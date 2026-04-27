Francisco Cerúndolo derrotó a Luciano Darderi y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo (20° del mundo) y Luciano Darderi (22°), los tenistas con más victorias sobre polvo de ladrillo desde el inicio de la temporada 2024 (53 y 51, respectivamente) volvieron a desafiarse, esta vez por la tercera ronda de Madrid, el cuarto Masters 1000 de la temporada. Y fue el porteño el que nuevamente se impuso, como había sucedido en febrero, en la final del ATP de Buenos Aires: esta vez, por 6-2 y 6-3, en una hora y catorce minutos.

Francisco Cerúndolo fue semifinalista en Madrid en 2025: este año ya está en los 8vos de final y va por más Manu Fernández - AP

Acompañado en la capital española por el uruguayo Pablo Cuevas (su otro entrenador es el tandilense Nicolás Pastor), Cerúndolo, prácticamente, no mostró fisuras en su juego. Se clasificó para la cuarta ronda del Mutua Madrid Open por tercer año consecutivo, tras llegar a los cuartos de final en 2024 y a las semifinales el año pasado. Además, ante Darderi, el geselino que representa a Italia desde chico, logró su primera victoria contra un top 30 en polvo de ladrillo desde Madrid 2025, cuando derrotó al por entonces número 2, Alexander Zverev, y al número 23, Jakub Mensik.

Clinical from the start 👏



Francisco Cerundolo breezes through Darderi 6-2 6-3 to reach the last 16 for the third consecutive edition! #MMOpen pic.twitter.com/afd7eBm2rF — Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2026

Es la decimoquinta oportunidad que Cerúndolo llega a los 8vos de final de un Masters 1000, la jerarquía de torneos más importante después de los Grand Slams. Contra Darderi, en el court 4 de la Caja Mágica de la capital española, anotó ocho aces, no cometió dobles faltas, logró el 54% de primeros servicios, ganando el 77% de puntos con el primer saque (20 de 26) y el 86% con el segundo. Además, mostró tanta autoridad con el saque que Darderi, generalmente de explosivos impactos, no pudo generarle ninguna chance de quiebre. Cerúndolo también logró 19 tiros ganadores de drive (su mejor golpe) y cuatro de revés.

Una rápida y difícil resolución

Más allá de la impotencia que le generó no poder hallar los recursos para incomodar a su rival, Darderi vivió un momento de crispación luego de entender que el sistema electrónico de fallos había marcado como bueno un pique que él consideró malo. El jugador nacido en la costa bonaerense le pidió al umpire (el danés Christian Rask) que bajara de la silla para ver el pique, pero la reglamentación no se lo permite y hubo discusiones. La repetición del punto demostró que la pelota había mordido el fleje, por ende, había sido buena.

¿Se fue o no se fue? 👀



Nueva polémica con el ojo de halcón, esta vez entre Darderi y Fran Cerúndolo.



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Del enfrentamiento entre el belga Alexander Blockx (69°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°) saldrá el próximo rival del mayor de los hermanos Cerúndolo. Esta semana, Francisco defiende 400 puntos de las semifinales del año pasado. El ranking en vivo lo muestra perdiendo siete posiciones, hasta la 27°, y, dependiendo de su tarea final en Madrid, podría ceder el liderazgo entre los argentinos (en vivo, también, Tomás Etcheverry lo está superando, en el puesto 25°).