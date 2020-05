Guillermo Pérez Roldán, hoy, junto con su hijo más pequeño Crédito: Gentileza G. Pérez Roldán

En 1993, Guillermo Pérez Roldán tenía 24 años y estaba jugando un torneo en Génova del torneo de la ATP, pero como tenía el día libre se fueron con su padre Raúl a Milán a ver a Mariano Zabaleta, que participando en el torneo juvenil L'Avvenire. Cuando volvían de la excursión, se detuvieron en una estación de servicio y Guillermo entró para comprar algo. De pronto, mientras hablaba por teléfono, vio que el padre se estaba peleando con dos personas. Salió, pegó un par de piñas para defenderlo y se fueron. Al día siguiente comprobó que se había lesionado la mano. Debió operarse y nunca más quedó bien, al punto que terminó siendo la causa de su posterior retiro, en 1998. "Encima de estafado, la causa de mi retiro fue por defender a mi viejo, que como siempre estaba haciendo quilombo. Creo que fue por ver quién estaba primero para cargar nafta, imaginate la boludez", recordó Guillermo en la entrevista con LA NACION .

Pero no fue la única vez que Guillermo terminó ayudando a su padre, a pesar de las historias de maltrato que reveló en la nota con este diario. La otra fue más delicada que una situación de pelea: tuvo que ver con la salud. Y reveló un momento dramático de ambos por la misma afección. Un caso que para Guillermo hasta pudo costarle la vida.

Hace tres años y medio, luego del casamiento de Guillermo y Daniela, en Santiago, de Chile, Raúl Pérez Roldán y su mujer, Liliana, regresaron a la Argentina en avión y tenían previsto completar el trayecto entre Buenos Aires y Tandil en automóvil. En ese viaje sufrieron un accidente.

En la reciente charla con LA NACION, Guillermo revivió aquella situación y contó de algo en común con su padre que descubrió hace poco: la epilepsia. Y contó la situación que atravesó hace seis o siete años que pudo ser mortal.

"Mis padres salieron ilesos del accidente de auto. Pero como a la semana a mi viejo le dio una situación de epilepsia por primera vez en su vida, cuando yo toda mi vida tuve epilepsia. Hace seis o siete años tuve un paro respiratorio, estaba entrenándome, a las seis de la mañana. Fue la única vez que tuve un personal trainer, lo había contratado una semana antes, y el tipo me salvó la vida.

"Pasaron treinta y pico de años para que me pasara una situación de ataque y desde ahí no me dio más. Hoy no tengo ningún vestigio de nada, tomo la pastilla por las dudas.

"Pero cuando mi viejo estuvo mal, mi vieja (Liliana Sagarzazu) me relató bien los episodios, cómo habían sido, ya que ella los había visto. Y hablando descubrí que lo estaban tratando por la presión arterial, por cualquier cosa. Y yo le aclaré: 'Mirá que lo que tenés es epilepsia' . Entonces le cambiaron la medicación y se recuperó".