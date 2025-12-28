United Cup 2026: grupos, fechas, horarios y todo lo que hay que saber

La temporada 2026 del tenis internacional comenzará los primeros días de enero con la United Cup en Sydney y Perth, Australia. Se trata de un certamen mixto que no reparte puntos para el ranking ATP y WTA pero sí un jugoso premio económico (US$ 11.806.190 en total) y la posibilidad de entrenar y competir en instalaciones de primer nivel con miras a la inminente gira australiana, que desembocará en el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open el 18 de enero.

El campeonato tendrá lugar entre el 2 y 11 de enero y en la Argentina los partidos se podrán ver por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. Los encuentros comenzarán a las 23 del día anterior al previsto en el cronograma de la nación oceánica por la diferencia en el uso horario (+11 en Australia), por lo que el evento iniciará para nuestro país el 1° de enero; y los partidos se extenderán en cada cronograma hasta casi el mediodía de la jornada siguiente.

Sebastián Báez y Solana Sierra liderarán al equipo argentino en la United Cup, en Australia

Del certamen participarán 18 países divididos en seis grupos de tres integrantes cada uno. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una ronda. Las series serán con un partido masculino, otro femenino y un tercero de dobles mixto.

El líder de cada zona avanzará a los cuartos de final con a los mejores segundos de Perth y Sydney. Deste entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Grupos de la United Cup

Perth

Grupo A: Estados Unidos, España y Argentina.

Estados Unidos, España y Argentina. Grupo C: Italia, Francia y Suiza.

Italia, Francia y Suiza. Grupo E: Gran Bretaña, Grecia y Japón.

Sídney

Grupo B: Canadá, Bélgica y China.

Canadá, Bélgica y China. Grupo D: Australia, República Checa y Noruega.

Australia, República Checa y Noruega. Grupo F: Alemania, Polonia y Países Bajos.

La selección nacional conforma el grupo A junto Estados Unidos y España. Sus tenistas titulares serán Sebastián Báez y Solana Sierra mientras que también conformarán el equipo Marco Trungelliti (129°) y el doblista Guido Andreozzi (32° de la especialidad) más las jugadoras María Lourdes Carlé (152°) y Nicole Fossa Huergo (105° en dobles).

Capitaneado por Sebastián Gutiérrez porque se acostumbra a que el entrenador del combinado sea el preparados del single 1 masculino, la albiceleste tiene una zona compleja ante dos países con mucho poderío. Contra los españoles debutará el primer día de actividad y Baez chocará con Jaume Munar, 36° del mundo, mientras que Sierra lo hará ante Jessica Bouzas Maneiro (41°). Vs. los estadounidenses, campeones defensores de la corona y candidatos a repetirla, los escollos serán Taylor Fritz (6° del mundo) y Coco Gauff (3° de la WTA).

Coco Gauff es la tenista mejor rankeada en la WTA que tendrá la United Cup Frank Franklin II - AP

Fritz y Gauff no son las únicas figuras que dirán presente en la United Cup. Alemania, contará con el número 3 del mundo, Alexander Zverev, y la debutante Eva Lys. Además, otros jugadores destacados que competirán serán Iga Swiatek y Hubert Hurkacz por Polonia; Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari por Grecia; Jasmine Paolini y Flavio Cobolli en Italia; Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko por Canadá; Emma Raducanu por Gran Bretaña, Naomi Osaka por Japón, Alex de Miñaur por Australia y Casper Ruud por Noruega.

Campeones de la United Cup