A qué hora juega Jannik Sinner vs. Casper Ruud, por la final del Masters 1000 de Roma 2026

En el mediodía de la Argentina de este domingo, Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Casper Ruud (25°) se enfrentan en el marco de la gran final del certamen masculino del Masters 1000 de Roma 2026. El encuentro se disputa en el Foro Itálico y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

El italiano se metió en la definición al derrotar al ruso Daniil Medvedev (10°) en un partido que duró “dos días” a raíz de un delay por tormenta. El encuentro finalizó 6-2, 5-7 y 6-4 a favor del mejor tenista del mundo en la actualidad, que persigue su primer título en la capital italiana. De ganarlo, a su vez, sería el décimo Masters 1000 de su carrera y el quinto de este año, ya que se quedó con los cuatro que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

El italiano Jannik Sinner ganó todos los Masters 1000 que se disputaron en lo que va del 2026 Alessandra Tarantino - AP

El noruego, por su parte, eliminó sin inconvenientes al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (20°) por doble 6-1. Rompió la barrera de la ronda de los cuatro mejores del Roma Open en su cuarto intento, ya que previamente había sido eliminado en esta instancia en 2020, 2022 (ambas veces perdió con Novak Djokovic) y 2023 (cayó ante el danés Holger Rune). Así, se metió en la definición por primera vez e irá en busca de su segundo Masters 1000 tras el título en Madrid 2025.

Jannik Sinner vs. Casper Ruud: todo lo que hay que saber

Final del Masters 1000 de Roma 2026.

Día : Domingo 17 de mayo.

: Domingo 17 de mayo. Hora : 12 (horario argentino).

: 12 (horario argentino). Estadio : Foro Itálico, Roma, Italia.

: Foro Itálico, Roma, Italia. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

El historial entre Sinner y Ruud favorece claramente al N° 1 del mundo, que se impuso en los cuatro enfrentamientos entre sí. La última vez que se vieron las caras fue, justamente, en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2025. En aquella oportunidad, el italiano se quedó con el boleto a las semifinales con un contundente 6-0 y 6-1. Otro dato que puede pesar en la preparación del europeo del norte es que nunca logró ganarle un set a Sinner, por lo que intentará dar la sorpresa.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Jannik Sinner corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el Masters 1000 de Roma 2026, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.15 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Casper Ruud.