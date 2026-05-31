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La agenda de la TV del lunes: Juan Manuel Cerúndolo va por más en Roland Garros, y los amistosos previos al Mundial

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará con Matteo Berrettini por los octavos de Roland Garros (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)
Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará con Matteo Berrettini por los octavos de Roland Garros (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)ALAIN JOCARD - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de junio de 2026.

TENIS

Roland Garros

  • 6 Los octavos de final, con Flavio Cobolli vs. Zachary Svajda, Anastasia Potapova vs. Anna Kalinskaya, Felix Auger-Aliassime vs. Alejandro Tabilo y Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 15 Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka, por los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
La japonesa Naomi Osaka se enfrentará a Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo
La japonesa Naomi Osaka se enfrentará a Aryna Sabalenka, la número 1 del mundoANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 13 Eslovaquia vs. Malta. Disney+
  • 13:45 Noruega vs. Suecia. Disney+
  • 15:30 Austria vs. Túnez. ESPN
  • 20 Colombia vs. Costa Rica. DSports (1610)
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