Grave lesión de Holger Rune en el ATP 250 de Estocolmo: se rompió un tendón de Aquiles

El danés Holger Rune sufrió este sábado una rotura del tendón de Aquiles izquierdo y estará entre tres y seis meses fuera de los courts. Undécimo del ránking mundial de tenis, abandonó en medio del dolor su partido por la semifinal del ATP 250 de Estocolmo contra el francés Ugo Humbert, cuando el marcador estaba 6-4 y 2-2 en favor del tenista escandinavo.

Rune sintió el dolor inmediatamente luego de correr una pelota esquinada. Quedó a los saltos para no apoyar la pierna izquierda, llegó a su silla como pudo y rompió en llanto. En el box su cuerpo técnico no podía creer lo que acababa de pasar. Un mal movimiento terminó con su temporada, en la que había vuelto a los primeros diez puestos del ranking.

Aneke Rune, madre y agente del tenista, confirmó al diario Ekstra Bladet que su hijo sufrió una rotura total del tendón de Aquiles. El periódico danés reproduce el diálogo que el jugador tuvo con el fisioterapeuta del torneo que acudió a asistirlo: “Creo que me rompí el tendón de Aquiles”, le dijo. La presunción se confirmó horas después por los estudios médicos.

Rune recibe asistencia para dejar el court y abandonar frente al francés Ugo Humbert; el danés salió a los saltos.

Por lo pronto, el deportista se expondrá a una ecografía este domingo y sus resultados serán vitales para saber cómo será la recuperación. “Es una pena para Rune y quiero que se recupere pronto. Jugó mejor que yo y no quiero hablar tanto de la final. No quería ganar de esta manera”, dijo Humbert en una entrevista luego del triunfo por abandono de su adversario. Se vio claramente afectado al francés por la situación.

Humbert, que había perdido los cinco encuentros previos contra Rune, pasó a la décima definición de su carrera e intentará ocupar su vitrina con un octavo trofeo, el segundo trofeo en 2025 tras el conseguido en Marsella. El francés, que derrotó a un integrante del top 20 por primera vez en el año, se convirtió en el segundo jugador de su país en llegar a más de una final en la temporada. El otro es Alexandre Müller.

El momento de la lesión de Rune

Not the ending anybody wanted 😔



Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

En la segunda semifinal, el noruego Casper Ruud venció sin sobresaltos en 80 minutos al canadiense Denis Shapovalov para alcanzar su tercera final del año. El escandinavo había vencido al estadounidense Sebastian Korda en tres sets y ahora respaldó su presente con una actuación sin fisuras, en la que ganó 83% de sus puntos con el primer saque.

El ATP 250 de Estocolmo de este año tuvo una particularidad: sus cuatro cabezas de serie se enfrentaron en las semifinales, algo que no ocurría desde 1984.