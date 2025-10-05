Francisco Cerúndolo perdió con Zizou Bergs y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino del ranking (21°), tenía, en el análisis previo, una interesante oportunidad de avanzar a los 8vos de final en el Rolex Shanghai Masters, el penúltimo de los nueve Masters 1000 del año (sólo resta el de París). Sin embargo, el porteño trastabilló en la tercera ronda ante el belga Zizou Bergs, un rival inferior en el ranking (44°), y ya no quedan singlistas nacionales en el torneo (compitieron seis). El europeo se impuso por 7-6 (7-1) y 6-3, en dos horas y diez minutos, sobre la superficie dura del Grandstand 2.

Como decimonoveno cabeza de serie, el mayor de los hermanos Cerúndolo salió adelantado en el cuadro de Shanghai: debutó directamente en la segunda rueda, venciendo al francés Adrian Mannarino, por un doble 7-6. Frante a Bergs, Cerúndolo aspiraba a avanzar -al menos- a los 8vos de final en el sexto de los ocho torneos Masters 1000 que jugó en la temporada. El jugador entrenado por Nicolás Pastor y el uruguayo Pablo Cuevas ostentaba la tercera mayor cantidad de victorias en Masters 1000 del año (16-6), destacándose las semifinales de Madrid.

Además, buscaba convertirse en el tercer argentino en alcanzar los 8vos de final de Shanghai en múltiples oportunidades, después de Juan Martín del Potro (2013, 2017-18) y Juan Mónaco (2010 y 2014). Sin embargo, no fue una buena presentación de Cerúndolo. Bergs, quien le debe el nombre de pila a la admiración de su padre por el exfutbolista Zinedine Zidane, se fortaleció y logró una de las victorias más importantes de su carrera (el jugador nacido en Lommel, Bélgica, tiene 26 años). Llegó al duelo ante Cerúndolo tras eliminar al noruego Casper Ruud (12°); es decir que consiguió dos victorias consecutivas contra jugadores del top 30 por primera vez en su carrera y el ranking en vivo lo muestra 39°.

Cerúndolo anotó nueve aces y cometió tres dobles faltas, logró el 55% de primeros servicios, ganando el 61% de puntos con el primer saque (el europeo consiguió el 80% en el mismo rubro) y apenas el 47% con el segundo. Además, Bergs le generó once break points y obtuvo el rompimiento tres veces.

Tras la caída en singles, Cerúndolo debutó en la especialidad de dobles, en pareja con el geselino que compite para Italia, Luciano Darderi, y ganaron por 6-3 y 7-6 (7-2) frente a Ryan Seggerman (Estados Unidos) y Matthew Romios (Australia). En los octavos de final se medirán con el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard.

En tanto que, en una de las sorpresas de la jornada en Shanghai, el francés Giovanni Mpetshi Perricard (32°) venció al número 4 del mundo, el estadounidense Taylor Fritz, por 6-4 y 7-5. El jugador nacido en Lyon se clasificó a los octavos de final de un Masters 1000 por primera vez y, también, derrotó a un top 10 por primera vez en su carrera.

Otros resultados: Gabriel Diallo (Canadá, 31°) a David Goffin (Bélgica) por 3-0 y abandono, Jaume Munar (España) a Yoshihito Nishioka (Japón) por 6-4, 5-7 y 6-1, y Holger Rune (Dinamarca, 10°) a Ugo Humbert (Francia, 21°) por 6-4 y 6-4.