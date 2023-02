Copa Davis: helado afuera, fuego adentro, la Argentina está 1-1 con Finlandia y todo puede pasar en un súper domingo

escuchar

La faena acaba con 7 grados bajo cero. En el estadio, sin embargo, el fuego: los finlandeses gritan, saltan y cantan, de a ratos, como si fueran argentinos en la final de un Mundial. Es un escenario cerrado, bajo techo, en condiciones incómodas, aunque no imposibles y es… la Copa Davis. La maldita Copa Davis, más allá de que la Argentina la logró una vez, con Juan Martín del Potro como bandera.

Ya no está Delpo, tampoco sus lugartenientes. Diego Schwartzman, un ex top ten, anda en otra sintonía. Y el sufrimiento es una postal inalterable en la historia del equipo argentino, con lluvia o sol, con frío polar o a carne viva. Con Guillermo Vilas, con Batata Clerc, con el Rey David. Casi, casi siempre fue un suplicio.

Francisco Cerúndolo gana, con imágenes de un top 30 y con retazos de un número 100. Sufre, grita, saluda con cordialidad a un rival en la teoría numérica inferior (un atrevido, que juega con la gente y hasta el último punto piensa que va a ganar) y se desahoga. “Vamos carajo”, grita. Una vez, dos veces. Y al rato, como un caballero, saluda a los cuatro costados. Cerúndulo le da vida a la Argentina.

Supera a Otto Virtanen por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-3) en el segundo punto de la serie y la Argentina iguala con Finlandia 1-1 en la ciudad de Espoo, por los Qualifiers 2023 de la Copa Davis. A puro sufrimiento, con errores propios de una serie indescifrable, Cerúndolo, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, le gana a Virtanen (181°) luego de dos horas y seis minutos de juego, en una serie que comienza con el pie izquierdo por la derrota que sufre en el primer turno Pedro Cachin (88) con Emil Ruusuvuori (43) por 7-5 y 6-3.

“Si no se sufre, no vale. Creo que fue durísimo, un partido en el que pasó de todo. Yo me sentí bien. Él, en la mitad del segundo (set), creo que jugó increíble; me empezó a superar en velocidad por todos lados, arriesgó y le entró. En el tercero ya pasó de todo. Estoy feliz de haber dado un punto para la Argentina y por haber obtenido mi primera victoria en Copa Davis”, advierte Cerúndolo, que corta una racha de siete derrotas consultivas en singles de la Argentina en la Davis.

Insiste: “Sabía que era favorito. Ser el uno de Argentina implicar tener que salir a ganar los partidos, una responsabilidad que es linda. Es un premio”. Como siempre, sabe que el juego de parejas es fundamental. “Apoyaremos al doble de entrada porque creo que es un punto más que clave. Poder arrancar el día 2-1 sería buenísimo”, acepta.

Guillermo Coria celebra el punto con una mayor efusividad que el joven jugador. Lo abraza, con esa sonrisa que permanece inalterable, de aquellos buenos tiempos de jugador. A veces, parece que el tiempo pasa a su costado: tiene la misma imagen de cuando arrojaba drops con estilo.

La serie continúa este domingo a partir de las 8 con el dobles que animarán Andrés Molteni (36) y Máximo González (45) ante los locales Ruusuvuori (43) y Harri Heliovaara, dos expertos. Este último, el 10° del mundo. Más tarde, cierran la serie los dos últimos partidos, con los número uno de cada país frente a frente, es decir Cerúndolo ante Ruusuvuori, y luego, Cachin frente a Virtanen.

#CopaDavis ¡EL PRIMER PUNTO FUE PARA FINLANDIA!



Emil Ruusuvuori se llevó el partido ante Pedro Cachín por 7-5 y 6-3. pic.twitter.com/C3P7hiyu2y — TyC Sports (@TyCSports) February 4, 2023

La serie, para la Argentina, es incómoda por varios motivos. Porque es en Finlandia, sobre una condición menos amigable para los nuestros (superficie dura, bajo techo). Porque es a miles de kilómetros, sin vuelos directos y a pocas horas del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo (el lunes, en Córdoba), una etapa muy valiosa en la que los jugadores nacionales intentan lograr un buen colchón de puntos. Y porque el equipo tiene ausencias de peso.

Y porque, además, una caída representaría un golpe deportivo y, también, económico para la tesorería de la Asociación Argentina de Tenis. El equipo capitaneado por Guillermo Coria lucha ante el país nórdico, por los Qualifiers, un desafío clasificatorio para la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, donde actuarán -en septiembre- los mejores 16 países del mundo.

Francisco Cerúndolo superó con esfuerzo a Otto Virtanen Emmi Korhonen - Lehtikuva

Todos los ganadores de los Qualifiers de este fin de semana se unirán, en la etapa de grupos de las Finales, con el campeón y el subcampeón de 2022 (Canadá y Australia) y con los dos invitados (Italia y España), completando las 16 naciones. Si la Argentina pierde frente a Finlandia deberá jugar un repechaje para evitar el descenso a la zona Americana, algo que sería un mazazo. Pero, en el equipo nacional que está en Finlandia, nadie quiere pensar en esa posibilidad. Entre el frío, la nieve, entienden que la serie es incómoda, aunque no imposible. Y así encaran este desafío en una ciudad que actualmente tiene heladas. Menos 7, a la hora del cierre del segundo partido. Y con una inesperada pasión desde las gradas, el calor a la finlandesa.