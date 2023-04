Jannik Sinner frenó a Carlos Alcaraz, llegó a la final del Miami Open y ganó un punto inolvidable, para ver una y mil veces

escuchar

Son los protagonistas del duelo que pide pista. El relevo del Big 3. El nuevo superclásico del tenis. Talento inconmensurable de ambos lados. El español Carlos Alcaraz, 19 años, número 1 del mundo, el heredero lógico de Rafael Nadal y una combinación del propio Rafa y de Roger Federer. Con 8 torneos ganados, incluido un Grand Slam: el US Open 2022. Del otro lado, el italiano Jannik Sinner, con 21 años, 11 del ranking, aunque ya fue top ten (9°, en noviembre de 2021), y ganador de 7 títulos en el circuito.

¿Qué mejor programa para los amantes del buen tenis que una noche de semifinal en el Miami Open, uno de los torneos más relevantes del circuito luego de los Grand Slam? Alcaraz, que parecía ya plenamente recuperado de sus problemas físicos que lo aquejaron luego de ganar en Flushing Meadows y en pleno ascenso en cuanto a su nivel, llegó a las semifinales sin ceder sets. Igual que en Indian Wells. Deslumbrando por su potencia, velocidad y creatividad. Un camino similar al que hizo Sinner, con un tenis por momentos brillante.

Jannik Sinner pudo con Alcaraz e igualó el historial con el español: ahora tienen tres victorias cada uno Wilfredo Lee - AP

Fue victoria para Sinner por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-2, para igualar el historial entre ambos: ahora están 3-3. Fue un partido excitante. Como muchos de los puntos que disputaron estas dos gemas del tenis internacional. De estar manera, el italiano, que este año se impuso en el ATP 250 de Montpellier, cuenta con un registro de 21 triunfos y 4 derrotas. Para Alcaraz, con un registro de 18-2, fue el segundo traspié en 2023. El otro fue con el británico Cameron Norrie en la final del ATP 500 de Río. Después, se consagró en el ATP 250 de Buenos Aires y en el Masters 1000 de Indian Wells.

Un partido, el semifinal, con un Alcaraz que volvió de un 1-4 y 15-30 para llevarse el primer set, y que parecía encaminado a hilvanar un nuevo éxito sin ceder sets. Pero empezaron a aparecer algunas molestias. Primero en un dedo de la mano derecha (fue atendido por el fisioterapeuta), y más tarde, ya en el comienzo del tercer set, en el muslo derecho. Incluso, se lo vio casi parado durante un par de games, cuando Sinner se colocó 2-0 arriba en el tercero. Con el español pegando casi sin desplazarse, buscando winners desesperadamente.

Carlos Alcaraz perdió su segundo partido del año Wilfredo Lee - AP

La molestia cedió un poco y pudo competir más de igual a igual, aunque no pudo evitar cometer 9 doble faltas. Pero Sinner (8 aces) ya había olido “sangre” y decidió ir por el triunfo que necesitaba. Había sido un duelo extraordinario. Para muestra, basta con una maravillosa exhibición de destreza y recursos en el séptimo juego del primer set. Obligando al público a ponerse de pie y aplaudir a rabiar. Con Sinner en ventaja por 4-2 y sacando 0-15, brindaron un punto inolvidable. Que parecía de uno, que pasaba a manos del otro. Todo a una velocidad increíble y con reacciones felinas. Una sucesión de tiros de alto vuelo resuelta con majestuosidad por Sinner. Para ver una y mil veces.

Jannik Sinner, puro talento Wilfredo Lee - AP

¿El punto del año?, se preguntaron muchos. Seguramente habrá decenas de ellos de acá a fines de 2023, pero ¿quién le resta mérito a esta joya vista en Miami?

Un puntazo entre Alcaraz y Sinner

Mientras tanto, el ruso Daniil Medvedev ya se había instalado en la final del Masters 1000 de Miami. Luego de su conquista en el US Open 2021, cuando frustró el intento del serbio Novak Djokovic de completar el Grand Slam en un mismo año, Medvedev no pudo volver a ganar en Estados Unidos. Ahora, se le abrió una puerta. Cuarto preclasificado, avanzó a la final al vencer a su compatriota y amigo Karen Khachanov por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-3 en 2h19m, en una jornada muy especial: justo cuando Wimbledon anunció que se permitirá el regreso de los jugadores rusos, con ciertas condiciones.

Daniil Medvedev ya jugó la final de Indian Wells y ahora buscará la revancha contra Alcaraz Jim Rassol - FR171669 AP

Como detalle del nivel que está teniendo Medvedev, vale con señalar que ganó 23 de sus últimos 24 partidos. Alcanzó su quinta definición consecutiva. ¿Su única derrota? En la final del Masters 1000 de Indian Wells, donde perdió estrepitosamente con Alcaraz por 6-3 y 6-2.

“Tengo que creer en mí mismo. Sé que soy capaz de ganar grandes torneos, que puedo jugar bien, ganarle a cualquiera. Carlos Alcaraz está en racha ahora, pero no puedes ganar 100 partidos seguidos. Puedes ganar tal vez 40 o 45, lo que Novak (Djokovic) hizo, pero al final alguien lo va a arruinar. Puede ser Sinner esta noche, bien puedo ser yo el domingo”. Finalmente fue Sinner, su rival de la final. Como detalle, se enfrentaron cinco veces y siempre se impuso el ruso. La más reciente fue en la semifinal de Indian Wells, por 7-6 (7/4) y 6-3.

