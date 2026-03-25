Carlos Alcaraz, tras despedirse de Miami: entre el peligro del “aburrimiento” y el pedido de calma de Nadal

“Probablemente vuelva a casa, que es algo que me apetece mucho. Estar tranquilo con mi familia y mis amigos por unos días”. Carlos Alcaraz, el mejor tenista del ranking mundial, perdió el domingo en el Masters 1000 de Miami, antes de tiempo (en la tercera ronda, frente al estadounidense Sebastian Korda), y no ocultó que precisa hacer una pausa y energizarse entre los suyos para volver a tomar impulso, sobre todo para la gira europea sobre polvo de ladrillo. Luego de un inicio de año demoledor (con títulos en Australia y Doha), el español de 22 años cayó en las semifinales de Indian Wells (ante Daniil Medvedev) y a los pocos días de acción tropezó en Miami, dos derrotas fuera de lo común.

Carlos Alcaraz perdió el domingo pasado ante Sebastian Korda en la tercera ronda del Miami Open MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para cualquier jugador del tour ello no sería un problema. Pero Alcaraz demostró estar a otro nivel, muy por encima del resto. Es más: durante su partido frente a Korda se lo escuchó -varias veces- decirle a su equipo que quería irse de la cancha, que efectivamente no era un buen día. ¿Le ocurre algo? “Mi sentimiento es que Alcaraz está aburrido. El chico tiene ya siete Grand Slams y siento que jugar Masters 1000, que ya ha ganado bastantes, no le interesa tanto. Es realmente un pensamiento que tengo”. La sentencia le pertenece a Patrick Mouratoglou, el famoso excoach de Serena Williams, Simona Halep y Grigor Dimitrov, entre otros, que nunca pasa inadvertido cuando habla.

El coach francés Patrick Mouratoglou nunca pasa inadvertido Alan Lee - www.photosport.nz

“Pienso que eso será un peligro para él en los siguientes años (...) Un montón de gente dice ‘oh, este año en Roland Garros o Wimbledon o US Open no juega bien en las primeras rondas’. Sí, no juega bien porque está aburrido. Tiene mucho margen. Cuando el partido es muy fácil pierde la concentración, porque sabe que puede romper el servicio de vuelta en cualquier momento”, opinó Mouratoglou en un reel de su cuenta de Instagram replicado por la web Punto de Break.

Nadal pidió que no haya preocupación por Alcaraz

🇪🇸👏 @RafaelNadal defiende a Carlos Alcaraz tras su derrota ante Korda en Miami:



📌 "¿Qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo" pic.twitter.com/s7AqaRaON7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 24, 2026

Lejos de alarmarse, Rafael Nadal, el mejor deportista español de la historia, fue mucho más mesurado con sus palabras. “No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tienen ningún sentido. Está dando éxitos al deporte español difícil de imaginar hace 30 años atrás. Nunca pierdo la perspectiva de lo que significa todo lo que hace. No vamos a preocuparnos por las dos derrotas”, insistió el mallorquín, tras recibir el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid (es la mayor distinción académica de la institución fundada en la capital española en 1971).

“Todo el mundo, por mucho éxito que tengas, tiene derecho a un día estar frustrado o cansado. Creo que él, cuando se vea, hubiera preferido no exteriorizarlo. No le habrá gustado verse así, pero es entendible. Cuando uno viene de ganar el Abierto de Australia, es el número uno del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo", afirmó Rafa, de 39 años, ganador de 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slam (14 de Roland Garros).

En sintonía con Nadal, Alex Corretja (2° en 1999, actual comentarista) dijo en Cadena Ser: “Quizá lo que ha llamado la atención es un poco la sensación de Carlos de que estaba un poco saturado y que mentalmente estaba algo tocado (...) Este año ha ganado Australia, ganó en Qatar, estaba en semis de Indian Wells y parecía invencible. Pero la realidad es que el circuito aprieta mucho y lo que estaba haciendo Carlos no era normal. Ahora tiene que hacer lo que sienta: parar, recuperarse mentalmente y encarar la tierra de la mejor manera si lo necesita”.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los actuales dominadores del circuito tenístico Antonio Calanni - AP

Uno de los desafíos que tendrá Alcaraz en la inminente gira europea sobre polvo de ladrillo (el Masters 1000de Montecarlo comenzará el domingo 5 de abril) será defender el liderazgo en el ranking. El italiano Jannik Sinner, que ya está en los cuartos de final del Miami Open, es quien lo persigue. Pero la batalla quedará para Europa: en caso de coronarse en la Florida estadounidense este domingo, Sinner sumará 12.400 puntos, 1190 de los que todavía ostenta Alcaraz.