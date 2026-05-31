La agenda de la TV del lunes: Juan Manuel Cerúndolo va por más en Roland Garros, y los amistosos previos al Mundial

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de junio de 2026.

TENIS

Roland Garros

6 Los octavos de final, con Flavio Cobolli vs. Zachary Svajda, Anastasia Potapova vs. Anna Kalinskaya, Felix Auger-Aliassime vs. Alejandro Tabilo y Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

15 Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka, por los octavos de final. ESPN 2 y Disney+

La japonesa Naomi Osaka se enfrentará a Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

FÚTBOL

Amistosos internacionales