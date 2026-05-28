Los Cerúndolo, Juan Manuel y Francisco, los mosqueteros argentinos de un día soñado en Roland Garros

“Qué locura. No puedo creerlo”. Alejandro Cerúndolo, el Toto, extenista profesional que estuvo entre los mejores 310 del mundo en 1982, curtido entrenador, todavía tiene palpitaciones frente a la TV y a la notebook cuando hace un posteo en Instagram. Papá de Francisco y Juan Manuel, vivió a dos pantallas un día mágico e inolvidable, pero desde el living del departamento familiar, en la ciudad, a pocas cuadras del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Con temor a los aviones, no acompaña a sus hijos tenistas a los torneos en el exterior. Sí lo hace María Luz Rodríguez, mamá de Fran y Juanma, también de Coni, la hermana del medio, que eligió el hockey sobre césped. Ella sí está en París.

Más allá de las dificultades físicas de Sinner, Juan Manuel Cerúndolo jugó un partido muy serio en París y avanzó a la tercera ronda al ganar un partido histórico ALAIN JOCARD - AFP

Ya había pasado que Fran y Juanma ganaran partidos el mismo día, en el mismo torneo. Pero nunca con el valor de lo sucedido este jueves en Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams. Los Cerúndolo subieron el apellido a lo más alto de la Torre Eiffel, con letras de molde. Primero fue Juan Manuel, de 24 años, 56° del ranking, rompiendo con todos los pronósticos, impactando y aprovechándose de las dificultades físicas del italiano Jannik Sinner, para dar vuelta una historia que lucía irremontable y vencerlo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en tres horas y 36 minutos. Se sacudió el torneo y el Philippe-Chatrier. Fue el primer triunfo de un tenista argentino a un líder del ranking ATP Tour después de 2820 días (Juan Martín del Potro a Rafa Nadal, en el US Open 2018).

"Mañana tranquila! Vamos chicos!!!", escribió el Toto Cerúndolo, que miró los partidos de sus hijos, Francisco y Juan Manuel, que jugaron (y ganaron) en simultaneo en París

A varios metros de la cancha central, en el Simonne-Mathieu, el artístico court que se encumbra entre los invernaderos del botánico, Francisco, de 27 años, 26° del mundo, revirtió un partido de inicio espinoso, se acomodó tras expulsar la furia a los cuatro vientos y superó al francés Hugo Gaston (118°; que había eliminado en la primera ronda a Gael Monfils, en el último match de la Pantera en Roland Garros) por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1. Fran se enteró en la cancha, durante el cuarto set, que su hermano le estaba ganando a Sinner: cada vez que buscaba la toalla, alguien del público le actualizaba el score, pero contó que trataba de no pensar en ello. En un Abierto francés más abierto que (casi) nunca, sin los dos primeros del ranking (Carlos Alcaraz, último campeón, se ausentó por una lesión en la muñeca derecha), los Cerúndolo ya están en la tercera rueda. Francisco, 25° cabeza de serie, que se enfrentará con Zachary Svajda (EE.UU.; 85°), jugará esa instancia por sexta vez en un Grand Slam. Juanma, que se medirá con el español Martín Landaluce (69°), lo hará por primera vez en un major. Ya se aseguraron un premio de 187.000 euros.

Francisco Cerúndolo venció al francés Hugo Gaston y avanzó a la tercera ronda en París THOMAS SAMSON - AFP

“Es un día impresionante para la familia. Estamos súper contentos. Es el cumpleaños de mi prima, que me vino a alentar acá. Sé que Fran se enteró de mi resultado en la cancha, iba estando al tanto. Me imagino que no entendería nada porque mi familia estaba viendo mi partido, él vería que no llegaban a la tribuna de él y pensaría ‘¿qué está pasando que no vienen?’”, sonrió Juan Manuel, en París, ante un puñado de periodistas argentinos. Vaya curiosidad: es entrenado por Sebastián Prieto, el exdoblista que también era el coach de Del Potro en aquel último triunfo nacional ante un número 1 ATP. El zurdo es el primer tenista hombre en eliminar al cabeza de serie número uno en la terre battue del Bois de Boulogne antes de la tercera ronda desde 2000, cuando el eslovaco Karol Kucera superó a Andre Agassi en el segundo desafío.

“Es un día espectacular para toda la familia. Mejor no se pudo haber dado”, apuntó Francisco, acompañado en Roland Garros por el uruguayo Pablo Cuevas (su otro coach es Nicolás Pastor). “Antes del partido, Juanma me preguntó algunas cosas sobre cómo jugaba (Sinner), más allá de que lo había visto mil veces por la televisión. Pasa que yo jugué varias veces, entrené y le dije algunas cosas. Le dije que se anime, que más allá de que era el número 1 del mundo, iba a tener alguna oportunidad. Era una oportunidad única jugar contra el número 1 y en la cancha central de Roland Garros. Tuvo mérito de seguir jugando y haciendo su trabajo, pese a las molestias (de Sinner). Al ser un deporte tan individual, poder compartir las alegrías con tu hermano y con la familia, es buenísimo, nos llena de orgullo”, añadió Francisco, que el año pasado se había despedido de Roland Garros en la primera rueda. Ahora va por más.

El saludo entre Sinner y Juan Manuel Cerúndolo tras la segunda ronda de Roland Garros, ganada por el argentino Wu Huiwo - XinHua

Juan Manuel estuvo al borde del KO: 5-1 abajo en el tercer set, tras haber perdido los dos primeros parciales. “No me minimizo, para nada. La hice muy bien, pero soy realista, sé que él estuvo 6-3, 6-2, 5-1 y era un game y me iba para casa. No lo voy a negar. Mi parte la hice muy bien. Luché muy bien desde el punto uno hasta el último. Pero estaba luchando por hacer tres games por set, porque estaba muy difícil, él muy arriba comparado con mi nivel. Pero me mantuve muy firme mentalmente y sostuve mi nivel en el quinto set”, describió Juanma, el Hannibal Lecter del tenis que “les come el cerebro a los rivales”, como describió, sonriente, su papá, Toto, haciendo una simpática comparación con el personaje de ficción creado por el novelista Thomas Harris.

Sin gritar ni romper raquetas, sin perder la línea incluso cuando una lesión (un sobrehueso en la cadera) interrumpió su crecimiento, Juan Manuel dio una clase de paciencia y oportunismo en París. “Yo no soy de festejar mucho, no es mi estilo gritar o hacer gestos, no me siento cómodo en ese aspecto, soy introvertido, me gusta guardarme las cosas para adentro y me gusta festejar a puertas cerradas. Tengo mucho respeto por él (por Sinner), es buena persona, saluda correctamente”, dijo Juan Manuel, a quien no lo afectó la ola de calor que sí parece haber golpeado al italiano. En 2014, durante una gira europea, Juan Manuel (junto con Thiago Tirante y Luciano Benincasa) visitaron el complejo de Roland Garros, incluso pelotearon en una de las canchas auxiliares y alimentaron sus sueños. Este jueves, una de esas fantasías se cumplió para Juanma.

Lo mejor de Cerúndolo vs. Sinner