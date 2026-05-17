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Mariano Navone remontó un emotivo partido ante Trungelliti y avanzó a los octavos de final de Ginebra
El santiagueño sacó dos veces para partido, pero el de 9 de Julio terminó imponiéndose en dos sets; Zeballos y Granollers cayeron en la final de dobles de Roma
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Mariano Navone y Marco Trungelliti disputaron el primer partido del cuadro principal de Ginebra, el Geneva Open, uno de los dos torneos ATP que se disputan esta semana, antes de Roland Garros. Los argentinos se enfrentaron por primera vez y compitieron durante casi tres horas. El más veterano de los dos, el santiagueño, ganó el primer set por 7-5 y, en el segundo, sacó dos veces para partido, estando 5-1 y 5-3. Sin embargo, terminó ganando el de 9 de Julio por 5-7, 7-5 y 6-1, para avanzar a los octavos de final.
Paciente y eligiendo cada golpe con creatividad, Trungelliti (78° del ranking, 36 años) jugó un set y medio de altísima calidad. Con cuatro victorias a nivel ATP en esta temporada, la más valiosa de su vida (jugó su primera final en el tour, en Marrakech), ante Navone buscaba su tercera victoria contra un top 50 en 2026 (tras vencer al número 32, Corentin Moutet, y al número 19, Luciano Darderi, ambas en Marrakech). Y, durante una gran parte del match, mostró recursos para festejar. Pero, aquejado por molestias en la rodilla izquierda, se fue quedando sin combustible. Y, al perder las dos chances para cerrar el partido, se terminó derrumbando ante el jugador entrenado por Alberto Luli Mancini.
Sobre el polvo de ladrillo del court central suizo, Navone generó 22 chances de quiebre y consiguió siete rompimientos. Con más energía y optimismo, dio vuelta un desafío que se le había presentado sumamente complejo. El bonaerense terminó celebrando al final y, ambos, se dieron un afectuoso abrazo en la red. Navone siempre le agradeció a Trungelliti haberlo ayudado, en su momento, regalándole un modelo de raqueta que, en el tiempo, terminó siendo el instrumento con el que mejor se sintió (de hecho aún hoy la utiliza).
El próximo rival de Navone en Ginebra será el británico Cameron Norrie (19°), tercer favorito, que salió adelantado.
Navone no es el único argentino en el main draw de Ginebra. El marplatense Francisco Comesaña (114°) entró en el cuadro desde la qualy y se medirá con el francés Valentin Royer (71°). Además, Sebastián Báez (65°) vs. Alex Michelsen (EE.UU., 42°), Thiago Tirante (69°) vs. Arthur Rinderknech (Francia, 24°) y Juan Manuel Cerúndolo (72°) vs. Laslo Djere (Serbia, 279°, invitado).
Zeballos-Granollers cayeron en la final de Roma
Simone Bolelli y Andrea Vavassori se convirtieron en la primera pareja italiana en conquistar el título de Roma en la Era Abierta. Vencieron al argentino Horacio Zeballos y al español Marcel Granollers 7-6 (10-8), 6-7 (3-7) y 10-3, en una de las finales más intensas de los últimos tiempos. Los locales salvaron cuatro puntos de set en el primer parcial, remontando un 3-5 que cortó el aliento en el Campo Centrale.
La reacción del catalán Granollers y del marplatense Zeballos en el segundo set obligó a los italianos a apretar los dientes y completar una hazaña de aroma histórico en el match tie-break, después dos horas y 19 minutos de juego.
HISTORY MAKERS 🇮🇹— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2026
Vavassori/Bolelli defeat Granollers/Zeballos 7-6(8) 6-7(3) 10-3 to become the first Italian pair to win the Rome men’s doubles title in 66 years!#IBI26 pic.twitter.com/QGi6WI67RQ
Bolelli y Vavassori ganaron dos títulos de Masters 1000 como pareja este año, tras derrotar a Harri Heliovaara y Henry Patten en Miami. También levantaron la corona en el ATP 500 de Rotterdam. Granollers y Zeballos, asimismo, buscaban convertirse en la tercera pareja de la Era Abierta (desde 1969) en ganar tres títulos de dobles en Roma (lo hicieron en 2020 y 2024), pero quedaron muy cerca de la coronación.
Argentinos en la qualy de Roland Garros
Se sortearon los cruces de la clasificación del Abierto de Francia, cuyo main draw comenzará el domingo próximo.
Los argentinos presentes tendrán los siguientes desafíos: Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia, 29° preclasificado), Lautaro Midón vs. Roberto Carballes Baena (España), Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal), Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia, WC), Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá), Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania, 12°), Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia), Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Alvarez (España), Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza), Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos) y Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa).
Vale recordar que para entrar en el main draw hay que ganar tres partidos.
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