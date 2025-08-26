Habló el fotógrafo que desató el escándalo del partido entre Medvedev y Bonzi en el US Open

El fotógrafo que desató el ataque de ira del ruso Daniil Medvedev en el US Open el domingo por la noche, en el partido ante el francés Benjamin Bonzi, aseguró al Daily Mail que él es la verdadera víctima del escándalo, y que ahora está contactando con sus abogados tras la revocación de su credencial en el torneo.

“Soy una víctima y totalmente inocente”, declaró Selcuk Acar, un experimentado periodista independiente y fotoperiodista, al Daily Mail, por mensaje de texto. “Este incidente ya se ha convertido en un linchamiento, y aunque soy inocente, he sufrido mucho”.

La polémica estalló en el Estadio Louis Armstrong de Flushing Meadows, cuando Acar entró en la cancha mientras Bonzi sacaba para punto de partido en el tercer set, y el juez de silla le concedió al tenista francés otro primer saque por los segundos perdidos.

Medvedev, de 29 años, excampeón del US Open y cabeza de serie número 13, estalló de bronca y pasó los siguientes siete minutos provocando un coro de abucheos y golpeando la raqueta contra la superficie de la cancha. Ganó ese set y forzó un quinto antes de sufrir una derrota inesperada en los papeles.

Pero aunque la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ya le retiró la acreditación a Acar, el fotógrafo declaró al Daily Mail que le ordenaron entrar prematuramente a la pista tras dudar inicialmente. “Si hay una cámara, si está monitoreada, mostrará que volví dos veces ante el árbitro y no entré”, reveló al medio norteamericano.

Acar afirmó que el agente de seguridad le dijo que “el partido estaba detenido” y lo instó a entrar a la cancha, donde observó a Bonzi preparándose para su segundo saque. “No sabía si Medvedev me había visto”, confesó Acar, confundido.

Periodista y fotógrafo con amplia experiencia, Acar reseñó a Daily Mail la cobertura de todo tipo de eventos, desde visitas presidenciales a Europa y cumbres de la OTAN, hasta el Mundial de fútbol de la FIFA. Insistió en que no habría sido tan descuidado en un momento tan crucial del partido. “No soy un fotoperiodista capaz de cometer semejante error”, afirmó. Y aseguró que “envejeció 10 años” desde el episodio. Ahora, el fotógrafo norteamericano está hablando con sus empleadores y abogados sobre la situación y sus opciones.

Sin embargo, portavoces de la USTA contradijeron las afirmaciones de Acar en una declaración al Daily Mail. “El fotógrafo había recibido instrucciones de seguridad del US Open para que se quedara en su lugar. Ignoró estas instrucciones y entró indebidamente en la cancha entre saques en punto de partido”.

El juez de silla también ordenó al fotógrafo que se sentara inmediatamente, directiva que también fue ignorada. Así, el fotógrafo pagó un duro precio: le quitaron su credencial para seguir cubriendo el US Open.

La esposa de Medvedev parecía desesperada mientras el excampeón del US Open sufría su mayor colapso mental. Las imágenes desde las tribunas mostraban a Daria Medvedeva, quien tiene dos hijos con la estrella rusa del tenis, con la cabeza entre las manos sentada junto a su entrenador, Gilles Cervara, con rostro impasible. La pareja presenció numerosas explosiones de Medvedev a lo largo de los años, pero Daria, de 29 años, parecía especialmente exasperada por la última aparición en la cancha Louis Armstrong.

Medvedev, campeón de 2021, se encuentra posiblemente en el peor bajón de su carrera, tras llegar al US Open tras dos eliminaciones en primera ronda y una derrota en segunda ronda en los Grand Slam de este año. Con el punto de partido en el primer set en juego contra Bonzi, quien también lo había despachado en Wimbledon, un Medvedev apagado estalló repentinamente contra el árbitro Greg Allensworth.

“¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre?” El actual número 13 del mundo le preguntó a Allensworth, el umpire: “¿Por qué tiemblas? ¿Qué pasa? ¡Chicos, se quiere ir! Le pagan por partido, no por hora”. “¿Qué dijo Reilly Opelka?”, gritó Medvedev repetidamente al público, mientras seguía azuzándolos. Opelka, otro tenista, había sido multado a principios de año por el ATP Tour por calificar a Allensworth de “el peor árbitro del circuito”.

Medvedev continuó incitando al público, que abucheó y coreó “¡segundo saque!”. El incidente provocó un retraso de siete minutos en el partido. Medvedev, por su parte, afirma que “no hizo nada malo”.

Después de que Medvedev finalmente le indicara al público que se calmara para que Bonzi sacara, el francés finalmente no logró llevarse el punto de partido, y Medvedev rompió el servicio para mantener vivas sus esperanzas. El ruso, que había sido criticado por sus maniobras para interrumpir a sus oponentes en el pasado, arrebató la iniciativa a un aparentemente desconcertado Bonzi para ganar el tercer set en un tie-break y luego arrasar en el cuarto set 6-0 para forzar el decisivo.

Sin embargo, el ruso se quedó corto en sus intentos de lograr una remontada notable y controvertida, ya que Bonzi se alzó con una dramática victoria en cinco sets al ganar el quinto set por 6-4. El resultado dejó a Medvedev sentado desconsoladamente en su silla antes de destrozar una raqueta golpeándola repetidamente, mientras Bonzi se preparaba para su entrevista en la cancha.