas con periodistas. El padelista suele “adoptar” al piloto para que no pase las fiestas solo en Europa.