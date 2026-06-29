Jannik Sinner debutó en Wimbledon con un triunfo accidentado: caída y sangre en la zapatilla

Jannik Sinner, el número 1 del circuito tenístico, volvió a competir después de su sorpresiva despedida en la segunda ronda de Roland Garros, frente a Juan Manuel Cerúndolo, hace un mes. En Wimbledon, en el tercer grande de la temporada, donde defiende el título, venció al serbio Miomir Kecmanovic (50°) y avanzó a la segunda ronda. Pero lo hizo superando distintos obstáculos inesperados. Por lo pronto, triunfó en cinco sets: 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-2 y 6-3.

Jannik Sinner debutó en Wimbledon y venció a Miomir Kecmanovic en cinco sets, en un partido accidentado GLYN KIRK - AFP

Pero, después, padeció varias situaciones. Su imprecisión: cometió 52 errores no forzados; demasiados para un jugador de su categoría. Luego, asustó a todos al resbalarse sobre el traicionero césped de las primeras jornadas y doblarse las rodillas, sobre todo la izquierda. Se hizo un gran silencio en el court central. Pero se puso de pie, evitó la necesidad de una pausa médica y siguió jugando, pero en ese momento alarmó a todos los que estaban viendo el partido, sobre todo por la manera abrupta en la que cayó y quedó tocándose la zona de la cadera.

La terrible caída que sufrió Sinner

Y, después, las cámaras tomaron su pie derecho lleno de sangre. La mancha se vio, naturalmente, porque llevaba calzado blanco, como obligan en el All England. Pero luego del partido fue el propio Sinner el que le restó importancia y contó que se había lastimado una uña. “Estoy bien. Sólo parece mucho peor de lo que es. En realidad, estoy muy sorprendido de que me dejaran seguir jugando porque… todo blanco, se convirtió en un poco rojo (sonrió). Es solo una uña", apuntó.

"I'm surprised they let me keep playing. All white turned into a little red." 🩸



Jannik Sinner's bloody shoe wasn't going to stop him today. 😅 #Wimbledon pic.twitter.com/ZrlA7I2geY — Tennis Channel (@TennisChannel) June 29, 2026

Y contó por qué no quiso cambiarse el calzado en medio del partido: “No quería molestar a Miomir. Creo que ambos teníamos un buen ritmo. Fue un gran partido de los dos. No quería quitar tiempo. Todo bien”. Y añadió sobre el partido: “Al principio estaba un poco nervioso. No jugué mi mejor partido, pero intenté meterme en el juego. Era mi primer partido oficial en césped del año. Estoy contento de haberlo dado la vuelta. El tercer set fue muy difícil de asimilar”.

Tras superar una dura prueba inicial, con el exfutbolista británico David Beckham entre los espectadores del palco real, Sinner se clasificó para la segunda ronda de Wimbledon, donde se enfrentará con el portugués Nuno Borges (48°), que venció al estadounidense Tristan Boyer por 6-3, 7-5 y 7-5.