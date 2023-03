Los 18 estadios para el Mundial 2030: la Conmebol, al ataque de organizar la máxima cita

escuchar

La Conmebol se siente en el mejor momento y está, literalmente, al ataque. Sintió como propia la victoria de la selección argentina en el Mundial de Qatar y le rindió un homenaje en la antesala de los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana a la altura de las circunstancias. Fue conmovedor. Al parecer, no tiene números en rojo y apuesta al crecimiento de los torneos sudamericanos. Toma nota de la posibilidad, cada día más concreta, de realizar el Mundial Sub 20 en nuestro país y, en las últimas horas, le dio un empuje decisivo a la posibilidad de que América del Sur organice el Mundial 2030, a 100 años de Uruguay 1930. Tiene argumentos sólidos de que puede darse. “Cree en grande”, es la consigna.

En el 76° Congreso Ordinario, prácticamente no se habló de otro asunto más relevante. Según se supo, la FIFA aprobará los reglamentos de la candidatura durante la primera parte del año y la elección final se haría durante 2024. Será una suerte de “continuidad” del próximo Mundial, que albergarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026, en una situación inédita, que contará con 48 selecciones que disputarán 104 encuentros.

La imagen de los tres organizadores del Mundial 2026: Canadá, México y Estados Unidos

En un principio, la Conmebol pensó en un Mundial compartido entre la Argentina y Uruguay , subcampeón y campeón de la primera copa. Con el transcurrir del tiempo, entendió que una organización conjunta, con otros dos países, podría darle una fortaleza mayor a la elección. Sobre todo, bajo la misma consigna del próximo Mundial. Paraguay y Chile son los otros actores.

Bajo la consigna “Juntos por el Mundial Centenario”, se dio el puntapié. Y se conocieron las hipótesis de las sedes primarias: la Argentina lleva la delantera con siete estadios, Paraguay suma cinco escenarios (uno “fantasma”, ya que se proyecta su construcción, para unos 60.000 espectadores), Uruguay y Chile, tres cada uno. Es un primer dibujo, todavía no está la decisión definitiva. Es curioso el caso de Avellaneda: están propuestos los dos estadios, el de Independiente y el de Racing.

Gianni Infantino, de la FIFA y Alejandro Domínguez, de la Conmebol

La Conmebol, al mismo tiempo, luego de años de sospechas y números en rojo, asegura que atraviesa un excelente momento. Aseguró que el 92% de los egresos del año, unos 461 millones de dólares, serán destinados al fútbol profesional y se advirtió que la “sólida posición financiera” permitió planificar una inversión de 54 millones de dólares en “activos”. El estadio que se planea construir será sobre las instalaciones del modesto club General Díaz, próximo a la Conmebol. El remate se realizó el 26 de agosto del 2022 y la Conmebol obtuvo el premio. “Se evitó que un bien destinado a la práctica del fútbol se pierda para su uso en cualquier otra industria. Conmebol se adjudicó el inmueble en la suma de 25.100 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente 3 millones, 700.000 dólares”, se dijo.

Con la necesidad de conseguir el Mundial 2030, Alejandro Domínguez, el presidente de la entidad, le habló directamente a Gianni Infantino, presente en la reunión. “Presidente Infantino, quiero apelar a proponerte a encontrar juntos un camino para celebrar los 100 años. No es la Copa del 2030, esta es la Copa Centenario. La vida te dio la oportunidad y la suerte que seas vos el presidente. Que la FIFA, que el fútbol, nosotros, no cometamos el error de los Juegos Olímpicos que no se fueron a Atenas en 1996. Tenemos un momento histórico, si nos juntamos tenemos la oportunidad que FIFA se luzca. Queremos que cuentes con nosotros. Queremos el Mundial porque tenemos que honrar la memoria. Nos estamos preparando y vamos a estar listos”, comentó, cada día más suelto en las manifestaciones públicas.

Lionel Messi y Alejandro Domínguez, entre sonrisas, días atrás NORBERTO DUARTE - AFP

Y fue más allá: “Empecemos este nuevo partido jugando solidariamente, en equipo, creamos en nosotros mismos y en nuestra gente. Por sobre todo, el desafío más grande que tenemos, y aquí les pido que se sumen, todo lo que hagamos a partir de este momento en adelante tenemos que hacerlo con excelencia. Conmebol tiene que ser sinónimo de excelencia”.

Hizo algunos números para aumentar la esperanza en el futuro. “Hace cuatro años repartíamos 70 millones de dólares en todo el continente. A partir de este ciclo, empezando por este año, vamos a repartir 320 millones de dólares con la posibilidad de seguir creciendo. Lo que llevaría a que en este próximo ciclo de cuatro años lleguemos a repartir un número inédito de 1200 millones de dólares”, dijo, exultante, sobre el crecimiento económico de la entidad.

Estadio Campeón del Siglo de Peñarol, en Uruguay Peñarol

¿Cuáles son los estadios elegidos?

Argentina: Monumental (83.000 espectadores), Mario Alberto Kempes (57.000), Único de La Plata (53.000), Madre de Ciudades (30.000), Libertadores de América (48.000), Malvinas Argentinas (42.000) y el Cilindro de la Academia (42.000)

Paraguay: Estadio Conmebol (60.000), Defensores del Chaco (45.000), General Pablo Rojas (45.000), Antonio Aranda (28.000) y Villa Alegre (16.000 con proyección a tener 45.000)

Uruguay: Centenario (60.000), Campeón del Siglo (40.000) y Gran Parque Central (34.000)

Chile: Nacional (48.000), Monumental de Colo Colo (43.000) y Ester Roa (33.000)

LA NACION