La victoria de Medvedev

Rotterdam 🏆

Doha 🏆

Dubai 🏆

Indian Wells 🥈@MiamiOpen 👀



WHAT a match point as @DaniilMedwed prevails 7-6(5), 3-6, 6-3 past Khachanov for a 5️⃣th straight final!#MiamiOpen pic.twitter.com/cuNIls7k2Z — ATP Tour (@atptour) March 31, 2023

Sobre la posibilidad de jugar en Wimbledon, Medvedev sostuvo: “Estoy feliz de saberlo. Siempre he dicho que si puedo jugar Wimbledon, estaré muy contento de estar allí. Wimbledon es un torneo que me encanta. Es el único Grand Slam en el que aún no he llegado a cuartos de final. Y no puedo decir que odie el césped. Más bien me gusta. Así que tengo muchas ganas de hacerlo bien allí. Es un torneo hermoso y estoy feliz de tener la oportunidad de jugar este año”.

La final de mujeres

También el viernes, le checa Petra Kvitova (15ta preclasificada) derrotó a la rumana Sorana Cirstea por 7-5 y 6-3 en la segunda semifinal de mujeres. La checa se medirá este sábado con la kazaja Elena Rybakina en la final, desde las 14 de la Argentina (televisa ESPN en Star+), que se impuso a la estadounidense Jessica Pegula por 7-6 (7/3) y 6-4. Rybakina lleva 13 victorias seguidas, incluido el título en Indian Wells.

La decisión de Wimbledon y la polémica

El torneo de Wimbledon anunció este viernes que admitirá este año a tenistas rusos y bielorrusos bajo la designación de deportistas “neutrales” y con ciertas condiciones, recabando el apoyo del gobierno británico pero suscitando una airada reacción de las autoridades de Ucrania.

“La decisión de Wimbledon de permitir la participación de jugadores rusos y bielorrusos es inmoral”, fustigó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba. “¿Ha cesado Rusia su agresión o atrocidades? No, es sólo que Wimbledon decidió acomodar a esos dos cómplices criminales”, agregó, pidiendo “al gobierno del Reino Unido que deniegue las visas a sus jugadores”.

Daniil Medvedev y una postal en la cancha central de Miami Jim Rassol - FR171669 AP

En 2022, Wimbledon fue el único de los torneos de Grand Slam que prohibió la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia, siguiendo las directivas del gobierno británico debido a la invasión de Ucrania. Otros campeonatos -incluidos Roland Garros, el US Open y el Open de Australia- optaron por aceptar su presencia en calidad de “neutrales”, lo que este año también hará el mítico Grand Slam británico, anunció el All England Club precisando que habrá condiciones.

“Se prohibirán las expresiones de apoyo a la invasión rusa de Ucrania en varias formas y se prohibirá la participación de jugadores que reciban fondos de los estados ruso y/o bielorruso (incluido el patrocinio de empresas operadas o controladas por los estados)”, detalló. El ejecutivo británico mantiene que no se permita la participación de atletas que representen a estos dos países, pero respaldó la decisión de Wimbledon de que “los deportistas rusos y bielorrusos individuales y autofinanciados puedan competir en el Reino Unido, sujetos a respetar nuestra guía sobre neutralidad”, afirmó la ministra de Cultura y Deportes, Lucy Frazer.

Entre las consideraciones que pesaron en la decisión, “el año pasado hubo una reacción fuerte y muy decepcionante de algunos órganos rectores del tenis a la posición adoptada por el All England Club y la Lawn Tennis Association (LTA) con consecuencias que, de continuar, serían perjudiciales para los intereses de los jugadores, aficionados, el campeonato y el tenis británico”, precisaron los organizadores.

En 2022, la ATP y la WTA penalizaron al campeonato excluyéndolo de la distribución de puntos para la clasificación mundial y sus organizadores fueron multados, algo que según Frazer no debería haber ocurrido “por adoptar una posición de principios contra la agresión rusa”.

Daniil Medvedev está feliz de poder volver a Wimbledon Jim Rassol - FR171669 AP

Los organizadores de Wimbledon afirmaron considerar la “creciente importancia” del “alineamiento entre campeonatos de Grand Slam”. “Seguimos condenando totalmente la invasión ilegal por Rusia y mantenemos todo nuestro apoyo al pueblo de Ucrania”, afirmó el presidente del All England Club, Ian Hewitt, asegurando que esta fue “una decisión increíblemente difícil”.

La ATP y la WTA se declararon “complacidas” de que “todos los jugadores tengan la oportunidad de competir en los eventos de Wimbledon y LTA este verano”, una decisión “que protege la equidad del juego”. “Esta sigue siendo una situación extremadamente difícil y nos gustaría agradecer a Wimbledon y a la LTA por sus esfuerzos para alcanzar este resultado”, agregaron en un comunicado conjunto, reiterando su “condena inequívoca de la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Andrey Rublev, otra de las destacadas raquetas rusas que podrán volver a verse en el All England

Los tenistas rusos Daniil Medvedev y Andrei Rublev están entre las 10 primeras raquetas masculinas del mundo y su compatriota Daria Kasatkina ocupa el octavo lugar en la clasificación femenina. La número dos mundial femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, ganó el Abierto de Australia a principios de este año. El cambio de posición de Wimbledon tiene lugar tres días después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara la reincorporación de rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, bajo una bandera neutral y “a título individual”, siempre que no hayan apoyado activamente la guerra.

