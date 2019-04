ATP 500 de Barcelona: Guido Pella avanzó a los cuartos de final

Barcelona Open Banc Sabadell | ATP World Tour 500 5

25 de abril de 2019

Guido Pella no detiene su momento de inspiración y solidez. En una temporada mágica, en la que alcanzó su primer título ATP (en San Pablo), el bahiense sigue aumentando su marca de triunfos. En Barcelona, el tradicional torneo de categoría ATP 500 con 2.609.000 euros en premios, superó al francés Benoit Paire (46º del ranking) por 7-5 y 6-3, en 1h22m, y alcanzó los cuartos de final. Este viernes, en el cuarto turno del court central (después de Nadal-Struff, que empieza a las 11 de nuestro país), se medirá con el austríaco Dominic Thiem , tercer favorito en Conde de Godó, 5º del circuito y uno de los mejores jugadores sobre polvo de ladrillo. Se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias por lado.

Pella, de 28 años, disfruta del mejor ranking de su carrera (28º), pero independientemente del resultado frente a Thiem, desde el lunes próximo subirá en las posiciones: ya se aseguró ser 26º y si vence a Thiem sería 23º. Entrenado por José "Chucho" Acasuso y acompañado durante estas semanas de gira europea por el argentino Kevin Konfederak, Pella se muestra suelto, decidido, agresivo y con mucha confianza. Preparado físicamente en el "laboratorio" que dirige Martiniano Orazi (ex PF de Juan Martín del Potro) en Parque Norte, Pella se convirtió en el tenista con más triunfos sobre superficie lenta de 2019, con 17.

Los otros cruces correspondientes a los cuartos de final de Barcelona serán Daniil Medvedev (Rusia) vs. Nicolás Jarry (Chile), Roberto Carballes Baena (España) vs. Kei Nishikori (Japón) y Rafael Nadal (España, 1er favorito) vs. Jan-Lennard Struff (Alemania).