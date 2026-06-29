Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Jannik Sinner debutó en Wimbledon con un triunfo accidentado: caída y sangre en la zapatilla
El italiano, número 1 del mundo, volvió a competir tras la eliminación en Roland Garros ante Juanma Cerúndolo y sufrió más de lo esperado
- 3 minutos de lectura'
Jannik Sinner, el número 1 del circuito tenístico, volvió a competir después de su sorpresiva despedida en la segunda ronda de Roland Garros, frente a Juan Manuel Cerúndolo, hace un mes. En Wimbledon, en el tercer grande de la temporada, donde defiende el título, venció al serbio Miomir Kecmanovic (50°) y avanzó a la segunda ronda. Pero lo hizo superando distintos obstáculos inesperados. Por lo pronto, triunfó en cinco sets: 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-2 y 6-3.
Pero, después, padeció varias situaciones. Su imprecisión: cometió 52 errores no forzados; demasiados para un jugador de su categoría. Luego, asustó a todos al resbalarse sobre el traicionero césped de las primeras jornadas y doblarse las rodillas, sobre todo la izquierda. Se hizo un gran silencio en el court central. Pero se puso de pie, evitó la necesidad de una pausa médica y siguió jugando, pero en ese momento alarmó a todos los que estaban viendo el partido, sobre todo por la manera abrupta en la que cayó y quedó tocándose la zona de la cadera.
La terrible caída que sufrió Sinner
Y, después, las cámaras tomaron su pie derecho lleno de sangre. La mancha se vio, naturalmente, porque llevaba calzado blanco, como obligan en el All England. Pero luego del partido fue el propio Sinner el que le restó importancia y contó que se había lastimado una uña. “Estoy bien. Sólo parece mucho peor de lo que es. En realidad, estoy muy sorprendido de que me dejaran seguir jugando porque… todo blanco, se convirtió en un poco rojo (sonrió). Es solo una uña", apuntó.
"I'm surprised they let me keep playing. All white turned into a little red." 🩸— Tennis Channel (@TennisChannel) June 29, 2026
Jannik Sinner's bloody shoe wasn't going to stop him today. 😅 #Wimbledon pic.twitter.com/ZrlA7I2geY
Y contó por qué no quiso cambiarse el calzado en medio del partido: “No quería molestar a Miomir. Creo que ambos teníamos un buen ritmo. Fue un gran partido de los dos. No quería quitar tiempo. Todo bien”. Y añadió sobre el partido: “Al principio estaba un poco nervioso. No jugué mi mejor partido, pero intenté meterme en el juego. Era mi primer partido oficial en césped del año. Estoy contento de haberlo dado la vuelta. El tercer set fue muy difícil de asimilar”.
Tras superar una dura prueba inicial, con el exfutbolista británico David Beckham entre los espectadores del palco real, Sinner se clasificó para la segunda ronda de Wimbledon, donde se enfrentará con el portugués Nuno Borges (48°), que venció al estadounidense Tristan Boyer por 6-3, 7-5 y 7-5.
Otras noticias de Wimbledon
Presidenta del club de fans oficial. Vive en Belgrado, habla con Djokovic en español y lidera a sus fans: “Los serbios y nosotros somos muy parecidos”
También se golpeó Sinner. Un argentino se lesionó en el césped de Wimbledon: se retiró cuando tenía encaminado el triunfo
Wimbledon 2026. The Queue: la tradicional fila de Wimbledon que no admite apps ni IA
- 1
¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
- 2
El Alpine traiciona a Colapinto en la largada: de puntuar en Barcelona a complicarse en Austria
- 3
Lionel Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire
- 4
Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026