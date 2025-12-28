La United Cup en Australia, el primer torneo de tenis de 2026, con Argentina como protagonista

El tenis profesional, prácticamente, no tiene pausas. Desde el segundo día de enero, las ciudades de Sydney y Perth serán los escenarios de la ya tradicional United Cup, un certamen mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de competencia/entrenamiento en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open (desde el 18 de enero). Entre los dieciocho países divididos en seis grupos de tres de la United Cup también se encuentra la Argentina.

Sebastián Báez será el single 1 del equipo argentino en la United Cup Alejandro García - EFE

El equipo nacional integrará el Grupo A, junto con Estados Unidos (el campeón defensor) y España. ¿Qué jugadores representarán a nuestro país? Entre los hombres, Sebastián Báez (45°), Marco Trungelliti (129°) y el doblista Guido Andreozzi (32° de la especialidad). Entre las mujeres, Solana Sierra (66°), María Lourdes Carlé (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles). Generalmente, el capitán del equipo es el entrenador del single 1 masculino: en este caso será Sebastián Gutiérrez, coach de Báez.

Argentina debutará el primer día de competencia, el 2 de enero, ante España, en el RAC Arena de Perth. La fase de grupos consistirá en enfrentamientos de todos contra todos y cada eliminatoria tendrá un partido individual ATP, uno individual WTA y uno de dobles mixtos. El mejor equipo de cada grupo avanzará a los cuartos de final y, el mejor segundo clasificado, también tendrá una plaza entre los ocho mejores, tanto en Perth como en Sydney.

Ante España, el primer partido para Argentina será entre Báez y Jaume Munar, 36° del mundo. A continuación se medirán la marplatense Sierra, que en este 2025 logró su mejor campaña (octavos de final en Wimbledon) y alcanzó su posición más destacada (64°, en julio), ante Jessica Bouzas Maneiro (41°). Luego se disputará el punto de dobles mixto. Argentina volverá a jugar el 3 de enero, pero ante Estados Unidos, otra vez gran candidato al trofeo, que contará con Taylor Fritz (6° del mundo) y Coco Gauff (3° de la WTA).

Estados Unidos ganó la tercera edición de la United Cup en 2025 al derrotar a Polonia en el partido por el título, en Sydney. Fritz, Gauff, Denis Kudla, Danielle Collins, Robert Galloway y Desirae Krawczyk representaron al país norteamericano en aquel evento. Otra vez Fritz y Gauff liderarán al grupo.

Alemania, el país campeón en 2024, contará con el número 3 del mundo, Alexander Zverev, y la debutante Eva Lys. Además, otros jugadores destacados que competirán serán Iga Swiatek y Hubert Hurkacz por Polonia, Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari por Grecia, Jasmine Paolini y Flavio Cobolli en Italia, Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko por Canadá, Emma Raducanu por Gran Bretaña, Naomi Osaka (Japón), Alex de Miñaur (Australia) y Casper Ruud (Noruega). El certamen se verá en la Argentina por TyC Sports.