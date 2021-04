Gerard Piqué se mostró en contra de la Superliga Europea y recibió críticas, tras haber cambiado con su grupo empresario el histórico formato de la Copa Davis

Pocas horas después de haber sido anunciada, la Superliga Europea, con la supuesta alianza de los clubes de fútbol más poderosos del Viejo Continente, ya agoniza. La situación generó (genera y generará) todo tipo de reacciones. Por ejemplo: sólo una vez que las instituciones inglesas anunciaron que se retiraban de la organización, el futbolista español Gerard Piqué, de Barcelona, publicó un tuit mostrándose en contra de esa liga, aunque los usuarios en las redes sociales lo censuraron marcando su supuesta “doble moral”, recordando que el catalán y su grupo empresario (Kosmos), en convivencia con la Federación Internacional de Tenis y tras un desembolso millonario mediante, terminó con el histórico formato de la Copa Davis (con localías y elección de superficies) que representaba el espíritu distintivo de la competencia.

“El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca”, escribió el defensor de Barcelona en su cuenta de Twitter, @3gerardpique. Pero el mensaje no pasó para nada inadvertido en el mundo del tenis. Inclusive, algunos destacados jugadores del circuito ATP también reaccionaron en forma pública.

What about DAVIS CUP ?!? — Nico Mahut (@nmahut) April 21, 2021

“¿Qué hay de la Copa Davis?”, le escribió a Piqué el francés Nicolas Mahut, actual 6° del ranking mundial en dobles, con trece series de Copa Davis disputadas en el equipo galo y eternamente recordado por jugar un partido de 11 horas y 5 minutos ante el estadounidense John Isner, en Wimbledon 2010, que entró en el libro Guinness con varios récords.

No fue la primera vez que Mahut cruzó a Piqué. El año pasado, ante la cancelación de las Finales de la Copa Davis en Madrid pese a que había actividad del circuito en Europa, el doblista aseveró, en L’Equipe: “Quizás a Piqué le convenga que no haya Copa Davis, perdió dinero el año pasado (…) No tenemos mucha información. Cuando escucho a Piqué, estoy extremadamente decepcionado. Me gustaría que pusiera mucha energía en salvar la Copa Davis que ha organizado, en encontrar soluciones para que se haga en Madrid o en otro lugar”.

Otro francés, Edouard Roger-Vasselin, 14° del mundo en dobles y con 22 títulos ATP en la especialidad, publicó un tuit similar al de su compatriota Mahut: “¿Y el tenis? #DavisCup”. Francia es un país con gran tradición en la Copa Davis, con diez títulos, el último en 2017. En la misma sintonía escribió la británica Judy Murray, madre de los escoceses Andy y Jamie Murray (ambos ex líderes del ranking, en single y dobles, respectivamente), además de entrenadora de tenis.

Muchos entendieron que el tuit de Piqué fue “demagógico” y “oportunista”. En el mundo de las raquetas no pasa desapercibido que en 2018 se hizo añicos una tradición centenaria que pedía una renovación, es verdad, mas no tan drástica y con un negocio -supuestamente- millonario detrás. En aquel momento, con polémicas, bajo el compromiso de un acuerdo entre la ITF (presidida por el estadounidense Dave Haggerty) y el grupo Kosmos de Piqué por 25 años a cambio de 3000 millones de dólares, con el objetivo de potenciar el negocio y atraer a algunas figuras que le daban la espalda a la Ensaladera, se concretó el cambio de formato.

El acuerdo entre el grupo empresario que cuenta con Hiroshi Mikitani (dueño de Rakuten, la tienda online más grande de Japón) como segundo socio fundador y la ITF hizo que las federaciones (muchas de ellas, con las cuentas en rojo) recibieran un dinero extra, pero perdieran un formato de competencia histórico, que tenía al público de cada país como condimento distintivo. La Asociación Argentina de Tenis fue, en aquella asamblea realizada en Orlando, EE.UU., y representada por el vicepresidente Mariano Zabaleta y por la vocal titular Marian Morea, una de las que votó en favor del cambio.

LA NACION

Seguí leyendo Murió Alfredo Graciani: el ex jugador de Boca falleció por un paro cardíaco a los 56 años