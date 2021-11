Mariano Puerta quiere dejar atrás la polémica: regresa al circuito de tenis y será coach del mejor chileno

El cordobés Mariano Puerta fue uno de los integrantes de la Legión, un grupo de tenistas argentinos nacidos entre 1975 y 1982 que, desde 2000, se destacó en el circuito. Finalista de Roland Garros 2005, fue protagonista, además, de un hecho que manchó al deporte de la Argentina: dio positivo en el control antidopaje de aquel match ante Rafael Nadal en París. Tras cumplir la sanción (recibió una pena de ocho años reducida a dos), volvió a jugar en 2007 y se retiró en 2009. Desde ese momento, se aisló, se alejó del tenis, tuvo severos problemas económicos y emigró a EE.UU. para trabajar. El año pasado, en una entrevista con LA NACION, reveló que la teoría que utilizó en su alegato para que le redujeran la pena fue “mentira”. Más allá de una corta experiencia como coach de Brian Dabul, no se reincorporó al tour en esa función. Pero ahora sí lo hará: se sumará al equipo del chileno Cristian Garín, actual 17° del ranking mundial.

El ex tenista cordobés Mariano Puerta está radicado en EE.UU. desde 2014. LA NACION

El vínculo no pasa inadvertido en el tenis sudamericano, sobre todo por los antecedentes de Puerta: integró el Top Ten (9° en agosto de 2005), pero también se trató del primer reincidente de la historia del tenis, ya que además del de 2005 en la definición del Abierto de Francia, dio doping en 2003 y estuvo nueve meses suspendido por consumir un medicamento para el asma que tenía clembuterol, una sustancia prohibida por ser considerada “anabólico”.

Después de trabajar durante casi un año con Franco Davin como coach, Garín y el ex conductor de Juan Martín del Potro rompieron su vínculo en septiembre pasado y el chileno siguió entrenándose hasta el final de esta temporada con su amigo Jorge Aguilar, subcapitán del equipo de Copa Davis (Nicolás Massú es el capitán). Pero Garín decidió sumar a otra persona a su equipo. En los próximos días, en Miami, comenzará la pretemporada con miras a 2022 y Puerta será uno de sus entrenadores (Aguilar también seguirá en el grupo, además del preparador físico Duglas Cordero).

El chileno Cristian Garín, de 25 años y 17° del mundo, sumará a su equipo a Mariano Puerta como coach.

La vida de Puerta luego de su retiro fue un tormento, según él mismo le confesó a LA NACION. Un mes después de retirarse solicitó su propia quiebra en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires (además de la sanción deportiva, se le ordenó devolver los premios de ese semestre de 2005, unos US$ 887.000) y, salvo por una exhibición con sus compañeros de generación en Cariló durante el verano de 2014, prácticamente no se lo volvió a ver en el mundo de las raquetas. Radicado en los Estados Unidos desde 2014, dijo que “financieramente” pudo ponerse de pie, dividiendo sus jornadas entre la enseñanza de tenis y actividades en el rubro de la construcción.

“¿Qué hizo Puerta después de retirarse? Según le expresó a LA NACION, en agosto pasado: “Estuve haciendo nada. Fueron años que los usé para desconectar. Viajé mucho, estuve varios años de novio. Y un año de esos estuve trabajando con Brian Dabul, diez meses, nos fue bien; cuando comenzamos él estaba en el puesto 130 o 140 y después de esos meses llegó a tocar el ranking 82. Él terminó con dolores en la nuca, se casó y decidió no jugar más. Ahí empecé a ver qué hacer, no hice mucho, hasta que recibí el llamado desde Dallas para trabajar”.

Puerta, durante la premiación de Roland Garros 2005, con Nadal y Zinedine Zidane. Thomas COEX - AFP

Y añadió: “Cuando recibí la propuesta de trabajo de Estados Unidos para mí fue un ‘sí’ instantáneo. Porque pensé que podía ser algo bueno. Dejé de competir y durante cuatro años no hice nada, no se vive del aire. Entonces, claro, empezó a llegar el momento en el que tenía que ver cómo generar, qué hacer. Yo fui un chico que siempre había jugado al tenis nada más, no sabía hacer otra cosa”.

En agosto pasado, a una década y media de la final de Roland Garros, Puerta le confesó a LA NACION que la explicación que dio en los tribunales para tratar de que le redujeran la sanción (hecho que ocurrió) fue falsa. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró “lamentable” aquel proceder y la Federación Internacional de Tenis reaccionó con desagrado por aquella mentira.

A los 43 años y tras un puñado de temporadas trabajando con el tenis en Estados Unidos y lejos de las luces, Puerta volverá al tour, con el deseo de energizarse y transmitirle sus experiencias a Garín, un jugador que posee cinco títulos ATP (Houston y Múnich 2019, Córdoba y Río de Janeiro 2020, y Santiago 2021) y que pretende recuperar las buenas sensaciones. Sus últimos tiempos en el tour fueron inestables, padeció algunas lesiones que lo perturbaron e intenta renovarse.

Puerta será el 12° entrenador en la carrera profesional de Garín. Durante los primeros cuatro meses del año, el chileno deberá defender 1170 puntos: 500 del título de Río 2020, 500 de Córdoba 2020 y Santiago 2021, y 125 de la corona de Houston 2019, todo un desafío.