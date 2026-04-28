Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Blockx y se despidió del Masters 1000 de Madrid
El último argentino en los singles cayó en sets corridos en los octavos de final en la Caja Mágica
- 2 minutos de lectura'
Francisco Cerúndolo (15º preclasificado y 20° del mundo) no estuvo a la altura de su favoritismo y fue eliminado por el belga Alexander Blockx, 69° del ranking, en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. El tenista europeo se impuso por 7-6(8) y 6-2, tras un partido en el que al argentino no le salió nada y por momentos perdió el control.
La derrota tiene consecuencias directas en el ranking mundial: Cerúndolo no podrá defender las semifinales del año pasado y dejará de ser el argentino mejor ubicado: ese lugar quedará en manos de Tomás Martín Etcheverry, quien había caído más temprano por 6-3 y 6-4 ante el francés Arthur Fils.
Con las derrotas de Etcheverry y Cerúndolo ya no quedan tenistas argentinos en la prueba de singles del torneo, que se juega sobre polvo de ladrillo (la misma superficie que Roland Garros) y reparte más de 8 millones de dólares en premios.
EL DESCARGO DE FRAN. 🤬— ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 28, 2026
🇦🇷 Cerúndolo cedió el primer set ante 🇧🇪 Blockx luego de cuatro set points.
📺 Mirá #Madrid en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/lbNg69WuOg
La sensación que quedó en el court Arantxa Sánchez fue que el partido de Cerúndolo se terminó luego de perder el tie-break del primer set por 10-8, y tras haber dilapidado ¡cuatro set points! Si le quedaba algún resquicio para mantenerse en juego y acercarse en el marcador, el argentino sepultó todas sus chances al dilapidar tres chances de quiebre en el tercer juego del segundo parcial. Estaba 2-0 abajo y el belga sacaba 0-40. Una sucesión de errores hizo que el europeo remontara el marcador y terminara manteniendo su saque. Aquello fue la sentencia de la derrota del argentino.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Madrid
Todos hablan de él. Tiene 19 años y un estilo moderno, e irrumpió en el circuito para ilusionar a España: buscará dar el golpe ante Sinner
Etcheverry, eliminado. Sinner ganó en Madrid y alimenta una estadística con la que persigue a Federer y a Djokovic
Día 7. Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 1
Jannik Sinner, más N° 1 que nunca, ganó en Madrid y sumó 25 triunfos seguidos en Masters 1000
- 2
Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 3
Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 4
Solana Sierra perdió ante Karolina Pliskova y se despidió en los octavos de final del WTA 1000 de Madrid