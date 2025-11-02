Jannik Sinner conquistó París, vuelve al número 1 y habrá batalla palmo a palmo con Carlos Alcaraz

Implacable, Jannik Sinner no dio lugar a sorpresas. El italiano conquistó este domingo su primer Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, un triunfo que lo catapultó de regreso, al menos por unos días, al trono del tenis mundial.

El nacido en San Candido se impuso por 6-4 y 7-6 (7-4) en una hora y 52 minutos al número 10 del mundo, y así se adjudicó el 23er título de su carrera, sin ceder sets a lo largo de la semana, y el quinto en 2025, después de sus victorias en el Abierto de Australia, Wimbledon, Beijing y Viena.

Sinner, de 24 años, vuelve este lunes a liderar la clasificación semanal de la ATP, menos de dos meses después de haber cedido el primer puesto a su gran rival, Carlos Alcaraz. Eliminado en su debut en la capital francesa, el español de todos modos sigue estando mejor posicionado que Sinner para terminar el año el número 1 de la clasificación mundial.

Sinner conquistó París por primera vez (AP Photo/Christophe Ena) Christophe Ena - AP

En concreto, este lunes el italiano aparecerá al tope con 11.500 puntos en su haber, seguido por Alcaraz a 250 unidades (11.250). Ambos sólo tienen por delante las ATP Finals en Turín (9-16 de noviembre), torneo que tiene al italiano como campeón vigente, y por lo tanto con la obligación de revalidar 1500 puntos. Para tener en cuenta: cada triunfo en fase de grupos del ex Masters suma 200 puntos; una victoria en semifinales agrega 400, y el vencedor de la final suma otros 500.

Entonces, para que Sinner termine el año como número 1, tiene que suceder alguna de estas tres opciones:

Ser campeón invicto y que Alcaraz no llegue a la final ni gane sus tres partidos de la fase de grupos

Ser campeón, pero con la posibilidad de perder un partido en la fase de grupos y que Alcaraz no gane dos encuentros en Turín

Ser campeón, aun perdiendo dos partidos en la fase de grupos, pero Alcaraz no debe sumar ningún punto (perder sus tres partidos)

Sinner sumó 1000 en París que le permiten volver al número 1 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) JULIEN DE ROSA - AFP

Del otro lado, estas son las variables necesarias para que Alcaraz culmine al tope del ranking:

Sinner no debe ganar el título

Alcaraz tiene que ganar los 3 partidos de la fase de grupos

Debe llegar a la final después de ganar uno o dos partidos de la fase de grupos

Ganar dos partidos, pero que Sinner no sea campeón invicto

Ganar un partido en la fase de grupos y que Sinner gana el título, pero perdiendo dos partidos

Por lo pronto, Sinner es el primer italiano que levanta el Árbol de Fanti, como se conoce al tradicional trofeo que recibe el vencedor del Masters 1000 parisino, detrás del alemán Alexander Zverev, campeón el año pasado y al que el flamante número 1 aplastó en las semifinales.

Con un invicto de 26 partidos en canchas duras y bajo techo, Sinner llega en gran forma al cierre de una temporada con altibajos, brillante por sus títulos en Australia y en Wimbledon, pero al mismo tiempo también oscura por la suspensión de tres meses que purgó luego de dos positivos de clostebol.

El saludo entre Sinner y Felix Auger-Aliassime; el canadiense se quedó con las ganas de celebrar lo que hubiera sido su mejor título (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) JULIEN DE ROSA - AFP

En el primer Open que se juega en La Défense Arena, luego de 40 años en Bercy, el italiano selló su mejor campaña en este torneo, donde no había ido más allá de los octavos de final en 2023. El domingo, Sinner terminó el torneo como lo empezó, de manera dominante, imponiendo un ritmo infernal al canadiense de 25 años con una rotura de servicio de entrada. Obligado desde el arranque a asumir más riesgos, Auger-Aliassime ofreció fuerte resistencia, y consiguió llevar el segundo set al tie-break merced a una defensa heroica y a sus potentes servicios. Pero Sinner fue una muralla en el desempate y sentenció la final en su primer match-point, con un revés paralelo ganador. En las estadísticas, quedó claro que el italiano estuvo intratable con el saque (no concedió break-points y ganó el 91% de sus primeros servicios); el balance también mostró 21 aciertos y 27 errores no forzados del canadiense, y un acumulado de 25 winners y 15 fallos para el italiano.

La derecha de Sinner, una garantía de efectividad (AP Photo/Christophe Ena) Christophe Ena - AP

“Es algo enorme, honestamente. Fue una final muy intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego. Estoy muy contento, los últimos meses han sido increíbles. Intentamos mejorar y conseguir este resultado me hace muy feliz. Ha sido un año fantástico, pase lo que pase en Turín”, expresó Sinner.

Del otro lado, Auger-Aliassime remarcó: “Cuando todo terminó, sólo me queda aceptar que podría haber tenido un mejor arranque de partido, no cometer tantos errores, algo que no se puede permitir ante un rival del nivel de Jannik. Él es muy bueno en todos los aspectos, saca realmente bien, su pelota viene con mucha fuerza, está siempre bien colocado cuando devuelve o defiende, tiene un equilibrio perfecto. Pero, en mi balance, ha sido una semana divertida, muy positiva, con un gran nivel de tenis”.

El resumen de la final

Auger-Aliassime o Musetti, al Finals

Después de caer en Madrid el año pasado, Auger-Aliassime sufrió su segunda derrota en la final de un Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito masculino después de los cuatro Grand Slams. Su avance en París le permite no obstante adelantar por 160 puntos al italiano Lorenzo Musetti en la octava y última plaza clasificatoria para la cita de Turín.

Para superar en la última curva del calendario al canadiense, Musetti tiene que hacer un gran papel en el ATP 250 de Atenas que empieza este lunes, donde puede sumar hasta 250 puntos. Auger-Aliassime tenía previsto jugar el ATP 250 de Metz, que tambien empieza el lunes, pero el domingo anunció su renuncia al mismo. “No voy a cometer los mismos errores del pasado. Mi prioridad con el físico y la salud, por encima de una clasificación. Si consigo clasificarme (al Masters), estupendo. Si no, Lorenzo (Musetti) se habrá merecido su plaza”, apuntó el canadiense.