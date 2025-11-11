Jannik Sinner, implacable en el primer paso para la defensa del ATP Finals

Campeón en 2024, el italiano Jannik Sinner empezó este lunes su defensa del ATP Finals, el certamen que años atrás era conocido como el Torneo de Maestros. El número 2 del mundo empezó su recorrido con una victoria sobre un lesionado Felix Auger-Aliassime (8°); más temprano, el estadounidense Taylor Fritz (6°) derrotó a otro local, Lorenzo Musetti (9°), en el otro partido de singles de la jornada en el Inalpi Arena de Turín.

Nueve días después del duelo que protagonizaron por la final del Masters 1000 de París, ganado también por Sinner, el italiano venció por 7-5 y 6-1 al canadiense. A los 25 años, Auger-Aliassime disputa por segunda vez en su carrera este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, luego de una participación inicial en 2022.

El revés de Sinner en acción en Turin (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO� - AFP�

Después de un primer set muy parejo, Sinner noqueó a su rival. El desequilibrio llegó en el duodécimo game del primer set. El canadiense sacaba 30-15, pero perdió cuatro puntos en fila, y un slice a la red le dio el primer set al italiano, que luego comandó con holgura el resto del encuentro. Lastrado por dolores en la pantorrilla izquierda, Auger-Aliassime sólo ganó uno de los últimos nueve games del partido. Sinner consiguió un break de entrada en el segundo parcial, con el que pasó a liderar 3-0; volvió a romper el servicio de Auger-Aliassime por segunda vez, y cerró el encuentro en su primera bola de partido con un ace.

La resignación de Felix Auger-Aliassime (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO� - AFP�

Sinner suma 27 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie favorita (la última derrota fue la final del ATP Finals 2023, hace casi dos años, contra Djokovic), y se hace con las riendas del grupo Björn Borg, en el que también tendrá que enfrentarse al alemán Alexander Zverev (N°3) y al estadounidense Ben Shelton (N°5). Un repaso a la estadística del cotejo muestra que ganó el 89 por ciento de los puntos con el primer servicio, y no enfrentó puntos de quiebre en la hora y 40 minutos que duró el cotejo. Totalizó 16 tiros ganadores y 13 errores no forzados, contra 17 winners y 33 desaciertos de su adversario.

El italiano ganó en 2024 el Masters de la ATP, para lo cual encadenó cinco victorias consecutivas, sin ceder ni un solo set. En 2025 se juega la posibilidad de terminar la temporada como líder del ranking mundial, en una lucha palmo a palmo con el español Carlos Alcaraz, que lo ha derrotado en cuatro ocasiones este año.

En el otro grupo, llamado Jimmy Connors, el estadounidense Taylor Fritz dominó al “novato” Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4. Finalista ante Sinner hace un año, Fritz se coloca a la par del español Carlos Alcaraz, que el domingo derrotó al australiano Alex de Miñaur también en dos sets.

Ante Musetti, debutante en el Masters tras la renuncia de Novak Djokovic, Fritz demostró que es mejor jugador en superficie dura que el italiano, apoyándose sobre todo en su servicio, con el que logró 13 aces.

El esfuerzo de Taylor Fritz para llegar con la derecha (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO� - AFP�

“Estoy muy contento, creo haber hecho muchas cosas realmente bien en este partido”, se felicitó el estadounidense. “Diría que es una victoria muy importante si quiero sobrevivir el grupo”, agregó. Respecto de Musetti, evaluó: “Él juega de manera bastante diferente con los slices y todo eso. Así que me tomó un tiempo acostumbrarme”.

Pasó por un mal momento en el tercer juego del partido, cuando salvó cuatro bolas de break, que serían en definitiva los únicos puntos de quiebre que debió levantar en el resto del duelo, pero luego capturó el servicio del italiano para apuntarse el primer parcial.

Victoria y desahogo para Taylor Fritz en Turín (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) MARCO BERTORELLO� - AFP�

Musetti, que venía de perder la final del torneo de Atenas con Djokovic y llegó con lo justo a Turín, tuvo muchos problemas con su servicio; con un 40 por ciento de eficacia, concedió una docena de break-points; a Fritz le alcanzó con tomar un par para sellar la victoria en una hora y 43 minutos de acción.

“Taylor ha jugado mejor que yo, es tan simple como eso.No pude estar al 100 por ciento en forma, especialmente físicamente”, se lamentó Musetti, que no obstante destacó: “Mentalmente, estoy realmente contento de estar aquí. Estoy súper orgulloso de mí mismo, de mi equipo, de lo que logramos. Hoy, intenté luchar con lo que tenía”.

El ATP Finals continuará el martes. Desde las 10, Fritz se enfrentará a Alcaraz en el duelo de victoriosos de la primera fecha; Musetti hará lo propio con el australiano De Miñaur en cruce de perdedores, con la necesidad de sumar para no quedar a un paso de la puerta de salida. Más temprano, desde las 7.30, por el certamen de dobles, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers intentarán sumar su segunda victoria en el Finals, cuando se enfrenten a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori. El historial entre ambas parejas está igualado 2-2.