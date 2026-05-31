La agenda de la TV del lunes: Juan Manuel Cerúndolo va por más en Roland Garros, y los amistosos previos al Mundial
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de junio de 2026.
TENIS
Roland Garros
- 6 Los octavos de final, con Flavio Cobolli vs. Zachary Svajda, Anastasia Potapova vs. Anna Kalinskaya, Felix Auger-Aliassime vs. Alejandro Tabilo y Juan Manuel Cerúndolo vs. Matteo Berrettini. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 15 Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka, por los octavos de final. ESPN 2 y Disney+
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 13 Eslovaquia vs. Malta. Disney+
- 13:45 Noruega vs. Suecia. Disney+
- 15:30 Austria vs. Túnez. ESPN
- 20 Colombia vs. Costa Rica. DSports (1610)
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del domingo. Los Pumas 7s, Estudiantes-Central, Roland Garros, MotoGP, amistosos premundialistas y el final del Giro
TV y streaming del sábado. La final PSG vs. Arsenal, tres argentinos en Roland Garros, Pumas 7s, Top 14, MotoGP y Giro de Italia
La TV del viernes. La tercera ronda de Roland Garros, con Thiago Tirante, Solana Sierra y Novak Djokovic
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