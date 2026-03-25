Zverev, el rival de Cerúndolo en el Miami Open: un saque fulminante y un registro que le juega en contra al argentino

Alexander Zverev, el número 4 del circuito tenístico, posee el mayor número de victorias en torneos de Masters 1000 en esta década (105) y, anoche, al vencer al francés Quentin Halys por un doble 7-6, se clasificó para los cuartos de final del Miami Open por quinta vez en su carrera. El alemán de 28 años y número 2 del mundo en hace cuatro temporadas, será el próximo gran obstáculo que tendrá el argentino Francisco Cerúndolo (19°) este jueves en la Florida estadounidense.

Alexander Zverev hits a return to Quentin Halys during the Round of 16 at the Miami Open tennis tournament, Tuesday, March 24, 2026, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Finalista en Miami en 2018, Zverev llegó a su sexto cuarto de final en los últimos siete Masters 1000 que jugó. Además, con la victoria en el cierre de la jornada del martes, registró ser uno de los mejores ocho de Indian Wells (alcanzó las semifinales) y Miami en la misma temporada por segunda vez en su carrera (2024). Está en un momento muy inspirado. Frente a Halys, en 1h44m, logró 16 aces, sólo cometió una doble falta, logró el 64% de sus primeros servicios, ganando el 88% de puntos con el primer saque (43 de 49). El saque es, sin dudas, su mejor recurso.

Por segunda vez en sus tres partidos en Miami, Zverev ganó sin enfrentar ningún punto de quiebre. “Es un golpe que está funcionando bien y espero que siga funcionando bien”, confió.

Lo mejor del triunfo de Zverev ante Halys

Cerúndolo, que jugó luciendo un nivel de top ten ante Ugo Humbert en los octavos de final (6-4 y 6-3, en 1h16m), ya conoce lo que es vencer al espigado tenista nacido en Hamburgo. De hecho, lo logró en tres oportunidades, entre 2024 y 2025, aunque siempre en polvo de ladrillo (dos veces en Madrid y una en Buenos Aires). Zverev equilibró peligrosamente el historial imponiéndose en los últimos tres cruces, todos sobre superficie dura, las mismas condiciones que habrá este jueves en el Miami Open. El último partido fue en enero, en los octavos de final del Abierto de Australia: Sascha triunfó sin problemas, por 6-2, 6-4 y 6-4.

Alexander Zverev y Francisco Cerúndolo, en enero pasado, tras el triunfo del alemán en los 8vos de final del Australian Open Aaron Favila - AP

El saque también es una de las piezas que mejor funcionan en el engranaje del tenista porteño, el mejor sudamericano del ranking. Contra el zurdo Humbert anotó tres aces, pero sobre todo logró el 69% de los primeros servicios, ganando el 89% de puntos con el primer saque y salvó los dos break points que tuvo el europeo. De todos modos, el impacto con el que Cerúndolo suele hacer mayor daño en los rivales es el drive. Ante Humbert martilló una y otra vez, hasta abrumarlo y derrumbarlo. Se espera que Zverev, dueño de un gran revés de dos manos, intente evitar la derecha de Francisco, pero el argentino (acompañado estratégicamente en Miami por el uruguayo Pablo Cuevas, uno de sus entrenadores; el otro es el tandilense Nicolás Pastor) está ágil y motivado por un público (latino) que suele arroparlo en el certamen.

Cerúndolo, de 27 años, alcanzó los cuartos de final del Miami Open por cuarta vez en cinco participaciones (en la primera, en 2022, fue semifinalista). Además, reuniendo todos los eventos de esa jerarquía, llegó por octava vez a esa instancia en un Masters 1000. Es el sexto jugador argentino en lograr esa cantidad de presencias entre los ocho mejores en la historia de la categoría (desde 1990), igualando a Gastón Gaudio y Juan Ignacio Chela; luego, encabezan Guillermo Coria (12), David Nalbandian (19) y Juan Martín del Potro (22).

El grito de Cerúndolo tras vencer a Humbert

Ser top 10 es el gran anhelo de Cerúndolo y de su equipo para esta temporada. En el ranking ATP en vivo figura 20°, con 2020 puntos. En caso de ganar el Miami Open llegaría a 2715 puntos, lo que lo proyectaría como el 12° del tour (Daniil Medvedev, el actual 10°, tiene 3610 unidades). Es decir que todavía tiene un extenso camino para tratar de llegar a su sueño. Lo trascedente, sin embargo, es que está en esa búsqueda con certezas y recursos como para ilusionarse.