Hamburgo, recargado: las locuras de Moutet, el triunfo de Etcheverry y la despedida de Cerúndolo

El ATP 500 de Hamburgo, en el Rotehnbaum Tennis Center, complejo que cuenta con techo retráctil en la cancha central, es una clásica estación del circuito tenístico. Y lo es a pocas horas del arranque de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, desde el domingo. El torneo alemán tiene peso propio y, en el cuadro, cuenta con jugadores que pueden brindar grandes espectáculos. Este lunes, uno de los que no pasó inadvertido (en realidad, no lo hace nunca) fue el díscolo talentoso francés Corentin Moutet, actual 32° del ranking.

Por la primera ronda, el zurdo terminó perdiendo ante el español Alejandro Davidovich Fokina por un doble 6-4, en 1h51m. Pero Moutet dejó varias jugadas divertidas que despertaron los aplausos del público. En el segundo set, estando 6-4 y 4-2 abajo, Davidovich Fokina exigió al francés con una pelota profunda, pero Moutet respondió creativamente con un globo ejecutado de espaldas y entre las piernas.

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Claro que un rato antes... Moutet tuvo una reacción inesperada, de las que suelen colocarlo en una posición payasesca, casi ridícula. Fue en el sexto game del partido: tras perder un intenso peloteo en la red, Moutet descargó la frustración bajándose el short blanco, dejando en evidencia su calzoncillo boxer negro. A muchos les recordó cuando el ruso Marat Safin decidió bajarse los pantalones después de ganar un espectacular tanto en Roland Garros 2004, contra el español Félix Mantilla.

Más tarde, en el mismo court de Hamburgo, entró a jugar Tomás Etcheverry, el mejor argentino del ranking ATP (25°). Y el platense estrenó su posición más destacada ganando en la primera ronda, ante Terence Atmane (51°, Francia), por 6-2 y 7-6 (7-4), en 1h40m. El jugador entrenado por Waly Grinóvero llegó a los 21 triunfos en el año y su rival en los 8vos de final será Tommy Paul (26°). El historial está 2-0 en favor del estadounidense, ambos jugados este año (en Miami y Houston).

Hoy, también por la primera ronda de Hamburgo, Camilo Ugo Carabelli (68°) se repuso de un arranque errático y venció al polaco Kamil Majchrzak (77°, 30 años) por 1-6, 6-2 y 6-3, en dos horas. El próximo rival del porteño formado en Harrods Gath & Chaves será Frances Tiafoe (21°).

Quien no pudo celebrar en el torneo alemán fue Francisco Cerúndolo. El porteño, 27° del ranking, comenzó enfocado la búsqueda de su segundo éxito ante un top 10 en el año, llevándose por 6-3 el primer set ante el Alex De Miñaur (9°), pero finalmente triunfó el australiano por 6-4 y 6-3. Así, el jugador nacido en Sydney, de padre uruguayo y madre española, se colocó 11-1 ante rivales argentinos desde junio de 2023; hoy, además, rompió una racha de tres derrotas seguidas.

En Ginebra se juega el otro ATP de esta semana, aunque a diferencia del de Hamburgo, el de Suiza es un 250. Este lunes, por la primera ronda, se presentaron tres singlistas argentinos: Sebastián Báez (62°), Thiago Tirante (58°, su mejor ranking) y Francisco Comesaña (114°).

Sólo este último, el marplatense, logró ganar. Tras superar los dos partidos de la clasificación, triunfó en la primera ronda del main draw: fue ante el francés Valentin Royer (73°) por 2-6, 6-3 y 6-4. El último triunfo de Comesaña a nivel ATP había sido en febrero, en la primera ronda de Santiago de Chile. Su próximo rival en Ginebra será Jaume Munar (España) o Nishesh Basavareddy (EE.UU.).

Báez, asimismo, perdió con el estadounidense Alex Michelsen (41°) por 7-5 y 6-3. Mientras que Tirante cayó con el francés Arthur Rinderknech (24°) por 6-4 y 6-1.

Mientras tanto, en Roland Garros, este lunes comenzó la clasificación: hay que ganar tres partidos para ganarse un lugar en el cuadro principal. El primer argentino que triunfó fue el zurdo Facundo Díaz Acosta, que está siendo entrenado desde hace algunas semanas por Federico Delbonis.

Facundo Díaz Acosta

Díaz Acosta, actual 150°, venció 7-6 (9-7), 4-6 y 6-4, en casi tres horas, al australiano Christopher O’Connell (154°). Hasta el momento cayeron Genaro Olivieri y Juan Pablo Ficovich.

Quien se encuentra en el Bois de Boulogne, ya no sólo como exsemifinalista individual y cuatro veces campeona de dobles femenino, sino como capitana del equipo argentino de la Billie Jean King Cup es Paola Suárez. La pergaminense está en Roland Garros observando a las jugadoras nacionales.