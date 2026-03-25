Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan dos partidos del torneo varonil y dos del campeonato de mujeres, todos correspondientes a cuartos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se juegan dos encuentros con protagonistas sorprendentes. Todos pertenecen a la parte alta del cuadro, por lo que uno de los cuatro será finalista. El primer compromiso lo protagonizan el español Martín Landaluce (151° del ranking ATP) y el checo Jiri Lehecka (22°) a partir de las 16. Luego, a las 21.30, el local Tommy Paul (23°) se enfrenta al francés Arthur Fils (31°).

Tommy Paul dejó en el camino a Tomás Etcheverry y se ilusiona con ganar el Miami Open 2026 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de tres integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°) y Jessica Pegula (5°). La kazaja y la norteamericana juegan entre sí a las 14, y la bielorrusa se cruza con la local Hailey Baptiste (45°) a partir de las 20, en la previa del mano a mano entre Paul y Fils.

Horarios de los partidos del 25 de marzo

14 : Elena Rybakina vs. Jessica Pegula.

: Elena Rybakina vs. Jessica Pegula. 16 : Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka.

: Martín Landaluce vs. Jiri Lehecka. 20 : Aryna Sabalenka vs. Hailey Baptiste.

: Aryna Sabalenka vs. Hailey Baptiste. 21.30: Tommy Paul vs. Arthur Fils.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Roger Federer (Suiza) - Cinco

Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres

Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos

Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno

Rama femenina

Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos

Steffi Graf (Alemania) - Cinco

Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres

Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos

Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno