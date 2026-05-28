Juan Manuel Cerúndolo venció a Jannik Sinner, número 1 del mundo, y consumó en Roland Garros el mejor triunfo de su carrera

Juan Manuel Cerúndolo logró la victoria más importante de su carrera: el argentino de 24 años derrotó en cinco sets al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, en la segunda ronda de Roland Garros. La victoria se consumó por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en tres horas y 36 minutos, luego de que el partido tuviera un vuelco notable cuando Sinner empezó a sentirse mal a poco de llevarse el tercer parcial. Cerúndolo lo aprovechó y desplegó su mejor versión para hacer historia en el court central del estadio. El último argentino en vencer a un número 1 del mundo había sido Juan Martín del Potro, cuando en el US Open de 2018 venció a Rafael Nadal, en semifinales.

Es la primera vez que el menor de los Cerúndolo logra pasar a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam, justo cuando al mismo tiempo su hermano Francisco jugaba a unos metros de allí frente el francés Hugo Gaston. Tras el triunfo, Cerúndolo habló en el estadio para todo el público presente. Primero fue consultado por su rival, que no la pasó bien en la segunda parte del partido: “Es muy difícil para él, no podía ganar más de tres games por sets, me siento mal por él, tuve suerte, él merecía ganar el partido, no sé bien qué le pasaba, si eran calambres o qué. Espero que se recupere pronto”.

Con respecto a lo que se le viene en la tercera ronda, se mostró muy optimista: “Sí, seguro, estoy muy feliz, voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie, espero estar listo para el próximo partido”. Por último, bromeó con que su hermano está jugando frente al local Hugo Gastón en el mismo momento: “Que me perdonen los franceses, pero espero que gane mi hermano, está toda mi familia aquí”.

Sinner no tuvo inconvenientes en llevarse los dos primeros sets en el Court Philippe Chatrier, con un juego consistente y de alto nivel. El tercer parcial lo empezó de la misma forma: lo ganaba 5 a 2, pudo sellar el partido, pero a partir de allí, todo cambió.

Jannik Sinner no se sentía bien desde el cierre del tercer set, que lo tenía casi ganado; Cerúndolo lo aprovechó y se llevó el duelo de segunda ronda ALAIN JOCARD - AFP

El número 1 del mundo empezó sentirse mareado y a partir de ese momento perdió 11 puntos consecutivos. Cerúndolo achicó la distancia en el resultado y se puso 5-4. En ese momento, el italiano se apoyó contra un cartel en un costado de la cancha. Empezó a estirar su cuerpo y la jueza de silla se acercó para ver cómo estaba.

Luego de una charla, fue a su banco de descanso y se acercó el médico a atenderlo. Luego se dirigió al vestuario. Esa descompensación probablemente estaba relacionada con el calor agobiante en ese momento de la tarde parisina: hacía más de 33 grados, que sobre el polvo de ladrillo todavía se sienten más.

🥵😱 SORPRESA Y PREOCUPACIÓN PARA SINNER.



El italiano detuvo el juego en el 5-4 por aparentes calambres y mareos por el calor intenso de #RolandGarros.



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Luego de unos minutos, el italiano volvió a la cancha. En principio, parecía que estaba un poco más fresco y renovado. Pero el argentino aprovechó que Sinner no estaba bien y fue para adelante. Se llevó ese tercer set por 7-5. En el cuarto set continuó con la estrategia de hacer correr a su rival, que seguía visiblemente mal, incluso elongando su posterior y casi sin correr en algunos momentos. El argentino lo ganó por 6-1.

En el quinto parcial, el tenista porteño se mantuvo concentrado y firme, con la posibilidad certera de lograr un impacto impresionante. Nunca se desenfocó de su juego ante un Sinner que en ningún momento volvió a sentirse pleno. De ese modo, el número 55 del ranking ATP se quedó con el set por 6-1 y con el partido que le permite avanzar a la tercera ronda de Roland Garros.

Lo que logró Cerúndolo, a pesar de que Sinner no estuvo en su mejor versión física, fue histórico. Le quitó un invicto de 30 partidos: el número 1 no perdía desde los cuartos de final de Doha, el 16 de febrero ante Jakub Mensik. Además, el italiano ganó todos los M1000 del año y no tenía derrotas en polvo de ladrillo. Hilvanaba los títulos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.