Cinco jóvenes tenistas para seguir con mucha atención en el circuito mundial durante 2026

El circuito de tenis, una especie de circo itinerante que recorre un sinfín de puntos geográficos, se renueva a cada paso. Finalizada la apasionante y extenuante temporada 2025, la maquinaria comenzará a funcionar oficialmente en pocas horas. En ese contexto, lejos de los fuegos artificiales que arrojan Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, distante del brillo que lucen Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Coco Gauff, apartado de las raquetas top que ya demostraron poderío en los grandes escenarios, hay un puñado de jóvenes que madura con rapidez y valdrá la pena seguir con atención en 2026.

A continuación, sólo cinco casos de jóvenes talentos que posee el circuito, que ya empezaron a hacer ruido y de los que se hablará el próximo año.

Alexander Blockx, 20 años, 116° del ranking

Nacido en Amberes, diestro, de revés a dos manos y de 1.93m, el jugador belga luce un tenis sumamente completo. El drive, el saque y la volea son sus mejores golpes; ello quedó demostrado durante las recientes Next Gen ATP Finals, en Jeddah, el certamen que reúne a los ocho mejores Sub 20. Entrenado por Philippe Cassiers desde que comenzó a jugar, a los cuatro años, Blockx ganó su grupo en forma invicta y sólo cayó en la final, ante Learner Tien, el zurdo estadounidense entrenado por Michael Chang que ya es top 30 y logró un título ATP (en Metz).

El belga Alexander Blockx tiene todo para hacer ruido en el circuito profesional en 2026 Francois Nel - Getty Images Europe

Número 1 junior en 2023 y campeón del Abierto de Australia en la misma categoría, ostenta mucha autoridad dentro del court. Con un tenis moderno, castigando la pelota con fuerza y tomando riesgos todo el tiempo, ya ganó tres trofeos en el Challenger Tour (la segunda división del profesionalismo), dos en esta temporada, en Bratislava y Oeiras, ambos sobre superficie dura, donde se potencian sus cualidades. Ya cuenta con victorias en el ATP Tour (seis) y alcanzó su posición más destacada en noviembre: 101°. Es uno de los inscriptos para jugar la clasificación de Australia, pero unos pequeños movimientos en la lista del cuadro principal le permitirían ingresar directamente.

El deporte es parte de Blockx desde sus orígenes, ya que sus padres fueron atletas profesionales ucranianos: su papá, Oleg, fue atleta especializado en salto con vallas, mientras que su mamá, Natalia, fue nadadora. Es uno de los talentos tenísticos más firmes de Europa y, próximamente, ninguno de los jugadores top ya instalados en el circuito estará cómodo a la hora de enfrentarlo.

Jeline Vandromme, 18 años, 344°

Si el tenis belga se entusiasma con Blockx en el circuito masculino, transita el mismo camino en el tour femenino con Vandromme, nacida en 2007 en Nieuwpoort, situada en la provincia de Flandes Occidental. En septiembre pasado se convirtió en la primera tenista belga en 14 años en ganar un Grand Slam femenino junior: lo hizo en el Abierto de los Estados Unidos. Seguida de cerca por su compatriota y exnúmero 1 del mundo, Kim Clijsters, escribió un segundo semestre sumamente destacado en el circuito profesional ITF World Tour, consiguiendo tres títulos consecutivos -en Roehampton y Monastir-, subiendo considerablemente su ranking: empezó 2025 como la 1037° del mundo y lo cerró siendo top 350.

La belga Jeline Vandromme, campeona junior del último US Open Robert Prange - Getty Images North America

Curiosamente pianista de formación clásica -estudió en el Conservatorio de Brujas-, declaró que sólo una cosa une sus dos pasiones: “Debés ser disciplinado en ambas cosas y tenés que practicar mucho, todos los días”. Diestra, muy suelta para impactar el drive, muestra recursos creativos para actuar sobre superficie dura pero también sobre polvo de ladrillo (el drop shot es un golpe que suele lanzar con certezas). Todavía Vandromme tiene mucho trabajo por hacer para llegar a la elite y sostenerse, pero el tenis femenino suele nutrirse de jugadoras adolescentes prodigio -generalmente de Europa del Este o estadounidenses- que empujan los límites de la maduración profesional y obtienen registros precoces que asombran: ella sugiere ir por allí.

“Estoy increíblemente orgullosa. Se suponía que este sería mi último torneo junior y quería que fuera memorable. Lo conseguí”, declaró Vandromme después de conquistar el torneo de Flushing Meadows. Filip Dewulf, extop 40 del tenis masculino en 1997 y actualmente trabajando para la federación belga de tenis, dijo sobre Vandromme: “Su talento ya es reconocido en todo el mundo”.

Nicolai Budkov Kjaer, 19 años, 136°

Cuando en enero pasado, en la serie de Copa Davis jugada en Fjellhamar (una localidad ubicada a pocos minutos de Oslo), Budkov Kjaer llevó al límite a dos jugadores argentinos con mucho más kilometraje como Tomás Etcheverry y Mariano Navone, el mundo de las raquetas confirmó lo que la temporada anterior, en el circuito junior, había exhibido el noruego. Número 1 del mundo junior en 2024 y campeón de Wimbledon en la categoría, comenzó esta temporada profesional siendo el 518° del ranking y terminó como 136°.

Diestro, con revés de dos manos, de 1.91m, un saque poderoso y excelentes cualidades para desplazarse y contener, Budkov Kjaer es -y será- una piedra en el zapato para la mayoría. Nadie deberá subestimar su juventud.

