Jannik Sinner reescribe la historia del tenis: Italia tiene un campeón en Roma después de medio siglo

Jannik Sinner reescribe la historia del tenis y lo hace con tan sólo 24 años. Italia vuelve a tener un campeón en Roma después de medio siglo (Adriano Panatta, en 1976, había sido el último). El actual número 1 del mundo se coronó en el polvo de ladrillo del Foro Itálico al derrotar al noruego Casper Ruud (25° del mundo, 2° en 2022) por un doble 6-4, en 1h45m. De esta manera, se encumbra como el segundo jugador en ganar los nueve Masters 1000 (tras Novak Djokovic, que lo había conseguido, pero con 31 años).

Sinner, con el título de Roma, acompañado por el presidente italiano Sergio Mattarella y Adriano Panatta, que había sido el último campeón local en el Foro romano, en 1976 x.com/InteBNLdItalia

Los récords del Big 3 parecen inalcanzables, es verdad, pero con este nivel y, prácticamente sin oposición (Carlos Alcaraz continúa sin competir por una lesión de muñeca derecha), Sinner parece dispuesto a todo. El jugador nacido en San Candido (provincia de Bolzano) atesora su título número 29. Ahora, con el desafío superado ante Ruud, acumula una racha de 34 victorias consecutivas en Masters 1000 (68-3 en sets) tras ganar los títulos en París (2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Además, es el segundo hombre que logra los tres Masters 1000 sobre polvo de ladrillo en una misma temporada (antes, Rafael Nadal, en 2010).

Sinner completó el bautizado Career Golden Masters menos de tres años después de levantar su primer trofeo de Masters 1000, en Toronto. Es decir que, lo que Nole conquistó en más de una década, Sinner lo consiguió en 33 meses.

El saludo entre los finalistas de Roma, Jannik Sinner y Casper Ruud Alessandra Tarantino - AP

Más allá de lo que se podía imaginar, no fue un partido sencillo para Sinner. Ruud, de 27 años y dos veces finalista de Roland Garros (en 2022 y 2023), se plantó con certezas en una superficie que domina (de sus catorce trofeos, doce son en canchas lentas). Sinner sintió los nervios al inicio del encuentro. La expectativa que genera es tan grande que, hasta el presidente italiano, Sergio Mattarella, estuvo en uno de los palcos del court central. Pero Sinner es tan frío y calculador como inteligente y sabio para readaptarse sobre la marcha. Terminó anotando dos aces, no cometió dobles faltas, logró el 64% de primeros servicios, ganando el 83% de puntos con el primer saque (29 de 35) y el 50% con el segundo. Sólo cedió su saque una vez y a Ruud se lo rompió en tres oportunidades.

Jannik Sinner es imparable: en Roma ganó el último de los nueve Masters 1000 que le faltaban TIZIANA FABI - AFP

Ahora, Sinner acumula una impactante racha de 29 triunfos seguidos en general. Perdió por última vez en febrero, ante Jakub Mensik, en los cuartos de final de Doha. Después de obtener el trofeo en Madrid, muchos sentenciaron que debía descansar y desechar la tarea en Roma, pero ello no estuvo en los planes de Jannik, mucho menos ante su público. Hizo historia. Tendrá poco descanso, ya que el domingo próximo comenzará el Abierto de Francia, el único de los Grand Slams que no ganó (el año pasado perdió una final increíble ante Alcaraz).

“Hacía mucho tiempo que un italiano no ganaba aquí, es algo bueno para nuestro tenis, que vive un período dorado. No ha sido un partido de tenis perfecto, pero corona dos meses y medio de tenis increíble. Estoy súper feliz, ha sido muy duro a nivel físico”, expresó Sinner, durante la ceremonia de premiación, ante unas diez mil personas que lo empujaron en el Campo Centrale. Efectivamente, el tenis de Italia goza de un momento dorado, con Sinner como bandera. No tiene límites.

Lo mejor de la final de Roma