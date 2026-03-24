Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026

Este lunes se disputaron los octavos de final del certamen femenino del Masters 1000 de Miami 2026 y, de esta manera, quedaron definidas las ocho clasificadas a cuartos de final. Los cruces serán así: Victoria Mboko vs. Karolina Muchova, Belinda Benvis vs. Coco Gauff, Elena Rybakina vs. Jessica Pegula y Aryna Sabalenka vs. Hailey Baptiste. Los primeros dos partidos se llevarán a cabo este martes y los dos restantes el miércoles, en el complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La primera en acceder a la próxima ronda fue la checa Muchova (14° del ranking WTA), quien eliminó a la filipina Alexandra Eala (29°) por un contundente 6-0 y 6-2. Luego, la canadiense Mboko (9°) venció a la rusa Mirra Andreeva por 7-6 (4), 4-6 y 6-0. Posteriormente, la estadounidense Gauff (4°) derrotó a la rumana Sorana Cirstea (35°) por 6-4, 3-6 y 6-2. Y la local Baptiste (45°) le ganó a la letona Jelena Ostapenko (24°) por 6-3 y 6-4.

Profeta en su tierra: Coco Gauff quiere ganar el Masters 1000 de Miami por primera vez Dita Alangkara - AP

En el resto de los compromisos, la mejor tenista del mundo en la actualidad, la bielorrusa Sabalenka (1°), dejó fuera de competencia a la china Zheng Qinwen (26°) por 6-3 y 6-4. Más tarde, la norteamericana Pegula (5°) eliminó a la rumana Jaqueline Cristian (36°) por 6-4 y 6-1, y la kazaja Rybakina (3°) venció a la australiana Talia Gibson (68°) por un doble 6-2. Por último, la suiza Bencic (12°) dio la sorpresa al derrotar a la anfitriona Amanda Anisimova (6°) por 6-2 y 6-2.

Cronograma de cuartos de final

Victoria Mboko vs. Karolina Muchova - Martes 24 de marzo a las 15.

- Martes 24 de marzo a las 15. Belinda Bencic vs. Coco Gauff - Martes 24 de marzo a las 20.

- Martes 24 de marzo a las 20. Elena Rybakina vs. Jessica Pegula - Miércoles 25 de marzo en horario a confirmar.

- Miércoles 25 de marzo en horario a confirmar. Aryna Sabalenka vs. Hailey Baptiste - Miércoles 25 de marzo en horario a confirmar.

La estadounidense Jessica Pegula, subcampeona del Miami Open 2025, tendrá un duro cruce ante Rybakina Aaron Favila - AP

Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami