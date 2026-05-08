Francisco Cerúndolo arrolló a Alejandro Tabilo en Roma y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000

Francisco Cerúndolo volvió a exhibir un nivel dominante sobre el polvo de ladrillo y avanzó con contundencia en el Masters 1000 de Roma. El porteño derrotó al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2, en apenas una hora y nueve minutos, y se instaló en la tercera ronda del torneo italiano, en la que aguardará por Lorenzo Musetti o Giovanni Mpetshi Perricard. El argentino fue ampliamente superior desde el inicio y desbordó a un rival que terminó frustrado y sin respuestas.

La actuación de Cerúndolo tuvo un impacto inmediato desde el primer game. Con mucha consistencia con el drive, el número 27 del ranking ATP tomó el control del encuentro y jamás lo soltó. El primer set fue una demostración de autoridad: lo resolvió en apenas 29 minutos y no le concedió ninguna oportunidad de quiebre a Tabilo.

El desarrollo tomó un tono todavía más incómodo para Tabilo cuando quedó 0-5 en el primer parcial. El chileno, semifinalista en Roma en 2024, perdió rápidamente la calma ante la contundencia del argentino. Después de ceder nuevamente su saque, descargó toda su bronca contra la raqueta, que terminó destrozada sobre el polvo de ladrillo del estadio Pietrangeli. La jueza de silla le aplicó un warning y parte del público reprobó la reacción con abucheos.

La furia de Tabilo tras otro quiebre de Cerúndulo

Las estadísticas finales reflejaron con claridad esa diferencia abrumadora. Cerúndolo ganó el 70% de los puntos jugados con su primer servicio y el 73% con el segundo, números muy superiores a los del chileno, que apenas alcanzó el 47% y el 32%, respectivamente. Además, el argentino concretó seis quiebres sobre 13 oportunidades y dominó ampliamente los puntos de recepción: ganó 33 contra apenas 12 de su rival.

Aquello que en los papeles aparecía como un duelo equilibrado entre sudamericanos jamás llegó a tomar esa forma dentro de la cancha. Cerúndolo no permitió que el partido tuviera zonas de incertidumbre y manejó el ritmo desde el comienzo hasta el cierre. Incluso cuando Tabilo intentó modificar la dinámica con una postura más agresiva en el segundo set, el argentino respondió con la misma firmeza y mantuvo la diferencia sin sobresaltos.

El porteño atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y volvió a demostrar por qué el polvo de ladrillo es la superficie en la que más cómodo se siente. En Roma ya había alcanzado los cuartos de final en 2023 y ahora dio un paso sólido para volver a ilusionarse con una actuación profunda en el Foro Itálico.

La contundente victoria de Cerúndulo

Además del resultado, Cerúndolo dejó una imagen de enorme solvencia. Ganó 58 puntos contra 33 de su adversario, se quedó con seis games de servicio y apenas sufrió una situación de break en todo el encuentro. El chileno, en cambio, nunca encontró estabilidad ni herramientas para discutir el dominio del argentino.

En la próxima ronda, Cerúndolo enfrentará al vencedor del partido entre el italiano Lorenzo Musetti y el francés Giovanni Mpetshi Perricard. Con la confianza alta y un tenis cada vez más sólido, el argentino volvió a posicionarse como uno de los jugadores más peligrosos del circuito sobre polvo de ladrillo.