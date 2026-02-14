Hernán Casanova: el tenista argentino fue suspendido por apostar en partidos en los que no jugó

El tenista argentino Hernán Casanova, de 32 años, actual 397°, 221° en 2022, un habitué del circuito Challenger y Future (la segunda y tercera categoría del profesionalismo), fue suspendido por dos meses por no cumplir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según comunicó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), con sede en Londres.

Casanova, ganador de 25 títulos Futures, admitió haber apostado en numerosos partidos de tenis en los que no jugó, es decir “sin participación ni influencia”, entre 2023 y 2025, incumpliendo así lo que indica el reglamento. Casanova, oriundo de Lomas de Zamora, también admitió otro incumplimiento: no denunció un intento de soborno (de arreglo de partidos).

Hernán Casanova, sancionado por dos meses por incumplir con el programa anticorrupción del tenis, ganó 25 Futures

El tenista bonaerense aceptó una sanción de dos meses y una multa de 2000 dólares, de los cuales US$1500 quedaron en suspenso. La sanción entró en vigor el 4 de febrero pasado y finalizará el 3 de abril. Durante ese período, Casanova “tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”.

Casanova compitió por última vez la semana pasada, en el Challenger de Rosario. Después de superar los dos partidos de la clasificación, se retiró en la primera ronda cuando perdía por 6-1 y 2-0 ante Chun-hsin Tseng, de China Taipei. Es un “obrero” del tenis, al que nunca le sobró nada. Lo apodan el Hombre Araña, por su velocidad y flexibilidad para deslizarse sobre el polvo de ladrillo, su superficie favorita. En su momento necesitó de la ayuda económica familiar para solventar su carrera y, también, compitió en los Interclubes de Europa, una buena opción para ganar dinero que tienen los jugadores que están fuera del top 100.

Tiene sólo un partido en un cuadro principal de ATP. Fue en julio de 2022, en Kitzbühel. Pasó la clasificación y en la primera rueda del main draw perdió con el austriaco Jurij Rodionov.

“Cometí dos errores”

Tras conocerse la sanción, Casanova hizo un posteo en Instagram, asumiendo el error que cometió. “El 3 de febrero fui comunicado por la ITIA y voy a estar suspendido por dos errores que cometí al no saber exactamente las reglas y no informarme”, comenzó el relato del tenista.

El posteo de Hernán Casanova reconociendo el error cometido

Y continuó: “1-apostar en una página de Internet por diversión en partidos de tenis de Grand Slam. 2-no informar posible sospechas o posible arreglo de partidos. Claramente acepté mi error y suspensión. Van a ser dos meses difíciles, pero por suerte estoy rodeado de gente que me apoya (...) Quiero compartir esto con los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo, que lean y se informen bien sobre el programa anticorrupción, porque el mínimo error se paga”.

El décimo jugador argentino sancionado

Casanova es el décimo tenista argentino sancionado por no cumplir con el Programa Anticorrupción del Tenis. El último había sido Leonardo Aboian, en octubre del año pasado.

Nicolás Kicker, Federico Coria, Patricio Heras, Franco Feitt, Nicolás Arreche, Agustín Torre, Sofía Luini y Melina Ferrero fueron los otros tenistas argentinos suspendidos en su momento por distintas acciones que iban en contra del programa. La Argentina, después de Francia, que encabeza la lista con unos veinte tenistas, es uno de los países que más castigados recibió.