El noruego Nicolai Budkov Kjaer, en las Next Gen ATP Finals: tiene todos los golpes Francois Nel - Getty Images Europe

Entrenado por su padre, Alexander Kjaer (tienen un ida y vuelta muy respetuoso dentro del court) y preparado físicamente por un español, Carlos Valle, Budkov Kjaer es sanguíneo y suele estar enfocado en sus objetivos dentro del court. Esta temporada obtuvo cuatro títulos del Challenger Tour, en superficie dura y polvo de ladrillo: en Glasgow, Tampere, Astana y Mouilleron le Captif (Francia). En las recientes Next Gen ATP Finals, donde se transformó en el segundo noruego en jugar el torneo (el primero fue Casper Ruud), llegó hasta las semifinales.

“Durante la última pretemporada hablé mucho con mis entrenadores sobre mi buen estado físico. Cuanto más largo sea el punto, mejor para mí”, confió el noruego, que tiene a Ruud como un referente, una suerte de “hermano mayor”. Se dio el gusto de entrenarse con el italiano Sinner en Viena y, allí, el entrenador del actual número 2 del mundo, Darren Cahill, lo impulsó a seguir de la misma manera: “Me dijo que ve en mí un gran potencial y que tengo una derecha muy potente, la cual puede convertirse en un martillo si sigo trabajando con paciencia. Estoy acostumbrado a entrenar con los mejores, pero no a enfrentarme a ellos en el ATP Tour y quiero que eso cambie ya, desde 2026″.

Lilli Tagger, 17 años, 159°

La austríaca nacida en Lienz comenzó la temporada ubicada en el puesto 776° del ranking WTA, pero doce meses después se acomodó en el top 155, un crecimiento fantástico. Logró su primer título profesional en marzo -en el W35 de Terrassa- y sumó dos títulos de nivel W75 antes de finalizar el año, todo eso mientras dejaba su huella en el circuito junior, categoría en la que se despidió en junio pasado ganando, en la terre battue de París, Roland Garros. Fue la primera jugadora austriaca en ganar un título individual junior de Roland Garros y no perdió un set en sus seis partidos en el Bois de Boulogne.

La celebración de Lilli Tagger al ganar Roland Garros junior, en el court Simonne Mathieu Tim Clayton - Corbis Sport

De 1.85m, diestra y con el golpe más elegante del tenis, el revés a una mano (algo inusual en el circuito), Tagger posee mucha clase. Vaya casualidad (o no): su entrenadora desde octubre de 2023, la excampeona italiana del Abierto de Francia, Francesca Schiavone, también golpeaba el revés a una mano. La europea perfeccionó su revés durante los últimos cinco años, tras ganarle una apuesta a su antiguo coach para cambiarlo -y dejar el de dos manos- si lograba un torneo local Sub 12. Sinner y Sabalenka son sus modelos a seguir en el tour. Se la nota convencida, enérgica y con actitud ganadora. En octubre pasado alcanzó su primera final WTA: fue en el Jiangxi Open, un torneo chino de categoría 250 y perdió en la definición ante la rusa Anna Blinkova.

“Lilli es disciplinada y está dedicada a trabajar todos los días. Se centra constantemente en mejorar. También se divierte en la cancha y disfruta, a pesar del trabajo intenso y exigente que realiza día a día”, apuntó Schiavone. “En los deportes en general, también me gusta mucho esquiar, así que lo veo un poco”, contó Tagger. Pero es en el tenis donde añora seguir escribiendo capítulos destacados. Tiene todo para seguir haciéndolo en 2026.

Adolfo Vallejo, 21 años, 144°

Diestro, de 1.85m y revés de dos manos, el paraguayo Vallejo es uno de los tenistas sudamericanos más destacados de la nueva generación que batalla en los Challengers y se ilusiona con saltar al ATP Tour. Entrenado por el argentino Andrés Schneiter, Vallejo despierta el interés de un país que es apasionado por el fútbol y que no latía tanto con el tenis desde los tiempos de Víctor Pecci, finalista de Roland Garros 1979. Ramón Delgado, otro tenista paraguayo destacado (52° en 1999), también entrenó durante un tiempo a Vallejo.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo logró construir su mejor temporada y buscará llegar al top 100 Graham Denholm - Getty Images AsiaPac

Como junior fue número 1 en 2022 (y semifinalista en Australia y el US Open). Su jugador favorito fue, durante muchos años, el escocés Andy Murray. Tiene el sostén de su familia y tuvo sponsors que lo acompañaran. Esta temporada fue la más valiosa de su joven trayectoria: ganó tres títulos M25 (ex Futures) y dos Challengers, en Curitiba y Guayaquil, ambos sobre polvo de ladrillo. Hace daño cuando castiga la pelota de drive y, si bien lo sigue perfeccionando, el servicio suele ser cómplice de sus éxitos. Inició el año como 233° y terminó siendo 144°: no le alcanzó para entrar directamente en Australia, pero jugará la qualy.

En 2021 obtuvo el Orange Bowl, prestigioso torneo de menores, en Sub 18. Representante de Paraguay en la Copa Davis y haciendo base en Buenos Aires durante muchos días del año, Vallejo tiene un objetivo: ingresar en el top 100. Hoy, ese puesto lo tiene a 216 puntos (Shintaro Mochizuki, de Japón, es el número cien), un desafío que, de seguir así, alcanzará sin sobresaltos.