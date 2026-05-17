Jannik Sinner, campeón del Masters 1000 de Roma 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

El italiano se impuso en la final a Casper Ruud por un doble 6-4 y ganó el certamen por primera vez en su carrera, con el que completó el Career Golden Masters
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Jannik Sinner (1°) se coronó campeón del Masters 1000 de Roma al derrotar este domingo en la final al noruego Casper Ruud (23°) por un doble 6-4 en el Campo Central del Foro Itálico y con su primera estrella en el certamen italiano ingresó a la tabla de campeones que domina el español Rafael Nadal y, sobre todo, completó el Career Golden Masters, es decir ganar al menos una vez los nueve torneos de esa categoría que se instauró en 1990.
En su camino al título el número 1 del ranking mundial debutó en la segunda ronda con una victoria sobre el austríaco Sebastian Ofner por 6-3 y 6-4. Luego, superó al australiano Alexei Popyrin por 6-2 y 6-0; en octavos a su compatriota Andrea Pellegrino (Q) por 6-2 y 6-3; en cuartos al ruso Andrey Rublev (12°) por 6-2 y 6-4; y en semifinales al también moscovita Daniil Medvedev (7°) por 6-2, 5-7 y 6-4.
Con su victoria seguida número 34 en M1000, Sinner logró varios hitos, además de ganar el campeonato. En primer lugar, consiguió su quinto título seguido en la zaga luego de París 2025 más Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid esta temporada. Ello lo convirtió en el segundo tenista en la historia después de Novak Djokovic en festejar en todos los M1000 del calendario. La gran diferencia entre ellos es que el italiano lo obtuvo a los 24 años y el serbio, a los 31 años en Cincinnati 2018. A su vez, el de San Candido tardó apenas tres años. Previo a esos M1000, fue campeón de Canadá 2023 y de Miami, Cincinnatti y Shanghái 2024.
Además, es el primer italiano en ganar en Roma desde que hace 50 años levantó el trofeo Adriano Panatta y alcanzó una marca que solo Rafael Nadal tenía en su haber y es haber sido campeón de todos los M1000 sobre canchas de polvo de ladrillo en un mismo año. Antes de celebrar en el Foro Itálico, conquistó Montecarlo y Madrid.
Último 10 campeones del Masters 1000 de Roma
- 2026: Jannik Sinner (Italia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
- 2024: Alexander Zverev (Alemania).
- 2023: Daniil Medvedev (Rusia).
- 2022: Novak Djokovic (Serbia).
- 2021: Rafael Nadal (España).
- 2020: Novak Djokovic (Serbia).
- 2019: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2017: Alexander Zverev (Alemania).
THE 50-YEAR WAIT IS OVER 🇮🇹— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2026
Jannik Sinner becomes the first Italian men’s singles champion in Rome since Adriano Panatta in 1976!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/LIP1iNhP4j
Tabla de campeones del Masters 1000 de Roma
- Rafael Nadal (España) - 10
- Novak Djokovic (Serbia) - 6
- Thomas Muster (Austria) - 3
- Ilie Năstase (Rumania) / Björn Borg (Suecia) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Andrés Gómez (Ecuador) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Rod Laver (Australia) / Manuel Orantes (España) / Adriano Panatta (Italia) / Raúl Ramírez (México) / Guillermo Vilas (Argentina) / José Luis Clerc (Argentina) / Jimmy Arias (Estados Unidos) / Yannick Noah (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Emilio Sánchez Vicario (España) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Álex Corretja (España) / Marcelo Ríos (Chile) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Magnus Norman (Suecia) / Juan Carlos Ferrero (España) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Félix Mantilla (España) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) / Jannik Sinner (Italia) - 1
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