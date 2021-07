Gesto. Qué hizo Toni Nadal cuando vio a un niño suizo llorar por Roger Federer

La escena transcurre en la Academia de tenis de Rafael Nadal en Manacor. La temperatura oscila en los 29 grados. Mucha gente aprovecha para disfrutar de las playas, de las calas. Pero un grupo de chicos fans del tenis están frente al televisor. Es imposible que estén haciendo otra cosa salvo fuerza mayor. A unos 1800 kilómetros, en el All England, se están jugando los cuartos de final de Wimbledon. Y en la cancha central está nada menos que Roger Federer. La leyenda. Que puede estar disputando por última vez el torneo que ganó 8 veces. Que es el archirrival de Rafa. Ambos, dueños de 20 títulos de Grand Slam. Federer, rey del abierto británico; Nadal, el monarca de Roland Garros, con 13 conquistas en el polvo de ladrillo francés. Una veintena de festejos que este domingo podría igualar el serbio Novak Djokovic, si supera en la final de Wimbledon al italiano Mateo Berrettini.

Se va Roger Federer tras ser eliminado por Hubert Hurkacz y Wimbledon sufre Julian Finney - Getty Images Europe

El grupo de chicos que participa en la Summer Cup en la Academia Nadal, ve el partido del suizo con el polaco Hubert Hurkacz con especial atención porque Roger es Roger y además hay que estar atentos a lo que realice: Nadal no jugó Wimbledon y puede quedar en desventaja en la pelea por títulos de Grand Slam. Aunque todos saben que Federer, casi con 40 años y con escasa actividad en los últimos tiempos por una operación de rodilla, no es el de otrora. Incluso sobre el césped inglés en el que será acaso inigualable. Hurkacz, ante la chance de su vida, no siente piedad por Federer y le gana 6-3, 7-6 (7/4) y 6-0. Ese 6-0, con el suizo devastado dentro de la cancha, es duro no sólo para el jugador y entorno: también para sus fieles seguidores. Que vibran y sufren con él. Que no quieren ni pensar en el día en que Roger ya no esté dentro de la cancha y que no parece tan lejano.

Frente a la TV, un niño suizo de unos 13 años sufrió los últimos games y casi que imploraba que Federer ganara al menos un juego en ese tercer set. Y cuando se consumó el 6-0, se largó a llorar. Desconsoladamente. Toni Nadal, ex entrenador de Rafa, el hombre que moldeó a uno de los más grandes campeones de todos los tiempos, se acercó a consolarlo. Le habló de la historia de Roger, del valor relativo de esa derrota. El propio Toni lo contó en su columna exclusiva para el diario El País, de España.

Roger, ocho veces campeón en Wimbledon, y su dolor en la despedida Alberto Pezzali - AP

“El chaval no concebía ver un 6-0 a su ídolo, como tampoco podía concebir su derrota en Wimbledon como preámbulo de una carrera que, de manera natural, en un tiempo tocará a su fin. Cuando acabó el partido, el niño se echó a llorar. Yo le dije que no le diera importancia, que se olvidara de aquel resultado, de la misma manera que lo iba a olvidar todo el mundo en muy breve tiempo. Un hecho así sólo puede ser meramente anecdótico en la brillante carrera de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos”, contó el tío Toni, quizá sin medir lo loable de su gesto para atenuar la angustia del niño.

La ovación del All England

El ex coach de Rafa fue más allá de ese emotivo hecho puntual en su análisis. Hizo hincapié en lo duro que resultaron las derrotas de Federer en Wimbledon y de su sobrino Rafael en Roland Garros (cayó en las semifinales frente a Novak Djokovic). En el impacto que causaron. De alguna manera, llevó a que Federer no respondiera en caliente sobre “si había sido su último paso por el All England”, sino que sentía que “debía valorar y pensar”. Y en cuanto a Nadal, vale recordar que tras aquella derrota en París, junto con su grupo de trabajo resolvió bajarse del torneo de Mallorca (césped), de Wimbledon y hasta de los Juegos Olímpicos “porque el cuerpo ya no es el mismo de antes a los 35 años”.

El tío Toni y Rafa Nadal: una sociedad exitosa Reuters - Archivo

Toni Nadal se refirió al retiro del Big Three, pero con una manifiesta debilidad por Federer. “Yo creo que tanto él (Federer), como Novak y Rafael, decidirán retirarse el día que sientan que no tienen opciones de victoria. Y cuando Roger decida que ese día ha llegado, ojalá lo haga despidiéndose torneo por torneo y, como mínimo, de los cuatro Grand Slams. Tanto él como sus millones de seguidores se merecen otro encuentro en el que estos puedan dedicarle la ovación y el homenaje que le corresponden por todo lo que ha hecho para nuestro deporte. Nadie como él ha sabido combinar una plasticidad y elegancia en su golpe de la bola, y en sus desplazamientos en la pista, con una eficacia y brillantez difíciles de igualar. Por todo esto y por mucho más, Federer ha trascendido su propia disciplina. Es un icono deportivo, no sólo tenístico, que ha sabido extrapolar lo que representa dentro de la pista, fuera de ella”, manifestó.

Federer y Nadal juntos en la inauguración de la Academia de Rafa: siempre juntos Archivo

Contrariado por los titulares de las notas que se refirieron a la eliminación de Federer (”No leí los artículos después de esos encabezados”), Toni Nadal completó su defensa y sobre todo respeto por la carrera del suizo. De alguna manera, hasta dejando entrever que podrán ganar más títulos que él, pero que eso no significará que pierda en la consideración histórica.

“Sea como sea el fin de la carrera tenística de Roger Federer, nada ni nadie podrá manchar el prestigio que el gran tenista suizo ha otorgado a la historia del tenis. Yo le deseo, por supuesto, un tiempo más entre todos nosotros y, sobre todo, un tour de despedida para que los aficionados de los grandes torneos puedan demostrarle, una vez más, su gran cariño y admiración”, concluyó Toni Nadal.

Federer no necesitaba ninguna defensa particular, por cierto, pero que tales consideraciones provinieran de alguien al que le sacó el sueño más de una noche con sus victorias sobre Rafa marca dos cosas: cuánto ha trascendido Roger fuera de las canchas y el señorío de Toni Nadal.