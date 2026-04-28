Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx y se despidió del Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo (15º preclasificado y 20° del mundo) no estuvo a la altura de su favoritismo y fue eliminado por el belga Alexander Blockx, 69° del ranking, en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. El tenista europeo se impuso por 7-6(8) y 6-2, tras un partido en el que al argentino no le salió nada y por momentos perdió el control.

La derrota tiene consecuencias directas en el ranking mundial: Cerúndolo no podrá defender las semifinales del año pasado y dejará de ser el argentino mejor ubicado: ese lugar quedará en manos de Tomás Martín Etcheverry, quien había caído más temprano por 6-3 y 6-4 ante el francés Arthur Fils.

Con las derrotas de Etcheverry y Cerúndolo ya no quedan tenistas argentinos en la prueba de singles del torneo, que se juega sobre polvo de ladrillo (la misma superficie que Roland Garros) y reparte más de 8 millones de dólares en premios.

EL DESCARGO DE FRAN. 🤬



🇦🇷 Cerúndolo cedió el primer set ante 🇧🇪 Blockx luego de cuatro set points.



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La sensación que quedó en el court Arantxa Sánchez fue que el partido de Cerúndolo se terminó luego de perder el tie-break del primer set por 10-8, y tras haber dilapidado ¡cuatro set points! Si le quedaba algún resquicio para mantenerse en juego y acercarse en el marcador, el argentino sepultó todas sus chances al dilapidar tres chances de quiebre en el tercer juego del segundo parcial. Estaba 2-0 abajo y el belga sacaba 0-40. Una sucesión de errores hizo que el europeo remontara el marcador y terminara manteniendo su saque. Aquello fue la sentencia de la derrota del argentino.