Wimbledon abre la temporada de césped con una pieza cinematográfica que celebra la belleza y la batalla del tenis

Hay torneos de tenis. Y está Wimbledon.

Con esa premisa, el All England Lawn Tennis & Croquet Club lanzó este lunes una impactante pieza audiovisual para presentar The Championships 2026 y dar inicio a la temporada de césped del circuito profesional. Bajo el lema There Is Only One Wimbledon: Where Beauty Meets the Battle (“Solo hay un Wimbledon: donde la belleza se encuentra con la batalla”), la organización del tercer Grand Slam de la temporada vuelve a apostar por una narrativa cinematográfica para reforzar aquello que distingue al torneo más prestigioso del mundo: la convivencia entre tradición, elegancia y máxima exigencia deportiva.

La campaña, desarrollada junto a la agencia creativa VCCP, constituye la segunda entrega de la plataforma global There Is Only One Wimbledon, lanzada en 2025 para consolidar la identidad de marca del certamen más emblemático del tenis mundial.

La pieza central es un cortometraje de 60 segundos construido desde una perspectiva tan inesperada como poética. El relato transcurre a través de los ojos de una mariposa Holly Blue, una especie habitual en los jardines del All England Club. La cámara adopta su mirada y sobrevuela las canchas, el césped impecable, las flores y los rincones más reconocibles de Wimbledon para mostrar el contraste que define la esencia del torneo.

La mariposa Holly Blue, protagonista de la campaña de comunicación de Wimbledon

La primera sensación es de calma. La mariposa se desplaza entre pétalos y espacios bañados por la luz del verano inglés. Pero esa serenidad se ve abruptamente interrumpida por la potencia de un saque, la violencia controlada de una derecha o la velocidad de una pelota que atraviesa la cancha a más de 200 kilómetros por hora. Lo que parecía un jardín se transforma en un escenario de combate deportivo.

El resultado visual es notable. Las tomas combinan primeros planos extremos del insecto con imágenes aéreas de las canchas y secuencias de juego capturadas con una estética propia del cine. El espectador alterna constantemente entre dos mundos: la delicadeza de la naturaleza y la intensidad física de los mejores tenistas del planeta empujando sus límites en busca de la victoria.

Wimbledon es venerado en todo el mundo no solo por la excelencia, la tradición y el máximo nivel de rendimiento, sino también por la emoción y la intensidad que solo pueden aportar los mejores jugadores del planeta. Nuestra película de 2026 cuenta esa historia de manera hermosa para todos los aficionados”

La inspiración para la campaña surge de una anécdota protagonizada por el francés Henri Leconte -rival del australiano Pat Cash- durante Wimbledon 1986. Mientras se preparaba para sacar, una mariposa blanca se posó a sus pies. En lugar de apartarla, la tomó con cuidado y la colocó sobre su raqueta antes de acercarla al público. El insecto voló hacia las tribunas y provocó una ovación espontánea. Décadas después, aquella escena sirve como punto de partida para una campaña que busca capturar el espíritu singular del torneo.

El francés Henri Leconte y la mariposa Holly Blue

La voz del tráiler pertenece a la extenista y comentarista británica Annabel Croft, quien resume el concepto central de la pieza: “Wimbledon es verdaderamente único. No hay nada comparable al contraste entre el deporte en su máxima intensidad y un entorno de una belleza extraordinaria. Realmente es tenis en un jardín inglés”.

Entre las figuras que participan del video aparece también Alfie Hewett, actual número 2 del mundo en tenis adaptado y ganador de 33 títulos de Grand Slam. “Wimbledon es un lugar muy especial. Dentro de estos increíbles terrenos existe un deseo de ganar como en ningún otro lugar. Es maravilloso formar parte de esta campaña en un año tan significativo, cuando el tenis en silla de ruedas celebra su 50° aniversario”, señaló.

“Wimbledon es venerado en todo el mundo no solo por la excelencia, la tradición y el máximo nivel de rendimiento, sino también por la emoción y la intensidad que solo pueden aportar los mejores jugadores del planeta. Nuestra película de 2026 cuenta esa historia de manera hermosa para los aficionados de todo el mundo”, dice Usama Al-Qassab, director de Marketing y Comercial del All England Club.

En un calendario deportivo internacional repleto de grandes acontecimientos, Wimbledon apuesta una vez más por diferenciarse a través del relato. El mensaje es claro: más allá de los campeones, los récords y las estadísticas, sigue siendo el único escenario capaz de reunir la belleza de una tradición centenaria con la batalla deportiva más exigente del tenis profesional. Porque, como insiste la campaña, solo hay un Wimbledon.

Los movimientos en el ranking después de Roland Garros

El cierre de la gira europea sobre polvo de ladrillo dejó movimientos importantes en los rankings. Aunque Jannik Sinner y Carlos Alcaraz conservaron los dos primeros puestos, el gran ganador fue Alexander Zverev, que conquistó su primer Grand Slam, sumó 1600 puntos y se afianzó como número 3 del mundo, acercándose a los líderes. Entre los cambios destacados del Top 10 aparecen Felix Auger-Aliassime, que ascendió al cuarto puesto, y el italiano Flavio Cobolli, finalista en París, que ingresó por primera vez entre los diez mejores.

Alexander Zverev con la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros Christophe Ena - AP

Italia fue, de hecho, uno de los grandes protagonistas de la quincena parisina. Además de contar con Sinner como número 1 del ranking y con Cobolli en el Top 10, registró los espectaculares ascensos de Matteo Arnaldi, que saltó del puesto 104 al 34 tras alcanzar las semifinales, y de Matteo Berrettini, que recuperó terreno hasta ubicarse 48°. En contrapartida, Novak Djokovic descendió hasta el séptimo puesto luego de una temporada con escasa actividad y una temprana eliminación en París.

Más atrás, varios jóvenes continúan consolidando su crecimiento. El español Rafael Jódar escaló hasta el puesto 23 y el brasileño João Fonseca llegó al 25°, convirtiéndose en el tenista sudamericano mejor ubicado del circuito, por delante de Francisco Cerúndolo. Entre los argentinos, los avances más destacados fueron los de Juan Manuel Cerúndolo, que alcanzó el mejor ranking de su carrera al subir al puesto 45 tras llegar a octavos de final, Thiago Tirante (52°), Sebastián Báez (53°) y Francisco Comesaña, que regresó al Top 100.

La rusa Mirra Andreeva, campeona en París Aurelien Morissard - AP

En el circuito femenino tampoco hubo cambios en la cima, aunque la gran figura fue la rusa Mirra Andreeva, flamante campeona de Roland Garros, que ascendió del octavo al sexto lugar y confirmó su condición de futura candidata al número 1. El salto más impactante correspondió a la polaca Maja Chwalinska, finalista del torneo tras superar la clasificación, que avanzó 93 posiciones hasta el puesto 21. Entre las argentinas, Solana Sierra protagonizó una destacada actuación al alcanzar la tercera ronda, sumar 90 puntos y trepar hasta el puesto 56, la mejor ubicación de su carrera.