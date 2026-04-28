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Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx y se despidió del Masters 1000 de Madrid

El último argentino en los singles cayó en sets corridos en los octavos de final en la Caja Mágica

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Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de Madrid tras caer en los octavos de final contra el belga
Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de Madrid tras caer en los octavos de final contra el belga Captura

Francisco Cerúndolo (15º preclasificado y 20° del mundo) no estuvo a la altura de su favoritismo y fue eliminado por el belga Alexander Blockx, 69° del ranking, en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. El tenista europeo se impuso por 7-6(8) y 6-2, tras un partido en el que al argentino no le salió nada y por momentos perdió el control.

La derrota tiene consecuencias directas en el ranking mundial: Cerúndolo no podrá defender las semifinales del año pasado y dejará de ser el argentino mejor ubicado: ese lugar quedará en manos de Tomás Martín Etcheverry, quien había caído más temprano por 6-3 y 6-4 ante el francés Arthur Fils.

Con las derrotas de Etcheverry y Cerúndolo ya no quedan tenistas argentinos en la prueba de singles del torneo, que se juega sobre polvo de ladrillo (la misma superficie que Roland Garros) y reparte más de 8 millones de dólares en premios.

La sensación que quedó en el court Arantxa Sánchez fue que el partido de Cerúndolo se terminó luego de perder el tie-break del primer set por 10-8, y tras haber dilapidado ¡cuatro set points! Si le quedaba algún resquicio para mantenerse en juego y acercarse en el marcador, el argentino sepultó todas sus chances al dilapidar tres chances de quiebre en el tercer juego del segundo parcial. Estaba 2-0 abajo y el belga sacaba 0-40. Una sucesión de errores hizo que el europeo remontara el marcador y terminara manteniendo su saque. Aquello fue la sentencia de la derrota del argentino.

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