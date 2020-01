Fuente: Archivo

Dos casos de doping confirmados en un mismo día. El tenis sudamericano recibió noticias impactantes al conocerse, este martes, que el colombiano Robert Farah (1º de dobles junto con su compañero Sebastián Cabal) y el chileno Nicolás Jarry (78º del ranking individual) arrojaron resultados positivos en distintos controles, según comunicó la Federación Internacional de Tenis.

A Farah, ganador de Wimbledon y del US Open 2019 junto con Cabal, se le encontró la presencia de boldenona, un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). Farah comunicó que esta situación le está "haciendo vivir uno de los momentos más tristes" de su vida y que es "inocente". Mientras espera en Los Ángeles por el plan de acción para defenderse ante el resultado adverso, quedó descartada su presencia en el Abierto de Australia, que comenzará en lunes próximo en Melbourne. Todavía no tiene castigo firme por parte de la ITF.

Lo llamativo es que la sustancia boldenona está presente en la carne. Así lo comunicó, a partir del doping de Farah, el Comité Olímpico Colombiano: "En razón a los estudios y documentos recientes emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) alerta sobre la presencia de la sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje "Boldenona" en el ganado vacuno del país. Dicha sustancia es vendida de forma libre en Colombia bajo prescripción veterinaria y es utilizada de forma frecuente en el ganado vacuno que posteriormente es sacrificado para su procesamiento, venta y distribución". Y añadió: "Al ser Colombia uno de los pocos países de la región que legalmente autoriza la distribución de agentes anabólicos como es la boldenona, es obligación del COC alertar y prevenir a los atletas ya sean profesionales o aficionados, tener el más diligente cuidado con los alimentos que consumen en territorio Colombiano, en especial con la carne de vaca".

Según comentó Farah, dos semanas antes de la prueba que lo tiene en problemas (17 de octubre, en Cali) se le realizó otra en Shanghai mientras disputaba el Masters 1000 que dio negativa y recordó que durante 2019 pasó por más de 15 pruebas antidoping que también resultaron en su favor. El tenista colombiano, que era una de las cartas principales del equipo colombiano que en marzo recibiría a la argentina en la clasificación de la Copa Davis, informó que ya está trabajando junto con un grupo de abogados para demostrar su inocencia: "Nunca he utilizado un producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo".

El caso de Jarry (24 años) también fue impactante. Fue suspendido provisionalmente del circuito por uso de "sustancias prohibidas" en la primera edición de la renovada Copa Davis disputada en noviembre pasado, en Madrid. Más precisamente, el control corresponde al 19 de noviembre, cuando Chile se midió con la Argentina y Jarry perdió en singles ante Guido Pella y en dobles, junto con Hans Podlipnik-Castillo frente a Leonardo Mayer y Machi González. La ITF comunicó que la muestra fue enviada a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje en Montreal y que se encontró que contenía los metabolitos Ligandrol y Stanozolol, sustancias usadas para tratar afecciones como el desgaste muscular y la osteoporosis.

Tras conocer el fallo, que le impedirá jugar el Abierto de Australia, Jarry alegó inocencia y dijo que este es "uno de los momentos más duros" de su vida.

"Quiero aclarar que nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia prohibida en mi carrera (...) Por lo tanto, estos próximos días y semanas dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias", comunicó Jarry en su cuenta en Instagram. Y aportó: "Parece un caso de contaminación cruzada de unas multivitaminas fabricadas en Brasil, que mi médico me recomendó tomar, ya que tenían la garantía de no llevar sustancias prohibidas".