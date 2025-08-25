Escándalo en el US Open: un fotógrafo interrumpió el partido y Medvedev estalló contra el juez
El francés Benjamin Bonzi se impuso sobre el ruso 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4; un fotorreportero se metió en la cancha durante el match point
La primera ronda del US Open tuvo un episodio insólito durante el partido entre Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi, que terminó con la eliminación del ruso. La irrupción de un fotógrafo a un costado de la cancha generó abucheos desde las tribunas, un retraso de más de seis minutos y la furiosa reacción del exnúmero uno del mundo.
El incidente ocurrió en el estadio Louis Armstrong, cuando Bonzi se imponía 5-4 en el tercer set. Tras fallar el primer servicio, un fotógrafo dejó la posición en la que estaba en pleno match point y comenzó a caminar por el lado de la cancha. El juez Greg Allensworth le ordenó retirarse y, acto seguido, le concedió al francés repetir el primer saque debido al retraso. Medvedev estalló contra la decisión arbitral y se acercó a la silla para quejarse de la decisión.
“¡Quiere irse a casa, chicos! No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, ¡no por hora!”, gritó el ruso a los micrófonos situados detrás de la silla, en referencia al árbitro. Más tarde, en conferencia, aclaró: “No estaba molesto con el fotógrafo, sino con la decisión. El retraso fue de cuatro segundos y medio, no creo que eso justifique repetir el servicio”.
Con gestos de ironía y bronca, Medvedev agitó al público, que respondió con abucheos y pulgares hacia abajo. Bonzi, desconcertado, observaba mientras la tensión retrasaba el juego, que se demoró más de seis minutos entre puntos. Finalmente, el francés cerró el partido con parciales de 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6 y 6-4, en lo que definió como “la mejor victoria” de su carrera.
“Fue un partido loco”, resumió Bonzi. “La regla es clara: si alguien entra en la cancha entre dos servicios, se repite el primero. No era mi decisión. Daniil empezó y echó leña al fuego”, señaló sobre la polémica.
Un portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos informó que el fotógrafo fue escoltado fuera del estadio y se le revocó la acreditación al torneo.
Los antecedentes del polémico Medvedev
No es la primera vez que Medvedev queda envuelto en un escándalo en el US Open. En 2019, también en el Louis Armstrong, fue multado con 9000 dólares tras arrebatarle la toalla a un alcanzapelotas, lanzar su raqueta en dirección al juez Damien Dumusois y dedicarle un gesto obsceno al pasar junto a la silla.
En esa ocasión, el ruso había respondido a los abucheos diciendo que lo inspiraban a jugar mejor.
